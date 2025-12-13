ETV Bharat / state

टिकट का रंग बता देगा कहां ठहरना है, किस प्लेटफार्म से मिलेगी ट्रेन; माघ मेला के लिए रेलवे का कलर कोड सिस्टम

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि माघ मेला में भी कलर कोडिंग व्यवस्था लागू होगी.

माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करते रेलवे अधिकारी.
माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करते रेलवे अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कलर कोट टिकट सिस्टम लागू करेगा. महाकुंभ के दौरान यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई थी. इसलिए माघ मेला में भी कलर कोड सिस्टम लागू होगा. इसमें टिकट का रंग ही बता देगा कि यात्री को किस दिशा में आश्रय स्थल और प्लेटफॉर्म के लिए जाना है.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला में भी कलर कोडिंग व्यवस्था लागू की जा रही है. मुख्य स्नान पर्व पर यह व्यवस्था स्नान तिथि से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक प्रभावी रहेगी.

जिस रंग का टिकट यात्री के पास होगा, उसी रंग के यात्री आश्रय स्थल में उसे ठहराया जाएगा. वहां से उसी दिशा में जाने वाली ट्रेन के प्लेटफार्म तक सीधा मार्ग निर्धारित रहेगा. इससे यात्रियों को लाइन में लगने और इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी.

यह होगी व्यवस्था: उन्होंने बताया कि लाल रंग का टिकट लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या रूट के लिए निर्धारित है. हरे रंग का टिकट कानपुर और दिल्ली रूट के लिए तय किया गया है. प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों पर यह कलर कोडिंग सिस्टम लागू रहेगा.

स्नान पर्व के दौरान यात्रियों को आश्रय स्थलों पर ही टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे. आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्रयागराज जंक्शन पर गेट नंबर 5 से प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, नैनी जंक्शन, छिवकी जंक्शन पर अलग-अलग दिशाओं के लिए रंग आधारित प्रवेश और निकास व्यवस्था तय की गई है.

इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से भीड़ की निगरानी: माघ मेला के दौरान संगम क्षेत्र से रेलवे स्टेशनों की ओर बढ़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय किया जाएगा. यहां से संगम क्षेत्र, स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज की लाइव निगरानी होगी.

यह केंद्र रेलवे और मेला प्रशासन के बीच समन्वय का काम करेगा. शुक्रवार को एनसीआर के महाप्रबंधक ने प्रयाग स्टेशन स्थित कंट्रोल सेंटर, पावर केबिन और झूंसी और रामबाग स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण भी किया.

स्टेशनों पर मिलेगी संगम नगरी की झलक: माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, शिवकुटी, नैनी, प्रयाग और फाफामऊ समेत कई स्टेशनों पर विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. यहां संगम से जुड़ी कलाकृतियां, धार्मिक प्रतीक, प्रतिमाएं और स्मृति चिह्न उपलब्ध होंगे, जिन्हें श्रद्धालु अपने साथ ले जा सकेंगे.

रोडवेज चलाएगा 3800 बसें: परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को शहर के आठ स्थानों से बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. सिविल लाइंस, झूंसी, पटेल बाग, बेला कछार, नेहरू पार्क, जीरो रोड और नैनी क्षेत्र में अस्थायी बस अड्डे बनाए जा रहे हैं.

मुख्य स्नान पर्व पर करीब 3800 बसें और सामान्य दिनों में 1800 बसों का संचालन किया जाएगा. 200 बसें रिजर्व रहेंगी. यात्रियों की अतिरिक्त जानकारी के लिए रेलवे और परिवहन विभाग की ओर से क्यूआर कोड सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें: ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ; दिखा रहा साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ढोने से लेकर गगनयान तक का सफर

TAGGED:

MAGH MELA 2026 LATEST NEWS
MAGH MELA RAILWAY COLOR CODE SYSTEM
MAGH MELA 2026 RAIL TICKET COLOUR
WHAT IS RAILWAY COLOR CODE SYSTEM
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.