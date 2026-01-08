संगम तट पर कल्पवासियों का संयम; कैसे बीत रहे 24 घंटे, क्या कहती है ऑक्सफोर्ड की रिसर्च?
दिनचर्या सुबह 4 बजे जगने के साथ शुरू होती है. दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सुबह 5 बजे तक संगम स्नान किया जाता है.
प्रयागराज: संगम तट पर माघ मेला और यहां पर किए जाने वाले 'कल्पवास' को जानना जरूरी है. संगम की रेती में बसी टेंट सिटी या कहें तो तंबुओं का शहर ही कल्पवासियों का ठिकाना होता है. 'कल्पवास' करने वालों का 24 घंटे का रूटीन इतना कठिन होता है, कि इसे शत-प्रतिशत पूरा करना मुश्किल काम है. लेकिन फिर लाखों कल्पवासी प्रति वर्ष 'कल्पवास' का संकल्प पूरा करने संगम पहुंचते हैं.
'कल्पवास' क्या है और इसके फायदे क्या हैं? इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी रिसर्च कर चुकी है. इसके फायदे गिनाए जा चुके हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि कल्पवासी का 24 घंटे कैसे बीतता है? उनका स्नान-ध्यान, पूजन, स्मरण और आहार-विहार कैसा होता है?
यह जानने के लिए ऐसे में ETV भारत ने 'कल्पवास' करने वालों के साथ 24 घंटे बिताए. इस दौरान जो सनातन धर्म की संस्कृति, परंपरा, ध्यान साधना का जो पहलू सामने आया, वह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे.
सुबह 4-5 बजे के बीच सबसे कठिन तप: हम संगम तट पर शिव पार्वती मंदिर खालसा का शिविर सेक्टर 4 के जगदीश रैंप पर पहुंचे. यह शिविर झूंसी साइड संगम से 1.5 किलोमीटर दूर पीपा पुल नंबर एक पर स्थित है. यहां हमारी मुलाकात मूलत: खपड़हा बाजार, थाना शिकरारा, जौनपुर के रहने वाले राकेश कुमार अस्थाना (66) और उनकी पत्नी आशा अस्थाना ( 59) से हुई. राकेश अस्थाना बताते हैं कि संगम की रेती पर यह मेरा 14वां कल्पवास है.
बताते हैं कि यहां अभावों के बीच भक्ति-भाव में हमारे 45 दिन कैसे और कब बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. यहां हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे जगने के साथ शुरू होती है. हम दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सुबह 5 बजे तक संगम स्नान करने पहुंच जाते हैं. संगम की रेती पर उस समय ठंडक पूरे शबाब पर होती है. हाथ और पैन सुन्न हो जाते हैं. फिर भी 66 साल की उम्र में जाने कहां से शक्ति और आत्मविश्वास आ जाता है.
कदम अपने आप मां गंगा की त्रिवेणी की तरफ बढ़ जाते हैं. सुबह 5 बजे हांड़ कंपाने वाली गलन में स्नान करना सबसे कठिन होता है. उसी समय संगम की रेती पर कल्पवास करने वाले 20 से 25 लाख कल्पवासी स्नान करते हैं. संगम स्नान करने के बाद हम गंगा मइया की पूजन आरती करते हैं.
इसके बाद वापस अपने टेंट लौटते हैं. हाथ और पैर सेंकने के बाद हम अपने ठाकुरजी की पूजा-अर्चना करते हैं. इसके बाद हमने जो मंत्र लिया है, उसका 2 घंटे तक जाप करते हैं. यह सब करते-करते 9 से 10 बज जाते हैं. इसके बाद हम चाय नाश्ता करते हैं.
दोपहर में अन्न और रात में फलाहार: राकेश अस्थाना की पत्नी आशा अस्थाना बताती हैं कि हम सुबह तो पूजा-अर्चना के बाद मेवे का लड़्डू खाकर पानी पीते हैं. इसमें सोंठ, पीपल, अलसी जैसे आयुर्वेदिक चीजें पड़ती हैं. इससे शरीर को गरम रखने में मदद मिलती है. इसके बाद चाय पीते हैं. दोपहर में दाल-चावल, रोटी और सब्जी बनती है. शाम को एक बार फिर चाय बनती है और रात में केवल फलाहार बनता है.
फलाहार में फल या मूंगफली, मखाना, मखाने-मेवे की खीर जैसी सुपाच्य चीजें बना लेते हैं. यही हमारा खाने का रूटीन होता है. दोपहर में भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं. इसके बाद उठकर सत्संग सुनने चले जाते हैं. शाम को लौटकर गंगा स्नान और दीपदान करने जाते हैं. मां गंगा की आरती करने के बाद अपने शिविर में लौटते हैं.
राकेश अस्थाना कहते हैं कि हम यहां बहुत हल्का भोजन करते हैं, ताकि हमें नींद कम से कम आए और दिन भर ऊर्जा बनी रहे. आलस्य न आए ताकि अधिक से अधिक समय हम भाव-भजन में लगे रहें.
कल्पवास का साल भर रहता है इंतजार: राकेश अस्थाना कहते हैं कि हमें पूरे साल कल्पवास का इंतजार रहता है. कल्पवास करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई है. हम और हमारे बच्चे धर्म के पथ पर अग्रसर हुए हैं. कोई ऐसा काम नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध हो. अगर कोई सच्चे मन से संगम की रेती पर कल्पवास नियम और संयम से करता है, तो उसके अंदर संतत्व आ जाता है. अपने पराए का भेद कम हो जाता है.
सांसारिक और गृहस्थ होकर मैं यह तो दावा नहीं करता कि एकदम से खत्म हो जाता है. हां यह गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात है. कल्पवास करने से गृहस्थ के अंदर संत प्रवृत्ति आ जाती है. यही कल्पवास का सबसे बड़ा हासिल है. कल्पवास करने और हमें धर्म के मार्ग पर चलता देखकर हमारे बच्चों के अंदर भी धर्मच्युत आचरण आया है. हमारे बच्चों में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है.
मां को अर्धकुंभ स्नान कराने आए तब मिली प्रेरणा: राकेश अस्थाना बताते हैं कि मैंने 2013 के कुंभ से कल्पवास शुरू किया था. उस समय मेरी उम्र 53 साल थी. मेरे पिता ओंकारनाथ अस्थाना चकबंदी अधिकारी के पद से रिटायर थे. 1994 में वह दिवंगत हो गए. उनके निधन के बाद मेरी मां चंदा देवी बहुत निराश रहने लगीं. उन्होंने संगम स्नान की इच्छा जताई. 1995 में मां को गंगा स्नान कराने आया. उस समय अर्धकुंभ लगा हुआ था.
उस समय दो दिन माता जी के साथ कल्पवासी शिविर में रहकर जो अनुभव हुआ, उसे मैं कभी भुला नहीं पाया. उसी समय मन में आया था कि हम भी कल्पवास करेंगे. तब पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि कल्पवास शुरू किया जा सके. बाद में सही समय पर हमने कल्पवास करना शुरू कर दिया. अब तो पूरे 14 साल बीत रहे हैं.
कल्पवास से मिलती है शांति और सुकून: राकेश बताते हैं कि कल्पवास से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई है. धर्म के पथ पर अग्रसर हुए हैं. कोई ऐसा काम नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध हो. भौतिक रूप से जो ईश्वर से मिलता है वह तो मिलता ही है, कल्पवास से जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह अद्भुत है. गंगा मइया की कृपा ऐसी है कि कल्पवास करने से मेरी 20 साल पुरानी सांस की परेशानी ठीक हो गई.
मुझे अधिक ठंड, धूल और धुंआ से एलर्जी थी. बहुत डॉक्टर को दिखाया पर जब तक दवा खाते आराम रहता. दवा बंद करते ही एलर्जी फिर शुरू हो जाती थी. जबसे कल्पवास शुरू किया गंगा मइया की ऐसी कृपा हुई, कि मेरी 20 साल पुरानी सांस फूलने की बीमारी ठीक हो गई.
अब मेरी दवाइयां बंद हो गई हैं. मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं. गंगा मइया के ठंडे पानी में सुबह 6 डिग्री तापमान में स्नान करने पर भी कुछ नहीं होता. 66 की उम्र में भी पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करता हूं. यहां अनुशासित जीवन जीकर ज्यादा एनर्जी रहती है.
कल्पवास सिखाता है अनुशासन: राकेश अस्थाना बताते हैं कि कल्पवास में 45 दिन रहने के बाद जीवन में परम संतोष प्राप्त होता है. कल्पवासी अभाव में जीना सीख जाते हैं. समय से सोना, समय से जागना सीख जाते हैं. आस-पास के कल्पवासियों से आपसी प्रेम-सौहार्द्र की भावना जाग जाती है.
जो दिनचर्या पिछले 14 सालों से कल्पवास के दौरान रहती है, वही दिनचर्या हमारी घर वापस लौटने के बाद भी रहती है. अंतर बस यही रहता है कि घर में रोज गंगा मइया का स्नान नहीं हो पाता है. यह अनुशासित दिनचर्या ही आपको बहुत सी परेशानियों और बीमारियों से बचाता है.
एक महीने पहले से शुरू होती है तैयारी: आशा अस्थाना बताती हैं कि हमारे कल्पवास आने से एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है. हमारी कपड़े की दुकान है. पति कपड़े की दुकान से वापस घर 8 बजे तक आते हैं. इसके बाद हमारी तैयारी होती है. 45 दिनों के लिए सूखे मेवे के लड्डू, मेवे, मूंगफली, मखाना, राशन को छांटना, बीनना चलता रहता है. रोज के काम के साथ ही साथ हमारी कल्पवास की तैयारी भी जारी रहती है.
खाने पीने का 45 दिनों का स्टॉक केवल अपना ही नहीं गांव, समाज और रिश्तेदारों के आने पर उनके लिए भी करना होता है. मुख्य स्नान पर्वों पर हमारे शिविर में कितने लोग आ जाएंगे, हमें भी नहीं पता होता. ऐसे में हमें खाने-पीने के साथ ही साथ कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भी तैयारी करनी होती है.
20X20 के ईपी टेंट में समाया संसार: माघ मेले में संगम के करीब एक किलोमीटर दूर झूंसी साइड जगदीश रैंप रोड पर स्थित शिव पार्वती मंदिर खालसा के शिविर में 20X20 के ईपी टेंट में सारा घर संसार समाया है. जमीन पर पुआल का बिछौना, दरी, कंबल आदि बिछाकर सोने का प्रबंध रहता है.
केवल दिन में लाइट नहीं रहती है. अंधेरा होने से पहले शाम को लाइट आ जाती है. टेंट के दक्षिण पूर्व कोने पर गैस चूल्हा से खाने बनाने की व्यवस्था रहती है. टेंट के बाहर नल लगा है, जहां सामूहिक रूप से बर्तन और कपड़े धोने की व्यवस्था है.
कपड़े से घेरकर टॉयलेट तैयार किया जाता है. जहां सभी सामूहिक रूप से इस्तेमाल करते हैं. यहां केवल टेंट छोड़कर सब कुछ सामूहिक ही होता है. संगम की रेती पर कभी रात नहीं होती है.
संगम की रेती पर बसने वाली तंबुओं की नगरी की आभा अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है. यह एक एस्ट्रोनॉट द्वारा ली गई महाकुंभ 2025 की तस्वीरों से साबित हो चुकी है. यहां करोड़ों मंत्रों, जाप के बीच हो रहे कल्पवास में रात का आभास नहीं होता है. कड़ाके की ठंडक के बीच रात में आसामान में गजब की स्वर्णिम आभा झलकती है. जैसे लगता है कि धरती के साथ ही आसमान भी दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है.
79 वर्षीय माधुरी सिंह भी राकेश अस्थाना के साथ कल्पवास करने आई हैं. माधुरी कहती हैं कि मेरे लिए तो यह अविस्मरणीय पल है. अद्भुत अनुभूति हो रही है. यहां लगता है कि यह दिन कभी खत्म न हो और यहीं रह जाऊं. यहीं गंगा मइया के सानिध्य में भाव-भजन चलता रहे.
माघ मेले में कल्पवास के फायदे
- मानसिक शांति और आत्म-संयम: कल्पवास में संयमित दिनचर्या, ध्यान, भजन से मन स्थिर रहता है. तनाव, चिंता, नकारात्मक सोच में कमी आती है.
- नियमित और अनुशासित जीवन: तय समय पर स्नान, भोजन और विश्राम से जीवन में अनुशासन आता है, जो आगे भी व्यवहार में बना रहता है.
- सामाजिक एकता का अनुभव: एक साथ रहकर कल्पवासी सहयोग, समानता और सामूहिकता का अभ्यास करते हैं. आपसी भाईचारा मजबूत होता है.
- सादा जीवन और संतुलित भोजन: सीमित साधनों में रहने से सादगी अपनाने की सीख मिलती है. पाचन और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.
- आत्मिक और नैतिक विकास: दान, सेवा और संयम से व्यक्ति के आचरण में सकारात्मक बदलाव आता है. नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलती है.
क्या कहती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च: मेले में कल्पवास की परंपरा को लेकर दुनिया के कई संस्थानों ने शोध किया है. Oxford University की स्टडी में कल्पवास के कई फायदे सामने आए हैं. शोध के अनुसार, एक महीने तक अनुशासन, नियम-संयम से सामूहिक जीवन में रहने से कल्पवासियों में मानसिक संतुलन बेहतर होता है. तनाव के स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है.
अध्ययन में यह भी पाया गया कि नियमित दिनचर्या, सीमित संसाधनों में जीवन और सामूहिक गतिविधियां व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण और सकारात्मक सोच की ओर ले जाती हैं. ऑक्सफोर्ड से जुड़े शोधकर्ताओं का मानना है कि कल्पवास केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य का मजबूत मॉडल भी है.
अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कल्पवास के दौरान लोगों के बीच आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक पहचान की भावना गहरी होती है. यह आधुनिक समाज में बढ़ते अकेलेपन की समस्या का प्रभावी समाधान है. शोध के निष्कर्ष माघ मेले और कल्पवास को केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में स्थापित करते हैं.
