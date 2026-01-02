ETV Bharat / state

कैसे साल दर साल बढ़ता गया कल्पवास का खर्च; क्या है संगम तट पर इस साधना का महत्व

दिल्ली से कल्पवास करने पहुंचे डॉ. विनीत गुप्ता बताते हैं, कि कल्पवासियों की दिनचर्या बेहद अनुशासित और नियमों से बंधी होती है.

कैसे साल दर साल बढ़ता गया इस साधना का खर्च.
कैसे साल दर साल बढ़ता गया इस साधना का खर्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 9:46 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 10:17 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला में 45 दिन तक चलने वाला कल्पवास पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खर्चीला हो गया है. एक दशक पहले जहां कल्पवास 20 से 25 हजार रुपए में हो जाता था. अब यह खर्च बढ़कर 50 से 60 हजार रुपए हो गया है. खाने-पीने से लेकर हर चीज का खर्च काफी बढ़ चुका है.

एक कल्पवासी को प्रतिदिन औसतन 120 से 150 रुपए भोजन पर खर्च करने पड़ता है. यह खर्च 6 से 7 हजार रुपए महीने तक पहुंच जाता है. पूजा सामग्री, दान-दक्षिणा और धार्मिक आयोजनों में अलग से 3 से 7 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं.

आवागमन, बिजली-पानी और ठंड से बचाव का खर्च जोड़ दिया जाए, तो सामान्य कल्पवासी का कुल खर्च 50 से 60 हजार रुपए तक पहुंच रहा है. कम से कम सुविधाओं में भी 25-30 हजार रुपए से कम में कल्पवास करना मुश्किल हो गया है.

समय के साथ इस परंपरा पर महंगाई की मार पड़ रही है, इससे साधारण कल्पवासियों की तपस्या अब आर्थिक परीक्षा में तब्दील होती जा रही है. एक तरफ जहां आस्था की जड़ें मजबूत हैं, वहीं बढ़ते खर्च ने इसे आम आदमी के लिए कठिन बना दिया है.

प्रयागराज कल्पवास पर रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

20 साल पहले 5 हजार हुआ खर्च: दिल्ली से आए कल्पवासी डॉ. विनीत गुप्ता ने बताया कि यह हमारा 21वां कल्पवास है. 2006 में सिर्फ 5 हजार रुपया खर्च हुआ था. हमारा पहला कल्पवास 2006 के अर्ध कुंभ से शुरू हुआ था. उस साल हमारा केवल 5000 रुपए में सारा काम हो गया था.

दिल्ली में नर्सिंग होम के मालिक डॉ. विनीत गुप्ता कहते हैं, कि 2006 में अर्ध कुंभ के दौरान शुरू हुई यह यात्रा अब उनके जीवन का अभिन्न अंग है. मानसरोवर यात्रा के बाद से ही मन सांसारिक सुखों से ऊब गया था. संत नवल किशोर रामायणी से मिलने के बाद कल्पवास की शुरुआत हुई.

पहले सब कुछ सस्ता था. बिछाने वाला पुआल भी लोग ट्रॅाली से माघ मेला क्षेत्र में सेवा के रूप में छोड़ जाते थे. अब तो पुआल का छोटा बंडल भी 10 रुपए में मिलता है. अगर, आपको अपने टेंट में पुआल डालना है, तो 1500 से 2000 रुपए का खर्च है.

कहां कितना खर्च हो रहा: उन्होंने बताया कि साधारण टेंट भी 2 से 5 हजार रुपए में मिलता है. पहले कई व्यवस्थाएं सामूहिक होती थीं, लेकिन अब टेंट, बिस्तर, हीटर और गर्म कपड़े सब खुद जुटाने पड़ते हैं. ठंड से बचाव पर ही अलग से 3 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं.

माघ मेला को मिनी कुंभ भी कहा जाता है. कल्पवास इसका हृदय है. संक्षेप में कहें तो कल्पवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म-कायाकल्प की प्रक्रिया है. जहां व्यक्ति शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है. यह सनातन परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जो आज भी प्रयागराज के संगम तट पर हर माघ में साकार होता है. पद्म पुराण में कहा गया है, कि माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् यानी माघ में स्नान करने से पापों का नाश होता है.

माघ मेला स्नान पर्व.
माघ मेला स्नान पर्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

टेंट और भोजन-पानी का खर्च बढ़ा: कल्पवासी नरेंद्र बहादुर ने बताया कि कल्पवास में सबसे बड़ा हिस्सा टेंट और रहने की व्यवस्था में खर्च होता है. टेंट के लिए 5 हजार से 25 हजार रुपए तक देना होता है. बांस, तिरपाल, बिस्तर और ठंड से बचाव के इंतजाम पर भी अच्छा खासा खर्च होता है.

इसके बाद रोजमर्रा का सबसे जरूरी खर्च भोजन का होता है. एक महीने के कल्पवास में राशन, दूध, सब्जी, फल, घी और रसोई के ईंधन पर औसतन 15 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं. पूजा-पाठ, हवन, कथा, भजन-कीर्तन, पूजन सामग्री और पंडित दक्षिणा पर करीब 7 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं.

प्रयागराज आने-जाने का किराया, मेला क्षेत्र में ई-रिक्शा, नाव और सामान ढुलाई पर औसतन 6 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं. स्वास्थ्य के लिए 5 हजार रुपए अलग से रखने पड़ते हैं. एक कल्पवासी का पूरा माघ मेला बजट करीब 60 हजार रुपए पहुंच जाता है.

2005 से फलाहारी हैं कल्पवासी: रायबरेली के रहने वाले पूर्व सैनिक रंजीत सिंह 2005 में सेना से रिटायर हैं. तभी से उनकी धार्मिक यात्रा शुरू हुई. रंजीत फलाहारी हैं और 2005 के बाद से अनाज नहीं खाते. उनका कहना है, कि हम सांसारिक रहते हुए ईश्वर को पाने के लिए यहां आए हैं.

कल्पवास उसी का माध्यम है. यह 45 दिन आपको अलग दुनिया में ले जाता है. यह सब कुछ अपने संतोष और शांति के लिए होता है. जो भी खर्च हो रहा है, वह अपने ऊपर हो रहा है. कल्पवास पर होने वाला खर्च दिमाग में ही नहीं आता है.

हां, यह जरूर है, कि एक दशक में हर चीज महंगी हुई है. सब्जी, दूध, फल, गैस आदि महंगा हुआ है. 10 साल पहले जहां 20 हजार रुपए में कल्पवास हो जाता था, वहीं अब 60 से 70 हजार रुपए लग रहे हैं.

रंजीत सिंह की पत्नी उत्तरा सिंह ने कहा कि कल्पवास के दौरान घर का खर्च अलग और यहां का अलग से देखना होता है. दूध, सब्जी, लकड़ी, गैस सब महंगा है, फिर भी आस्था के आगे इसकी कीमत नहीं है. अगर सरकारी इंतजाम हों तो खर्च कम किया जा सकता है.

कल्पवासियों ने बताया खर्च और महत्व.
कल्पवासियों ने बताया खर्च और महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या हैं सरकारी व्यवस्थाएं: प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के उप मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि मेला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों को जमीन आवंटन, बिजली-पानी, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. सरकारी दुकान से राशन आदि सस्ते दर पर दिया जाता है.

कैसे होती है कल्पवासी की दिनचर्या: दिल्ली निवासी डॉ. विनीत गुप्ता बताते हैं, कि कल्पवासियों की दिनचर्या बेहद अनुशासित और नियमों से बंधी होती है. हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक उठ जाते हैं. इसके बाद संगम स्नान करते हैं. मां गंगा की आरती करते हैं. सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं.

कुटिया में लौटकर तुलसी पूजन करते हैं. ठाकुरजी की पूजा-अर्चना करते हैं. उनका श्रृंगार करते हैं. इसके बाद जाप करते हैं. फिर 10 बजे फलाहार किया जाता है. हम रोज सत्संग/प्रवचन सुनते हैं. दोपहर में बहुत हल्का भोजन करते हैं.

हल्का आराम करने के बाद शाम को 4 बजे फिर गंगा स्नान करते हैं. इसके बाद शाम को भजन कीर्तन करते हैं. इसके बाद संध्या आरती पूजन के बाद जल्दी सो जाते हैं. कई कल्पवासी तीन बार भी स्नान करते है.

डॉ. विनीत गुप्ता ने कहा कि यह नियम कठिन लग सकते हैं, लेकिन कल्पवासी इन्हें आनंद से निभाते हैं. इससे मन की शुद्धि, इंद्रियों पर काबू और ईश्वर से निकटता महसूस होता है. उन्होंने कहा कि यदि कल्पवास का संकल्प लेते हैं, तो किसी अनुभवी संत या आचार्य से मार्गदर्शन अवश्य लें.

नियमों का पालन सही ढंग से ही फलदायी होता है. पुराणों में कहा गया है, कि 'कल्पवासेन संयमात् प्रयागे मुक्तिमाप्नुयात्' यानी कल्पवास के संयम से प्रयाग में मुक्ति प्राप्त होती है. यह प्राचीन साधना है, जो मोक्ष का द्वार खोलती है.

कल्पवास एक कठिन साधना: इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉलिकल साइंसेज प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी ने बताया कि माघ मेला के दौरान प्रयाग के त्रिवेणी संगम तट पर किया जाने वाला कल्पवास हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और कठिन साधनाओं में से एक है.

यह केवल एक व्रत या निवास नहीं, बल्कि पूर्ण संयम, तपस्या, आत्म-शुद्धि और ईश्वर आराधना की मासिक साधना है. इसका उल्लेख वेदों, पुराणों विशेषकर पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है.

क्या हैं कल्पवास के कठिन नियम.
क्या हैं कल्पवास के कठिन नियम. (Photo Credit: ETV Bharat)

कल्पवास का अर्थ और मूल: वह बताती हैं, कि कल्पवास शब्द दो भागों से मिलकर बना है. कल्प, जो कि ब्रह्माजी के एक दिन के बराबर समय को दर्शाता है, यानी लाखों-करोड़ों वर्षों का पुण्यकाल और वास यानी निवास.

इसका शाब्दिक अर्थ है, संगम तट पर निवास करते हुए वेदों का अध्ययन, ध्यान, जप और तप करना. यह प्रथा वेद कालीन अरण्य संस्कृति से जुड़ी हुई है. जब ऋषि-मुनि प्रयाग के जंगलों में तपस्या करते थे. आज भी यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है.

कल्पवास का धार्मिक महत्व: संगम में नियमित स्नान और कल्पवास से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते है. ऐसा विश्वास है, कि यह साधना जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है. महाभारत में उल्लेख है, कि 100 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण करके जो तपस्या का फल मिलता है, उतना ही माघ मास में एक महीने का कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है. माघ मास में संगम तट पर सभी देवी-देवताओं का निवास माना जाता है.

कुछ मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव को त्रिपुरासुर का वध करने की शक्ति इसी प्रकार की तपस्या यानी कल्पवास से मिली थी. कल्पवास की अवधि पौष पूर्णिमा यानी मकर संक्रांति से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक करीब 45 दिन की होती है. कम से कम एक रात से लेकर जीवनभर तक कल्पवास संभव है.

आत्म कायाकल्प की प्रक्रिया है कल्पवास: भारतीय धर्म-दर्शन के जानकार और आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला बताते हैं, कि आज भी लाखों गृहस्थ, संन्यासी, महिलाएं यह साधना करते हैं. यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धि देता है, बल्कि मन की शांति, संयम की शिक्षा और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण भी प्रदान करता है.

Last Updated : January 2, 2026 at 10:17 AM IST

