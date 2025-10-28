ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; महाकुंभ के बाद संगम पर फिर से बसेगा नया शहर, ड्रोन सर्वे से बनेगी रूपरेखा, होगी थ्रीडी मैपिंग

महाकुंभ के बाद संगम पर फिर से बसेगा नया शहर. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

प्रयागराज: महाकुंभ के बाद अब प्रयागराज प्रशासन माघ मेले की तैयारी में जुट गया है. माघ मेला इस बार 7 सेक्टर और 1000 हेक्टेयर संगम की रेती पर होगा. इसके लिए एक नया शहर बसाया जाएगा. माघ मेला 2026 को इस बार नई तकनीक से बसाया जाएगा.

पहली बार मेला क्षेत्र की थ्रीडी मैपिंग और ड्रोन सर्वे के जरिए बसावट की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इस तकनीक से पूरे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा जाएगा. इससे सेक्टर विभाजन, प्रमुख मार्गों और गाटा मार्गों के निर्धारण का काम पहले की तुलना में ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो सकेगा.

माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. महाकुंभ के बाद का यह पहला बड़ा आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं. इस बार मेला क्षेत्रफल को 770 हेक्टेयर से बढ़ाकर लगभग 1000 करने की तैयारी है. सटीक बसावट के लिए ही थ्रीडी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.

उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि मेला क्षेत्र में समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है. काली मार्ग और ओल्ड जीटी मार्ग पर पांटून पुल बनाने के लिए पीपा पहुंच चुके हैं. अनुमान है कि एक सप्ताह में जमीन और सूख जाएगी, जिसके बाद समतलीकरण का काम और तेज हो जाएगा.