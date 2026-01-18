ETV Bharat / state

माघ मेला प्रयागराज: अरैल टेंट सिटी में फाइव स्टार सुविधाओं के साथ मिलेगा संगम दर्शन और फोर्ट व्यू कैफेटेरिया का आनंद

प्रयागराज माघ मेले में अरैल टेंट सिटी में फाइव स्टार की सुविधाएं. ( ETV Bharat )

UPSTDC के मुख्य व्यवस्थापक डीपी सिंह ने बताया कि आगमन ने कुंभ मेला 2025 में जिन तीन कैटेगरी के टेंट लगाए थे. माघ मेले में भी वही तीन कैटेगरी के टेंट लगे हैं. इनमें 12–12 टेंट प्रीमियम, लग्जरी और 30 डीलक्स टेंट हैं.

त्रिवेणी की पावन रेत पर बसी ‘आगमन’ टेंट सिटी में आधुनिक ठहराव के बीच कल्पवास का आध्यात्मिक अनुभव भी सहज रूप से मिलता है. तो चलिए आपको इस अनोखी टेंट सिटी की सैर कराते हैं.

उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन (UPSTDC) की ओर से विकसित इस प्रीमियम टेंट कॉलोनी में फाइव स्टार स्तर की सुविधाएं दी गई हैं. यहां से संगम का सीधा व्यू मिलता है, वहीं फोर्ट व्यू कैफेटेरिया में बैठकर गंगा तट और ऐतिहासिक किले का नजारा भी लिया जा सकता है.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में अगर आस्था के साथ आराम और बेहतर सुविधाओं की तलाश है तो संगम क्षेत्र के अरैल साइड बनी टेंट सिटी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण है.

प्रयागराज के अरैल सेक्टर-7 में त्रिवेणी पुष्प से पहले विकसित इस टेंट कॉलोनी की ऑनलाइन बुकिंग UPSTDC की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है. टेंट कॉलोनी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें 15 हजार रुपए किराए वाला प्रीमियम, 11 हजार 500 रुपए का लग्जरी और सात हजार 500 रुपए का डीलक्स कॉटेज शामिल है.

श्रद्धालु के आगमन के साथ बजते हैं घंटे-घड़ियाल

डीपी सिंह ने बताया कि यहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव देने व उनकी धर्मिक यात्रा को विशेष बनाने के उद्देश्य से मुख्य द्वार पर घंटे लगाए गए हैं. जैसे ही कोई श्रद्धालु आगमन में प्रवेश करता है, मुख्य गेट पर लगे घंटे–घड़ियाल बजाकर उनका स्वागत किया जाता है.

फाइल स्टार होटल्स की तरह ही पुजारी उनके माथे पर तिलक लगाकर और पुष्पों की बारिश कर स्वागत करता है. पांच सितारा होटलों में ये काम लड़कियां करती हैं. डीपी सिंह कहते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य है कि माघ मेले में टेंट सिटी में ठहरने वाले श्रद्धालुओं को विशेष फीलिंग दी जा सके. उनके हर पल को यादगार बनाया जा सके.

कलाग्राम पर मनोरंजन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी

इस विशेष टेंट सिटी में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसी शुल्क में सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है. टेंट कॉलोनी परिसर को हरा–भरा करने के लिए टेंटों के बाहर जौ बोए गए हैं. इसके अलावा हरे–भरे गमलों को रखा गया है. इसके अलावा मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है. यज्ञशाला में हवन करने की व्यवस्था की गई है.

टेंट सिटी के चारों तरफ टहलने की भी व्यवस्था की गई है. चारों ओर ट्रैक डेवलप किया गया है. सांस्कृतिक रंग देने के लिए कलाग्राम भी विकसित किया गया है. एक जिला एक उप्ताद के तहत परिसर में ही 5 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्थानीय मूंजक्रॉफ्ट से बने उत्पादों को खरीदा जा सकेगा. यहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मूंज से बने डलिया, पेन स्टैंड, रोटी रखने के बर्तन, गमले और सजावटी सामान प्रदर्शित किए गए हैं.

किंग साइज बेड और हाईटेक वाॅशरूम

प्रीमियम कैटेगरी के टेंट में कमरे के बाहर दो आरामदायक चेयर रखी हुई हैं. अंदर घुसते ही कारपेट की फ्लोरिंग हुई मिली. यहां सामने ही झक सफेद चार बिछा एक किंग साइज बेड रखा गया है. कपड़े टांगने का लकड़ी का स्टैंड, ऑलमारी, एक आराम दायक कुर्सी, छोटी मेज, मेकअप टेबल, चार्जिंग शॉकेट और कोने में एक टेबल पर कैफेटेरिया भी डेवल किया गया है. टी कैटल के साथ साथ ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी रखी गई है. वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट, नहाने के लिए हाईटेक शॉवर, गरम पानी से नहाने की व्यवस्था, टॉवेल साबुन और शैंपू मिल जाएगा. फाइल स्टार होटर्ल्स की तरह चार छोटी तौलिया, शेविंग के सारे सामान रखा मिला. यहां अंदर आने के बाद आपको आपने घर के कम्फर्ट की कमी नहीं खलेगी.

टेंट सिटी की खासियत एक नजर में

