ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; महाकुंभ के बाद संगम पर फिर से बसेगा नया शहर, ड्रोन सर्वे से बनेगी रूपरेखा, होगी थ्रीडी मैपिंग

जानिए, माघ मेला 2026 कब से शुरू हो रहा है. इसमें प्रमुख स्नान पर्व कब और किस दिन पड़ रहे हैं.

Etv Bharat
महाकुंभ के बाद संगम पर फिर से बसेगा नया शहर. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: महाकुंभ के बाद अब प्रयागराज प्रशासन माघ मेले की तैयारी में जुट गया है. माघ मेला इस बार 7 सेक्टर और 1000 हेक्टेयर संगम की रेती पर होगा. इसके लिए एक नया शहर बसाया जाएगा. माघ मेला 2026 को इस बार नई तकनीक से बसाया जाएगा.

पहली बार मेला क्षेत्र की थ्रीडी मैपिंग और ड्रोन सर्वे के जरिए बसावट की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इस तकनीक से पूरे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा जाएगा. इससे सेक्टर विभाजन, प्रमुख मार्गों और गाटा मार्गों के निर्धारण का काम पहले की तुलना में ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो सकेगा.

माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. महाकुंभ के बाद का यह पहला बड़ा आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं. इस बार मेला क्षेत्रफल को 770 हेक्टेयर से बढ़ाकर लगभग 1000 करने की तैयारी है. सटीक बसावट के लिए ही थ्रीडी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.

उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि मेला क्षेत्र में समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है. काली मार्ग और ओल्ड जीटी मार्ग पर पांटून पुल बनाने के लिए पीपा पहुंच चुके हैं. अनुमान है कि एक सप्ताह में जमीन और सूख जाएगी, जिसके बाद समतलीकरण का काम और तेज हो जाएगा.

इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सात पांटून पुल बनाने का निर्णय लिया है. पिछले माघ मेले में छह पुल बनाए गए थे. फाफामऊ पुल के पास गंगा पर एक अतिरिक्त पांटून बनाए जाने की योजना है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके.

उप मेलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, बिजली और जल निगम के कार्य समानांतर रूप से कराए जा रहे हैं. सभी विभागों की टीमें मेला क्षेत्र में तैनात हैं, ताकि तय समय से बसावट पूरी की जा सके.

माघ मेला 2026 के प्रमुख स्नान पर्व

  • 03 जनवरी : पौष पूर्णिमा
  • 14 जनवरी : मकर संक्रांति
  • 18 जनवरी : मौनी अमावस्या
  • 23 जनवरी : वसंत पंचमी
  • 01 फरवरी : माघी पूर्णिमा
  • 15 फरवरी : महाशिवरात्रि

ये भी पढ़ेंः ‘राम नाम’ से रची दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा; जानें प्रयागराज की प्रतिभा ने कैसे यह संभव कर दिखाया

TAGGED:

PRAYAGRAJ SANGAM
PRAYAGRAJ NEWS
PRAYAGRAJ SANGAM DRONE SURVEY
PRAYAGRAJ SANGAM 3D MAPPING
MAGH MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.