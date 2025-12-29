ETV Bharat / state

माघ मेला 2026 में बनेगा अस्थायी वेलनेस सेंटर; 200 आवासीय टेंट की होगी व्यवस्था

प्रयागराज: माघ मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने की नई पहल की जा रही है. मेला क्षेत्र के अरैल इलाके में पहली बार अस्थायी वेलनेस सेंटर विकसित किया जा रहा है, जिसका निर्माण करीब 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा. यहां 200 आवासीय टेंट लगाए जाएंगे, जिन्हें चार ब्लॉकों में विकसित किया जाएगा. प्रत्येक ब्लॉक में 50 से अधिक टेंट होंगे.

मेला प्राधिकरण की ओर से वेलनेस सेंटर के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेला के लिए चयनित एजेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस सेंटर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यहां रहने वाले आगंतुकों को आध्यात्मिक, शैक्षणिक और वेलनेस गतिविधियों का समग्र अनुभव मिल सके.

माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि वेलनेस सेंटर में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे. सुबह योग और प्राणायाम की कक्षाएं होंगी, दोपहर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर जागरूकता सत्र चलेंगे, जबकि शाम को देववाणी संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.