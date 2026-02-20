माघ मेला 2026 में M-UTS से बेच डाले रिकॉर्ड टिकट; प्रयागराज जंक्शन रहा अव्वल, 12 रेलकर्मी सम्मानित
माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली (M-UTS) अहम साबित हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 5:32 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज मंडल रेलवे प्रशासन ने M-UTS (मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली) के माध्यम से सर्वाधिक टिकट बिक्री करने वाले 12 वाणिज्य कर्मचारियों को सम्मानित किया है. यह सम्मान मण्डल रेल प्रबन्धक प्रयागराज के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) के नेतृत्व में आयोजित किया गया. माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर विभिन्न जोनों से आए वाणिज्य कर्मचारियों ने प्रयागराज मंडल के कर्मचारियों के साथ मिलकर टिकट बिक्री की जिम्मेदारी संभाली थी.
प्रयागराज जंक्शन का उत्कृष्ट प्रदर्शन: उत्तर मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर सर्वाधिक टिकट बिक्री करने वालों में मो. शहबाज (प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे) ने M-UTS से 6060 टिकट बेचकर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर संजय कुमार (मुंबई मंडल, मध्य रेलवे) और तीसरे स्थान पर प्रिंस कुमार (हुब्बल्लि मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे) रहे.
इसी तरह प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर दिनेश सनप (मुंबई मंडल, मध्य रेलवे) ने 4327 टिकटों की बिक्री कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. आनंद कुमार और कुंदन कुमार (दोनों मुंबई मंडल, मध्य रेलवे) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. सूबेदारगंज स्टेशन पर सुमन कुमार (प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे) ने 998 टिकट बिक्री कर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर किशन राम लोचब (जोधपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे) और तीसरे स्थान पर अंशुल रोशन (टूंडला, मध्य रेलवे) रहे. नैनी जंक्शन पर अखिलेश कुमार सिंह (नागपुर मंडल, मध्य रेलवे) ने 883 टिकट बेचकर पहला स्थान प्राप्त किया. नवीन कुमार (रायपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) और अखिलेश कुमार (तिरुचिरापल्ली, दक्षिण रेलवे) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
डिजिटल टिकटिंग से मिली बड़ी राहत: जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक, माघ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में M-UTS के व्यापक उपयोग से यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिली. इससे समय की बचत हुई और नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा मिला. सम्मानित कर्मचारियों ने भारी यात्री दबाव के बीच निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई. प्रयागराज मंडल प्रशासन ने सभी चयनित कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वे इसी तरह डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देते रहेंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे.
