संगम तट पर कल्पवासियों का संयम; कैसे बीत रहे 24 घंटे, क्या कहती है ऑक्सफोर्ड की रिसर्च?

प्रयागराज: संगम तट पर माघ मेला और यहां पर किए जाने वाले 'कल्पवास' को जानना जरूरी है. संगम की रेती में बसी टेंट सिटी या कहें तो तंबुओं का शहर ही कल्पवासियों का ठिकाना होता है. 'कल्पवास' करने वालों का 24 घंटे का रूटीन इतना कठिन होता है, कि इसे शत-प्रतिशत पूरा करना मुश्किल काम है. लेकिन फिर लाखों कल्पवासी प्रति वर्ष 'कल्पवास' का संकल्प पूरा करने संगम पहुंचते हैं. 'कल्पवास' क्या है और इसके फायदे क्या हैं? इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी रिसर्च कर चुकी है. इसके फायदे गिनाए जा चुके हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि कल्पवासी का 24 घंटे कैसे बीतता है? उनका स्नान-ध्यान, पूजन, स्मरण और आहार-विहार कैसा होता है? यह जानने के लिए ऐसे में ETV भारत ने 'कल्पवास' करने वालों के साथ 24 घंटे बिताए. इस दौरान जो सनातन धर्म की संस्कृति, परंपरा, ध्यान साधना का जो पहलू सामने आया, वह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे. माघ मेले में स्नान करते कल्पवासी. (Photo Credit: ETV Bharat) सुबह 4-5 बजे के बीच सबसे कठिन तप: हम संगम तट पर शिव पार्वती मंदिर खालसा का शिविर सेक्टर 4 के जगदीश रैंप पर पहुंचे. यह शिविर झूंसी साइड संगम से 1.5 किलोमीटर दूर पीपा पुल नंबर एक पर स्थित है. यहां हमारी मुलाकात मूलत: खपड़हा बाजार, थाना शिकरारा, जौनपुर के रहने वाले राकेश कुमार अस्थाना (66) और उनकी पत्नी आशा अस्थाना ( 59) से हुई. राकेश अस्थाना बताते हैं कि संगम की रेती पर यह मेरा 14वां कल्पवास है. बताते हैं कि यहां अभावों के बीच भक्ति-भाव में हमारे 45 दिन कैसे और कब बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. यहां हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे जगने के साथ शुरू होती है. हम दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सुबह 5 बजे तक संगम स्नान करने पहुंच जाते हैं. संगम की रेती पर उस समय ठंडक पूरे शबाब पर होती है. हाथ और पैन सुन्न हो जाते हैं. फिर भी 66 साल की उम्र में जाने कहां से शक्ति और आत्मविश्वास आ जाता है. कदम अपने आप मां गंगा की त्रिवेणी की तरफ बढ़ जाते हैं. सुबह 5 बजे हांड़ कंपाने वाली गलन में स्नान करना सबसे कठिन होता है. उसी समय संगम की रेती पर कल्पवास करने वाले 20 से 25 लाख कल्पवासी स्नान करते हैं. संगम स्नान करने के बाद हम गंगा मइया की पूजन आरती करते हैं. इसके बाद वापस अपने टेंट लौटते हैं. हाथ और पैर सेंकने के बाद हम अपने ठाकुरजी की पूजा-अर्चना करते हैं. इसके बाद हमने जो मंत्र लिया है, उसका 2 घंटे तक जाप करते हैं. यह सब करते-करते 9 से 10 बज जाते हैं. इसके बाद हम चाय नाश्ता करते हैं. कल्पवास के नियम. (Photo Credit: ETV Bharat) दोपहर में अन्न और रात में फलाहार: राकेश अस्थाना की पत्नी आशा अस्थाना बताती हैं कि हम सुबह तो पूजा-अर्चना के बाद मेवे का लड़्डू खाकर पानी पीते हैं. इसमें सोंठ, पीपल, अलसी जैसे आयुर्वेदिक चीजें पड़ती हैं. इससे शरीर को गरम रखने में मदद मिलती है. इसके बाद चाय पीते हैं. दोपहर में दाल-चावल, रोटी और सब्जी बनती है. शाम को एक बार फिर चाय बनती है और रात में केवल फलाहार बनता है. फलाहार में फल या मूंगफली, मखाना, मखाने-मेवे की खीर जैसी सुपाच्य चीजें बना लेते हैं. यही हमारा खाने का रूटीन होता है. दोपहर में भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं. इसके बाद उठकर सत्संग सुनने चले जाते हैं. शाम को लौटकर गंगा स्नान और दीपदान करने जाते हैं. मां गंगा की आरती करने के बाद अपने शिविर में लौटते हैं. राकेश अस्थाना कहते हैं कि हम यहां बहुत हल्का भोजन करते हैं, ताकि हमें नींद कम से कम आए और दिन भर ऊर्जा बनी रहे. आलस्य न आए ताकि अधिक से अधिक समय हम भाव-भजन में लगे रहें. कल्पवास का साल भर रहता है इंतजार: राकेश अस्थाना कहते हैं कि हमें पूरे साल कल्पवास का इंतजार रहता है. कल्पवास करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई है. हम और हमारे बच्चे धर्म के पथ पर अग्रसर हुए हैं. कोई ऐसा काम नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध हो. अगर कोई सच्चे मन से संगम की रेती पर कल्पवास नियम और संयम से करता है, तो उसके अंदर संतत्व आ जाता है. अपने पराए का भेद कम हो जाता है. सांसारिक और गृहस्थ होकर मैं यह तो दावा नहीं करता कि एकदम से खत्म हो जाता है. हां यह गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात है. कल्पवास करने से गृहस्थ के अंदर संत प्रवृत्ति आ जाती है. यही कल्पवास का सबसे बड़ा हासिल है. कल्पवास करने और हमें धर्म के मार्ग पर चलता देखकर हमारे बच्चों के अंदर भी धर्मच्युत आचरण आया है. हमारे बच्चों में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है. मां को अर्धकुंभ स्नान कराने आए तब मिली प्रेरणा: राकेश अस्थाना बताते हैं कि मैंने 2013 के कुंभ से कल्पवास शुरू किया था. उस समय मेरी उम्र 53 साल थी. मेरे पिता ओंकारनाथ अस्थाना चकबंदी अधिकारी के पद से रिटायर थे. 1994 में वह दिवंगत हो गए. उनके निधन के बाद मेरी मां चंदा देवी बहुत निराश रहने लगीं. उन्होंने संगम स्नान की इच्छा जताई. 1995 में मां को गंगा स्नान कराने आया. उस समय अर्धकुंभ लगा हुआ था. उस समय दो दिन माता जी के साथ कल्पवासी शिविर में रहकर जो अनुभव हुआ, उसे मैं कभी भुला नहीं पाया. उसी समय मन में आया था कि हम भी कल्पवास करेंगे. तब पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि कल्पवास शुरू किया जा सके. बाद में सही समय पर हमने कल्पवास करना शुरू कर दिया. अब तो पूरे 14 साल बीत रहे हैं.