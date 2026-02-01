साहिबगंज में माघी पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत, साफाहोड़ और विदिन समाज के आदिवासी श्रद्धालुओं से पटा राजमहल
साहिबगंज में माघी पूर्णिमा उत्सव शुरू हो गया है. जिसमें साफाहोड़ व विदिन समाज के आदिवासी श्रद्धालुओं का जुटान हुआ है.
साहिबगंज: झारखंड सरकार द्वारा आयोजित माघी पूर्णिमा उत्सव शुरू होने के साथ ही, आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों समुदायों के श्रद्धालुओं का तांता राजमहल में लगा हुआ है. सूर्यदेव घाट, बालू प्लांट, संगीदलाल परिसर, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय परिसर, पुराने पुलिस स्टेशन परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे मैदान, अनुमंडल अस्पताल परिसर और गुदारा घाट के इलाकों में लगाए गए प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक टेंटों में, सफाहोड़ और विदिन समुदायों के आदिवासी श्रद्धालुओं ने अपने-अपने गुरुओं की उपस्थिति में अपनी पारंपरिक पूजा-अर्चना और अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं.
यह मेला 6 फरवरी को समाप्त होगा. चूंकि साहिबगंज की तीन नगर निकायों – साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल नगर पंचायत और बरहरवा नगर पंचायत – में चुनाव होने हैं, इसलिए आचार संहिता लागू है. इस वजह से कोई भी राजनीतिक नेता नहीं आया है. उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक ने पूजा-अर्चना करने के बाद मेले का उद्घाटन किया. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
रविवार शाम तक, लगभग दो लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की. किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए गंगा घाटों पर बैरिकेड लगाए गए हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है. गंगा में गोताखोरों को तैनात किया गया है. दस से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं. विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के सदस्य देश के कोने-कोने से उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने आए हैं.
