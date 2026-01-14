ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; मकर संक्रांति-मौनी अमावस्या पर रेलवे का स्मार्ट प्लान तैयार, स्टेशनों पर रहेगी ये व्यवस्था

संक्रांति 15 जनवरी और तीसरा व सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है.

माघ मेला 2026:
माघ मेला 2026:
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:58 AM IST

Updated : January 14, 2026 at 8:17 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला 2026 का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी और तीसरा व सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है. इन दो स्नान पर्वों में चार से पांच करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या में संभालने और उन्हें सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं.

रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज जंक्शन सहित प्रमुख स्टेशनों पर एकल दिशा मूवमेंट प्लान लागू करने का निर्णय लिया है. यह व्यवस्था मुख्य स्नान पर्वों के एक दिन पूर्व से लेकर दो दिन बाद तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडिंग प्रणाली लागू की गई है. स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन प्रणाली महाकुंभ की तरह लागू कर दी गई है.

यात्री आतश्रयों की कलर कोडिंग
यात्री आतश्रयों की कलर कोडिंग

7 दिन रहेगा एकल दिशा मूवमेंट प्लान: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है. महाकुंभ का अनुभव भी हमारे साथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी. ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी.

आतश्रयों के लिए विशेष सुविधा
आतश्रयों के लिए विशेष सुविधा

उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति (15 जनवरी) और मौनी अमावस्या (18 जनवरी) के लिए एकल दिशा मूवमेंट 14 जनवरी 2026 की रात 12 बजे से 20 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा. इसी तरह बसंत पंचमी (23 जनवरी) के लिए यह व्यवस्था 22 जनवरी की रात 12 बजे से 25 जनवरी की रात 12 बजे तक, माघी पूर्णिमा (1 फरवरी) के लिए 31 जनवरी की रात 12 बजे से 3 फरवरी की रात 12 बजे तक तथा महाशिवरात्रि (15 फरवरी) के लिए 14 फरवरी की रात 12 बजे से 17 फरवरी की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी.

श्रद्धालुओ के लिए विशेष सुविधा
श्रद्धालुओ के लिए विशेष सुविधा
आश्रय स्थलों में रहेगी, पेयजल, मोबाइल चार्ज और टिकट बुकिंग की सुविधा
  • प्रयागराज जंक्शन: शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर माघ मेला अवधि में यात्रियों को केवल लीडर रोड की ओर से प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि निकासी सिविल लाइन्स की ओर से कराई जाएगी. अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को स्टेशन परिसर में सीधे प्रवेश न देकर दिशावार बनाए गए यात्री आश्रयों के माध्यम से स्टेशन में प्रवेश दिया जाएगा. टिकट की सुविधा इन यात्री आश्रयों में संचालित अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल टिकटिंग के जरिए उपलब्ध रहेगी. यहा श्रद्धालुओं को कई घंटे इंतजार करना पड़ सकता है. इसको ध्यान में रखते हुए शौचालय, पेयजल, मोबाइल चार्ज की सुविधा रहेगी.
  • सूबेदारगंज स्टेशन: यात्रियों का प्रवेश केवल झलवा रोड (कौशाम्बी रोड की ओर से) कराया जाएगा, जबकि निकासी जी.टी. रोड की ओर होगी. प्रयागराज छिवकी जंक्शन पर सी.ओ.डी. रोड से प्रवेश और जी.ई.सी. रोड की ओर निकासी की व्यवस्था रहेगी. वहीं नैनी जंक्शन पर स्टेशन रोड की ओर स्थित प्लेटफॉर्म संख्या-1 से प्रवेश दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म संख्या-4 स्थित द्वितीय प्रवेश द्वार से यात्रियों की निकासी कराई जाएगी. यह एकल दिशा मूवमेंट प्लान यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुचारू संचालन के लिहाज से तैयार किया गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे तय मार्गों और निर्देशों का पालन करें, ताकि माघ मेला-2026 के दौरान यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे.
  • रेलवे स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडिंग व्यवस्था लागू: शशिकांत ने आगे बताया कि माघ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सहज और भ्रम रहित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज मंडल द्वारा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडिंग प्रणाली लागू की जा रही है. यह व्यवस्था मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन के नेतृत्व में लागू की गई है. इस कलर कोडिंग प्रणाली के तहत प्रयागराज परिक्षेत्र के प्रमुख स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी जंक्शन, सूबेदारगंज स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किए गए हैं. स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपने गंतव्य की दिशा से जुड़े रंग को पहचान सकेंगे और उसी रंग के यात्री आश्रय व प्रवेश द्वार से बिना किसी भटकाव के स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे.
  • लखनऊ और वाराणसी के लिए लाल रंग निर्धारित: प्रयागराज जंक्शन से लखनऊ और वाराणसी दिशा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है. इन्हें यात्री आश्रय संख्या-1 और गेट संख्या-1 से प्रवेश दिया जाएगा. पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिशा के यात्रियों के लिए नीला रंग तय है, जिनके लिए यात्री आश्रय संख्या-2 और गेट संख्या-2 निर्धारित किया गया है. मानिकपुर दिशा के यात्रियों के लिए पीला रंग रहेगा और उन्हें यात्री आश्रय संख्या-3 व गेट संख्या-3 से प्रवेश मिलेगा. कानपुर दिशा के यात्रियों के लिए हरा रंग तय किया गया है, जिनके लिए यात्री आश्रय संख्या-4 और गेट संख्या-4 रहेगा. सभी दिशाओं में यात्रा करने वाले आरक्षित यात्रियों को सिटी साइड स्थित गेट संख्या-5 से प्रवेश दिया जाएगा.
  • नैनी जंक्शन पर दिशावार व्यवस्था: शशिकांत ने बताया कि नैनी जंक्शन से कानपुर दिशा के यात्रियों के लिए हरा रंग निर्धारित किया गया है और उन्हें यात्री आश्रय संख्या-1 तथा गेट संख्या-1 से प्रवेश मिलेगा. झांसी दिशा के यात्रियों के लिए नीला रंग तय है, जिनके लिए यात्री आश्रय संख्या-2 और गेट संख्या-1 रहेगा. सतना दिशा के यात्रियों के लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है और उन्हें यात्री आश्रय संख्या-3 व गेट संख्या-1 से प्रवेश दिया जाएगा. पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिशा के यात्रियों के लिए पीला रंग रहेगा, जिनके लिए यात्री आश्रय संख्या-4A और 4B तथा गेट संख्या-3 और 4 तय किए गए हैं. सभी दिशाओं के आरक्षित यात्रियों के लिए गेट संख्या-2 निर्धारित किया गया है.
  • प्रयागराज छिवकी जंक्शन पर दिशावार व्यवस्था: प्रयागराज छिवकी जंक्शन से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिशा के यात्रियों के लिए हरा रंग तय किया गया है. इन्हें यात्री आश्रय संख्या-1 और गेट संख्या-1A से प्रवेश मिलेगा. मानिकपुर और सतना दिशा के यात्रियों के लिए लाल रंग निर्धारित है, जिनके लिए यात्री आश्रय संख्या-2 और गेट संख्या-1B रहेगा. झांसी दिशा के यात्रियों को यात्री आश्रय संख्या-3 और गेट संख्या-1B से प्रवेश दिया जाएगा. सभी दिशाओं के आरक्षित यात्रियों के लिए गेट संख्या-2 तय किया गया है.
  • सूबेदारगंज स्टेशन पर व्यवस्था: शशिकांत ने बताया कि सूबेदारगंज स्टेशन से कानपुर दिशा के अनारक्षित यात्रियों को यात्री आश्रय संख्या-1 और गेट संख्या-1 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि कानपुर दिशा के आरक्षित यात्रियों के लिए गेट संख्या-3 निर्धारित किया गया है.

शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि इस कलर कोडिंग व्यवस्था के जरिए स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालु बिना किसी अतिरिक्त पूछताछ के आसानी से यह समझ सकेंगे कि उन्हें अपनी गंतव्य दिशा की ट्रेन के लिए किस रंग के यात्री आश्रय और किस गेट से जाना है. इससे न केवल यात्रियों में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, बल्कि भीड़ का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा और माघ मेला-2026 के दौरान स्टेशन परिसरों में सुचारु, सुरक्षित और नियंत्रित आवागमन बना रहेगा.

माघ मेला 2026
माघ मेला 2026
मेले में पहली बार रिंग रेल सेवा का होगा संचालन: शशिकांत्र त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान पहली बार शुरू हुई रिंग रेल सेवा को श्रद्धालुओं ने बहुत पसंद किया था. महाकुंभ में ट्रेन ने 415 फेरे लगाए थे और 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसका उपयोग किया था. अब वही मॉडल पहली बार Magh Mela 2026 में भी लागू किया गया है. पहली रिंग रेल प्रयागराज जंक्शन से सुबह 6 बजे चलेगी. ट्रेन सुबह 8.10 बजे बनारस, दोपहर 2 बजे अयोध्या और शाम 6.50 बजे प्रयागराज लौट आएगी. दूसरी रिंग रेल शाम 5.30 बजे प्रयागराज से रवाना होगी, रात 2 बजे अयोध्या और सुबह 7.45 बजे वापस पहुंचेगी. तीसरी रिंग रेल सुबह 6.30 बजे अयोध्या व बनारस होकर शाम तक वापस लौटेगी. अयोध्या के लिए एक और रिंग रेल शाम 5.45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह वापस आएगी.
एकल दिशा
एकल दिशा
रेल सेवा एप से लीजिए जानकारी: सीपीआरओ शशिकांत्र त्रिपाठी ने बताया कि माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मेला रेल सेवा एप को लांच किया गया है. इसे गूगल प्ले स्टोरी से डाउनलोड किया जा सकता है. इस एप के माध्यम से कोई भी श्रद्धालु गूगल मैप के माध्यम से रास्ता देख सकता है और अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है. इसके अलावा किस स्टेशन पर क्या क्या यात्री सुविधाएं हैं उसे देख सकता है और पता लगा सकता है. जैसे ही आप स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको स्टेशन पर उपलब्ध सारी सुविधाओं की लिस्ट मिल जाएगी.
प्रयागराज छिवकी स्टेशन और नेनी जं.
प्रयागराज छिवकी स्टेशन और नेनी जं.

यह एप श्रद्धालुओं के लिए एक डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा. इसमें मेला क्षेत्र का सेक्टरवार मैप, प्रमुख स्नान घाटों, पार्किंग स्थलों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रशासनिक कार्यालयों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है. इसके जरिए श्रद्धालु भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भटकने से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा कर सकते हैं. मेला रेल सेवा एप में इमरजेंसी हेल्पलाइन, खोया-पाया सेवा, ट्रैफिक डायवर्जन और जरूरी एडवाइजरी जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु एप के माध्यम से तुरंत प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. स्टेशनों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवान, आरपीएफ व जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है.

