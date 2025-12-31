Magh Mela 2026; प्रयागराज में 19 ट्रेनों का बदलेगा समय, 1 जनवरी से लागू होगी नई समय सारिणी
30 ट्रेनों का संचालन नए नंबरों से किया जाएगा, 7 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 11:10 AM IST
प्रयागराज: नए साल के पहले दिन से मंडल की 19 ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है. उत्तर मध्य रेलवे की नई कार्य संचालन समय सारिणी 1 जनवरी से प्रभावी होगी. प्रयागराज मंडल में ट्रेनों के संचालन में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं. माघ मेले के दौरान 1 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक कुल 10 जोड़ी यानी 20 ट्रेनों के 295 फेरे भी प्रभावित होंगे, आइए जानते हैं ट्रेनों का पूरा शेड्यूल...
नई समय सारिणी में 20 जोड़ी ट्रेनें शामिल: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों के लिए नई समय सारिणी का विमोचन मंगलवार को कर दिया है. नई समय सारिणी में 20 जोड़ी नई ट्रेनों को शामिल किया गया है, जिनमें वंदे भारत और अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी हैं. 11 जोड़ी ट्रेनों को नए गंतव्यों तक विस्तारित किया गया है. एक जोड़ी ट्रेन के फेरों में वृद्धि हुई है और 30 ट्रेनों का संचालन नए नंबरों से किया जाएगा. इसके अलावा 7 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है. 9 जोड़ी ट्रेनों के रेक बदले गए हैं और छोटे कस्बों व ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए 24 प्रयोगात्मक ठहराव जोड़े गए हैं. तीर्थयात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को भी शेड्यूल में शामिल किया गया है.
54 ट्रेनों के आवागमन में बदलाव: प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में 54 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में 5 से 20 मिनट तक का बदलाव किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 1 जनवरी के बाद यात्रा से पहले एनटीईएस ऐप या 139 पर कॉल कर समय सारिणी की पुष्टि जरूर कर लें. प्रमुख बदलावों में 14164 मेरठ सिटी–सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस का आगमन अब सुबह 8:30 की जगह 8:25 मिनट पर होगा. इसी तरह भिवानी जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस अब 12:50 मिनट पर पहुंचेगी, जबकि 12403 प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस रात 11:05 मिनट पर रवाना होगी, जबकि 14116 प्रयागराज–डॉ. अंबेडकरनगर एक्सप्रेस दोपहर 3:10 मिनट पर प्रस्थान करेगी.
इन प्रमुख ट्रेनों का बदलेगा टर्मिनल: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने कई लंबी दूरी की प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों का टर्मिनल प्रयागराज जंक्शन से हटाकर सूबेदारगंज स्टेशन कर दिया है. इनमें प्रयागराज–नई दिल्ली एक्सप्रेस, नई दिल्ली–प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज–लालगढ़ और लालगढ़–प्रयागराज एक्सप्रेस शामिल हैं. इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल–प्रयागराज और प्रयागराज–आनंद विहार टर्मिनल रूट की चुनिंदा ट्रेनों का संचालन भी निर्धारित अवधि में सूबेदारगंज स्टेशन से किया जाएगा. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में तिथि परिवर्तन के कारण अगले दिन की गिनती लागू होगी, जिसे यात्रियों को ध्यान में रखना होगा.
राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव बदला: माघ मेला के दौरान कई राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज जंक्शन के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रहेगा. इनमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, बाड़मेर–हावड़ा सुपरफास्ट, आनंद विहार–जोगबनी एक्सप्रेस और नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ व नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं. इसी तरह अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी सूबेदारगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है. इससे प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म और ट्रैफिक का दबाव कम होगा.
प्रयागराज–गोरखपुर फाफामऊ से चलेगी: रेलवे ने मेला अवधि में कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त या सीमित स्टेशन तक संचालित करने का फैसला लिया है. प्रयागराज–गोरखपुर और गोरखपुर–प्रयागराज ट्रेनों को फाफामऊ स्टेशन से संचालित किया जाएगा. वहीं चोपन–प्रयागराज और प्रयागराज–चोपन पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रयागराज छिवकी स्टेशन तक सीमित रहेगा.
20 लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग बदले गए: भीड़ नियंत्रण और बेहतर परिचालन के लिए रेलवे ने 10 जोड़ी यानी 20 लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है. इन ट्रेनों को अब प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज रामबाग की बजाय मिर्जापुर और प्रयागराज छिवकी के रास्ते चलाया जाएगा. इनमें दानापुर–उधना, पटना–एर्णाकुलम, पुणे–बनारस, रांची–लोकमान्य तिलक टर्मिनस, अहमदाबाद–पटना, सिकंदराबाद–दानापुर और रामेश्वरम–बनारस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं. मार्ग परिवर्तन के दौरान वाराणसी, ज्ञानपुर रोड और प्रयागराज जंक्शन जैसे स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा, जबकि प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर निर्धारित समय के अनुसार ठहराव दिया जाएगा.
बदली समय सारिणी रेल मदद मोबाइल एप से देखें: रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि माघ मेला के दौरान यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति, टर्मिनल और मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त करें. इसके लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139, RailMadad मोबाइल ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है. सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि ये व्यवस्था अस्थायी है और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है.
माघ मेला 2026 के दौरान प्रमुख ट्रेनों की बदली समय-सारिणी
- प्रयागराज–नई दिल्ली एक्सप्रेस (12417)
अब प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन से प्रस्थान
प्रस्थान समय: 22:15 बजे
प्रभावी अवधि: 02 जनवरी से 17 फरवरी 2026
- नई दिल्ली–प्रयागराज एक्सप्रेस (12418)
अब सूबेदारगंज स्टेशन पर आगमन
आगमन समय: 06:55 बजे
प्रभावी अवधि: 01 जनवरी से 16 फरवरी 2026
- प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस (12403)
टर्मिनल बदला, सूबेदारगंज से प्रस्थान
प्रस्थान समय: 23:15 बजे
प्रभावी अवधि: 02 जनवरी से 17 फरवरी 2026
- लालगढ़–प्रयागराज एक्सप्रेस (12404)
अब सूबेदारगंज स्टेशन पर आगमन
आगमन समय: 04:40 बजे
प्रभावी अवधि: 01 जनवरी से 16 फरवरी 2026
- आनंद विहार टर्मिनल–प्रयागराज एक्सप्रेस (22438)
प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर आगमन
आगमन समय: 06:15 बजे
प्रभावी अवधि: 12 जनवरी से 24 जनवरी 2026
- प्रयागराज–नई दिल्ली हमसफर/दूरंतो (12275)
टर्मिनल परिवर्तन के बाद सूबेदारगंज से प्रस्थान
संशोधित प्रस्थान समय: 22:35 बजे
(तिथि परिवर्तन के कारण अगले दिन 00:30 बजे प्रस्थान माना जाएगा)
प्रभावी अवधि: 13 जनवरी से 25 जनवरी 2026
- नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12505/12506)
प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर ठहराव
आगमन/प्रस्थान समय में लगभग 10 मिनट पहले का बदलाव
प्रभावी अवधि: 01 जनवरी से 17 फरवरी 2026
- राजधानी एक्सप्रेस (नई दिल्ली–हावड़ा / डिब्रूगढ़ / राजेंद्र नगर)
अब प्रयागराज जंक्शन की जगह सूबेदारगंज स्टेशन पर ठहराव
ठहराव समय: रात 22:58 से 03:00 बजे के बीच (रूट अनुसार)
प्रभावी अवधि: 01 जनवरी से 17 फरवरी 2026
यह भी पढ़ें: छपरा से प्रयागराज के झूसी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन; जानें शेड्यूल, कब और कहां से मिलेगी गाड़ी