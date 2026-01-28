ETV Bharat / state

माघ मेला-2026 प्रयागराज; पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब, प्रशासन के छूटे पसीने

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: माघ मेला-2026 में हर-हर महादेव के जयघोष से संगम नगरी गूंज उठी. मौका रहा पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराम कथा का, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए. भीड़ इतनी ज्यादा रही कि कथा स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा. कथा के लिए खाक चौक से महावीर मार्ग सतुआ बाबा आश्रम तक श्रद्धालुओं की कतारें दिखाई दीं. कई लोग सुबह से ही कथा स्थल पर पहुंच गए थे, ताकि उन्हें आगे बैठने की जगह मिले. जगह कम पड़ने पर हजारों श्रद्धालु सड़कों, खाली मैदानों और किनारे बैठकर कथा सुनते नजर आए. जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा मंच पर पहुंचे, पूरा पंडाल हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. भक्ति का माहौल ऐसा रहा कि लोग हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके कथा सुनते रहे. ड्रोन कैमरों से लिए गए दृश्य में श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह साफ दिखाई दिया. कथा स्थल के रास्ते भी हुए फुल. (Photo Credit: Satua Baba) हर-हर महादेव की गूंज: प्रवचन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव की महिमा, भक्ति की सरलता और जीवन में श्रद्धा की भूमिका पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि शिव भक्ति का मार्ग आडंबर से नहीं, भाव से जुड़ा है.