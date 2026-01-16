ETV Bharat / state

माघ मेला-2026: मौनी अमावस्या के लिए स्नान घाट बढ़ाए; 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात

मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद पूरा प्रशासनिक अमला अब मौनी अमावस्या के महास्नान पर केंद्रित है.

मौनी अमावस्या के महास्नान की तैयारी.
मौनी अमावस्या के महास्नान की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 7:07 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला-2026 में मौनी अमावस्या के महास्नान की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है. अनुमान है कि अमावस्या स्नान के लिए 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. 18 जनवरी को इस पुण्य स्नान के लिए 10 हजार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया है. ATS के साथ ही CCTV सर्विलांस से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी.

प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि मेला क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास 16 अस्थाई होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां डेढ़ से दो लाख वाहन खड़े किए जा सकेंगे.

उन्होंने बताया कि पौष पूर्णिमा पर 25 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, लेकिन 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया. इसी तरह मकर संक्रांति पर भी अनुमान से कहीं ज्यादा 1.68 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे. मकर संक्रांति के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में ही ठहरे हैं.

सर्कुलेटिंग एरिया और स्नान घाट बढ़ाए: मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि संगम नोज सहित सभी प्रमुख स्नान घाटों का सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है. पहले जहां स्नान घाटों की कुल लंबाई 2.8 किमी थी, उसे बढ़ाकर 3.69 किमी किया जा रहा है. संगम नोज से दारागंज की ओर अतिरिक्त स्नान घाट विकसित किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र में अब कुल 16 स्नान घाट होंगे.

ट्रैफिक और होल्डिंग एरिया पर फोकस: मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की होगी. अत्यधिक दबाव की स्थिति में सीमावर्ती जनपदों सहित शहर और हाइवे पर 16 होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं. वहां एक लाख से अधिक लोगों को रोका जा सकेगा. मेला क्षेत्र और शहर में कुल 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1.30 से दो लाख वाहन खड़े हो सकेंगे.

मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद पूरा प्रशासनिक अमला अब मौनी अमावस्या के महास्नान पर केंद्रित है. लक्ष्य साफ है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित स्नान का अनुभव मिले. श्रद्धालु अपने साथ अच्छी यादें और अनुभव लेकर वास जाएं.

10 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती: मेला एसएसपी नीरज पांडेय ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेला और शहर में ATS सहित करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. जल पुलिस संगम और घाटों पर विशेष निगरानी रखेगी. इसके अलावा गंगा और यमुना की पट्टी में साढ़े तीन किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्नान घाटों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस, गोताखोर, SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं.

सेक्टर एक में 500 बेड क्षमता के दो, सेक्टर तीन में 250 बेड का एक और सेक्टर चार में 250 बेड का आश्रय स्थल तैयार किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र में AI आधारित सर्विलांस और क्राउड मैनेजमेंट डैशबोर्ड लागू किया गया है. 26 हजार टॉयलेट और तीन हजार यूरिनल बनाए गए हैं, जिनकी सफाई व्यवस्था के लिए 3300 कर्मियों की तैनाती की गई है.

जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं: मेला एसएसपी नीरज पांडेय ने साफ किया है कि अखबार, दूध, फल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी. बाइक, साइकिल या छोटे वाहनों से दूध और जरूरी सामान ले जाने वालों को कहीं नहीं रोका जाएगा. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

