प्रयागराज माघ मेला 2027 से पहले ADM समेत 7 अफसरों का तबादला
20 नवंबर को प्रस्तावित भूमि पूजन से ठीक पांच दिन पहले मेला व्यवस्था से जुड़े अफसर इधर से उधर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:47 AM IST
प्रयागराज: संगम की रेती पर लगने वाले आगामी माघ मेला की तैयारियों के बीच शासन स्तर से एक बड़े फेरबदल ने मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. 20 नवंबर को प्रस्तावित भूमि पूजन से ठीक पांच दिन पहले मेला व्यवस्था से जुड़े 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इन अफसरों में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों का अनुभव रखने वाले मेला क्षेत्र के एसडीएम विवेक शुक्ला भी शामिल है.
इन अफसरों का तबादला
शासन की ओर से 15 नवंबर की रात जारी आदेश में मेला प्रशासन के एक एसडीएम, पांच तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार का स्थानांतरण किया गया है. तबादला होने वाले अधिकारियों में एसडीएम विवेक शुक्ला के अलावा वैशाली शुक्ला, ऋषि मिश्रा, हंसराज, इंद्रभूषण और देवव्रत सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. एसडीएम विवेक शुक्ला को झांसी स्थित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह पर सौम्य मिश्र को मेला विकास प्राधिकरण का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है.
मेला प्रशासन में बचे गिने-चुने अधिकारी
एक साथ सात अनुभवी अफसरों के हटने के बाद वर्तमान में मेला प्रशासन के पास केवल मेलाधिकारी ऋषिराज और कुछ लिपिक (क्लर्क) ही बचे हैं. गौरतलब है कि विवेक शुक्ला इससे पहले वर्ष 2019 के कुंभ और वर्ष 2025 के महाकुंभ में भी एसडीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ऐसे में उन्हें मेला क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और व्यवस्थाओं की गहरी समझ है. उनके तबादले ने मेला प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है.
52 दिनों तक चलेगा मेला, जोरों पर हैं तैयारियां
बता दें कि 15 जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेला करीब 52 दिनों तक चलेगा. इसे भव्य रूप देने के लिए पिछले एक महीने से प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं. निर्माण कार्यों के टेंडर पूरे हो चुके हैं. पांटून पुल बनाने का काम शुरू हो गया है और जमीन के समतलीकरण की तैयारी की जा रही है. मंडलायुक्त खुद हर गुरुवार को तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. फिलहाल, मेला प्रशासन और पुलिस की टीम 20 नवंबर को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है.