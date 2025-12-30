ETV Bharat / state

छपरा से प्रयागराज के झूसी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन; जानें शेड्यूल, कब और कहां से मिलेगी गाड़ी

वाराणसी: प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से हो रही है. ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा. मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन होगा. गाड़ी में जनरल सेकेंड क्लास, स्लीपर के 14 कोच सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05115/05116 छपरा-झूसी-छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से किया जा रहा है. यह ट्रेन 01, 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 जनवरी और 01, 02, 13, 14, 15, 16 फरवरी 2026 को छपरा से चलेगी. वहीं, प्रयागराज के झूसी से 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी और 01, 02, 03, 15, 16, 17 फरवरी 2026 से संचालित की जाएगी.

छपरा-झूसी का शेड्यूल: उन्होंने बताया कि 05115 छपरा-झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 01, 02, 03, 04, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 जनवरी एवं 01, 02, 13, 14, 15, 16 फरवरी 2026 को छपरा से 17.00 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद दाउदपुर से 17.22 बजे, एकमा से 17.32 बजे, चैनवा से 17.42 बजे, दुरौंधा से 17.52 बजे, सीवान से 18.15 बजे, जीरादेई से 18.26 बजे, मैरवा से 18.38 बजे, बनकटा से 18.47 बजे, भाटपार रानी से 18.57 बजे, भटनी से 19.30 बजे, सलेमपुर से 19.42 बजे, बेलथरा रोड से 20.02 बजे, इंदारा से 20.23 बजे, मऊ से 20.50 बजे, दुल्लहपुर से 21.12 बजे, औड़िहार से 21.50 बजे, वाराणसी सिटी से 22.30 बजे, वाराणसी जं. से 22.45 बजे, बनारस से 23.05 बजे, माधो सिंह से 23.40 बजे, ज्ञानपुर रोड से 23.55 बजे प्रस्थान करेगी. दूसरे दिन हंडिया खास से 00.25 बजे छूटकर झूसी 01.30 बजे पहुंचेगी.