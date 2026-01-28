ETV Bharat / state

माघ मेला-2026 प्रयागराज; पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब, प्रशासन के छूटे पसीने

प्रवचन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव की महिमा, भक्ति की सरलता और जीवन में श्रद्धा की भूमिका पर विस्तार से बात की.

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब.
पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:22 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला-2026 में हर-हर महादेव के जयघोष से संगम नगरी गूंज उठी. मौका रहा पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराम कथा का, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए. भीड़ इतनी ज्यादा रही कि कथा स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा.

कथा के लिए खाक चौक से महावीर मार्ग सतुआ बाबा आश्रम तक श्रद्धालुओं की कतारें दिखाई दीं. कई लोग सुबह से ही कथा स्थल पर पहुंच गए थे, ताकि उन्हें आगे बैठने की जगह मिले. जगह कम पड़ने पर हजारों श्रद्धालु सड़कों, खाली मैदानों और किनारे बैठकर कथा सुनते नजर आए.

जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा मंच पर पहुंचे, पूरा पंडाल हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. भक्ति का माहौल ऐसा रहा कि लोग हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके कथा सुनते रहे. ड्रोन कैमरों से लिए गए दृश्य में श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह साफ दिखाई दिया.

कथा स्थल के रास्ते भी हुए फुल.
कथा स्थल के रास्ते भी हुए फुल. (Photo Credit: Satua Baba)

हर-हर महादेव की गूंज: प्रवचन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव की महिमा, भक्ति की सरलता और जीवन में श्रद्धा की भूमिका पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि शिव भक्ति का मार्ग आडंबर से नहीं, भाव से जुड़ा है.

उन्होंने शिव महापुराण के प्रसंगों के माध्यम से समझाया कि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देता है. उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वह अपने जीवन में संयम, सेवा और सदाचार को अपनाएं.

परिवार में प्रेम बनाए रखने, माता-पिता के सम्मान और समाज में आपसी सद्भाव को भी उन्होंने शिव भक्ति का ही रूप बताया. कथा के दौरान कई बार श्रद्धालु भावुक भी नजर आए और हर महत्वपूर्ण प्रसंग पर जयकारों से वातावरण गूंजता रहा.

कथा स्थल का ड्रोन चित्र.
कथा स्थल का ड्रोन चित्र. (Photo Credit: Satua Baba)

प्रशासन के लिए भीड़ बनी चुनौती: प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बना रहा, लेकिन पुलिस और स्वयं सेवकों ने मोर्चा संभाले रखा. लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने और निर्धारित मार्ग का पालन करने की अपील की जाती रही.

माघ मेले में साधु-संतों के प्रवचनों की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन इस कथा ने भीड़ के लिहाज से अलग ही छाप छोड़ी. श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति ने एक बार फिर यह दिखाया कि संगम की धरती पर आध्यात्मिक आयोजनों का आकर्षण कितना व्यापक है.

