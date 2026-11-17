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प्रयागराज माघ मेला 2027 से पहले ADM समेत 7 अफसरों का तबादला

प्रयागराज माघ मेला 2027 से पहले ADM समेत 7 अफसरों का तबादला. ( etv bharat )

प्रयागराज: संगम की रेती पर लगने वाले आगामी माघ मेला की तैयारियों के बीच शासन स्तर से एक बड़े फेरबदल ने मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. 20 नवंबर को प्रस्तावित भूमि पूजन से ठीक पांच दिन पहले मेला व्यवस्था से जुड़े 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इन अफसरों में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों का अनुभव रखने वाले मेला क्षेत्र के एसडीएम विवेक शुक्ला भी शामिल है.





इन अफसरों का तबादला

शासन की ओर से 15 नवंबर की रात जारी आदेश में मेला प्रशासन के एक एसडीएम, पांच तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार का स्थानांतरण किया गया है. तबादला होने वाले अधिकारियों में एसडीएम विवेक शुक्ला के अलावा वैशाली शुक्ला, ऋषि मिश्रा, हंसराज, इंद्रभूषण और देवव्रत सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. एसडीएम विवेक शुक्ला को झांसी स्थित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह पर सौम्य मिश्र को मेला विकास प्राधिकरण का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है.

