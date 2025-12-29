माघ मेला 2026 में बनेगा अस्थायी वेलनेस सेंटर; 200 आवासीय टेंट की होगी व्यवस्था
माघ मेले के अरैल क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा डेवलप, हर ब्लॉक में होंगे 50 अत्याधुनिक टेंट, आध्यात्मिक-शैक्षिक गतिविधियां होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 10:55 AM IST
प्रयागराज: माघ मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने की नई पहल की जा रही है. मेला क्षेत्र के अरैल इलाके में पहली बार अस्थायी वेलनेस सेंटर विकसित किया जा रहा है, जिसका निर्माण करीब 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा. यहां 200 आवासीय टेंट लगाए जाएंगे, जिन्हें चार ब्लॉकों में विकसित किया जाएगा. प्रत्येक ब्लॉक में 50 से अधिक टेंट होंगे.
मेला प्राधिकरण की ओर से वेलनेस सेंटर के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेला के लिए चयनित एजेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस सेंटर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यहां रहने वाले आगंतुकों को आध्यात्मिक, शैक्षणिक और वेलनेस गतिविधियों का समग्र अनुभव मिल सके.
माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि वेलनेस सेंटर में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे. सुबह योग और प्राणायाम की कक्षाएं होंगी, दोपहर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर जागरूकता सत्र चलेंगे, जबकि शाम को देववाणी संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
इसके साथ ही कहानी सुनाने के सत्र भी होंगे, जिनमें पौराणिक कथाओं के साथ नैतिक शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव जैसे विषय शामिल रहेंगे. वेलनेस सेंटर को समावेशी स्वरूप देने के लिए नेचर वॉक और इंडियन क्राफ्ट्स की वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी.
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आगंतुकों को भारतीय कला, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से जोड़ना है. मेला प्राधिकरण का मानना है कि इस तरह के आयोजन माघ मेले को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित न रखकर एक यादगार और समग्र अनुभव बनाएंगे. प्रथम स्नान पर्व से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं. ऐसे में वेलनेस सेंटर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि स्नान पर्व के साथ ही आगंतुक इन प्रीमियम सुविधाओं का लाभ उठा सकें.
