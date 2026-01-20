ETV Bharat / state

माघ मेला 2026: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित अपमान पर कवर्धा में विरोध प्रदर्शन

हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने योगी सरकार का पुतला फूंककर न्याय की मांग की.

माघ मेला 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 4:34 PM IST

कवर्धा: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित अपमान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. विवाद का असर कबीरधाम जिले में भी देखने को मिला. यहां हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और योगी सरकार से मामले की जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योगी सरकार के उन अफसरों को बर्खास्त किया जाए जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार हैं. शहर के सिग्नल चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

जानिए क्या है पूरा विवाद

दरअसल, प्रयागराज संगम पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है. मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं. ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की. इस बात से नाराज हिंदू समाज के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

माघ मेला 2026 (ETV Bharat)

गौ-संसद ट्रस्ट के सदस्यों ने फूंका पुतला

विरोध प्रदर्शन की इसी कड़ी में मंगलवार को कबीरधाम में भी विरोध प्रदर्शन किया गया. जगतगुरु शंकराचार्य के कथित अपमान के विरोध में गौ-संसद ट्रस्ट के सदस्यों ने शहर के सिग्नल चौक पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे. इस मौके पर लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को सनातन धर्म और धर्मगुरुओं के सम्मान के विरुद्ध बताया. प्रदर्शन के बाद गौ-संसद ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगें उनकी भेजी. ज्ञापन में ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में एक प्रतिष्ठित धर्मगुरु के साथ हुआ व्यवहार निंदनीय है और इससे सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं.


क्या है मांगें

गौ-संसद ट्रस्ट ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को तत्काल हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए. इसके साथ ही प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सम्मानपूर्वक जाने दिया जाए. इसके साथ ही पूरे मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी ट्रस्ट की ओर से की गई है.

ट्रस्ट के सदस्यों के अनुसार, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते लगभग 50 घंटों से ज्यादा वक्त से अन्न-जल त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं.

