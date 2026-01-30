ETV Bharat / state

माघ मेला-2026 प्रयागराज; कल्पवास के 30 दिन...संयम, सेवा और भक्ति का संगम

माघ मेला 2026 प्रयागराज में 30 दिनों का कल्पवास अब अपने अवसान पर है. कल्पवासियों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

माघ मेला प्रयागराज.
माघ मेला प्रयागराज. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 2:12 PM IST

6 Min Read
प्रयागराज: संयम, भक्ति और सेवा की अनुभूति का अनुष्ठान कल्पवास अब समाप्ति की ओर है. 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ जप, तन, स्नान, दान, पूजा, भजन, सत्संग का यह क्रम 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान के साथ ही थम जाएगा. संगम तट पर बने टेंट की रस्सियां खुलने लगी हैं. गीली रेत पर बूझे चूल्हों के निशान दिखने लगे हैं. पूजन, हवन की आहुतियों के चिह्न संगम की आस्था की गवाही दे रहे हैं.

कल्पवासियों की आंखें नम हैं और उनके मन में तीर्थराज प्रयाग की स्मृतियां अमिट हो चुकी हैं. ऐसे में ETV भारत की टीम कल्पवासियों की स्मृतियों और भावनाओं को टटोलने उनके शिविरों में पहुंची. सबका यही कहना है कि शरीर तो यहां से लौट रहा है, लेकिन मन गंगा मईया के साथ ही रह जाएगा.

मन को मिलती है शांति: सबसे पहले हमारी मुलाकात प्रयागराज के शांतिपुरम कॉलोनी निवासी राम मूरत मिश्र से हुई. उन्होंने बताया कि वह पिछले 40 साल से कल्पवास कर रहे हैं. तमाम विद्वानों को सुनने और वेद पुराणों का अध्ययन करने के बाद उन्हें कल्पवास का महत्व समझ आया.

वह कहते हैं कि यहां आकर मन के विकार दूर होते हैं. दुनिया की झंझट से मुक्ति मिलती है. 24 घंटे कानों में प्रभु का नाम गूंजता रहता है. दिनचर्या संयमित रहती है, जिससे मन की भ्रांतियां दूर होकर शांति मिलती है. यहां से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा साल भर साथ रहती है.

वह चार आश्रमों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम माना गया है. हालांकि सबसे कठिन भी यही है. गृहस्थ में रहकर धर्म, कर्म और सेवा का भाव सीखना ही कल्पवास की साधना है.

वह रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं- 'परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई' और कहते हैं कि माघ मेले में यही मूल सीखने को मिलता है. यहां लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ देते हैं. न राग, न द्वेष, न निंदा, न जलन. सब भक्ति भाव में एकरस रहते हैं.

कल्पवासियों से विशेष बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

घर लौटने पर मन उदास रहता है: राम मूरत मिश्र कहते हैं कि कल्पवास पूरा कर घर लौटने के बाद एक सप्ताह तक मन बहुत उदास रहता है. लगता है फिर जंजाल में आ गए. यहां की अनुभूति की खुशबू साल भर बनी रहती है. यहां कोई सामाजिक प्रपंच, वाद विवाद या विशेष जिम्मेदारी नहीं. केवल गंगा स्नान और प्रभु का स्मरण होता है. उन्होंने कहा कि प्रयाग का कल्पवास विशेष माना गया है. यहां हमारा ईश्वर से प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है.

हिंदू धर्म का उत्कृष्ट अनुष्ठान: अधिवक्ता शिवशंकर सिंह बताते हैं कि वह पिछले महाकुंभ से कल्पवास कर रहे हैं. कहा कि कल्पवास हिंदू धर्म का उत्कृष्ट अनुष्ठान है. यदि कोई गृहस्थ नियम और संयम से इसे कर ले, तो वेदों के अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

वह अपने गुरु पंडित राम मूर्ति मिश्र के मार्गदर्शन में कल्पवास कर रहे हैं. इसे जीवन का बड़ा लाभ मानते हैं. यहां सुबह-शाम साधना से ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद जैसा अनुभव होता है. सच्चे मन से कल्पवास करने वालों पर मां गंगा की विशेष कृपा होती है. गंगा मइया की गोद जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता.

साल भर रहता है इंतजार: कुंडा, प्रतापगढ़ की सरोज त्रिपाठी का यह दूसरा वर्ष है. वह कहती हैं कि गंगा मैया की गोद में रहने जैसा सुकून कहीं नहीं. घर के तनाव से दूर यहां केवल पूजा, स्नान और भजन है. समय कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता. वापस लौटने के बाद भी कई महीनों तक मन यहीं लगा रहता है. यहां समय का पता ही नहीं चलता है. हमें अब दूसरे साल माघ का बेसब्री से इंतजार रहेगा.

कल्पवासियों द्वारा पूजा-पाठ.
कल्पवासियों द्वारा पूजा-पाठ. (Photo Credit: ETV Bharat)

तन साथ जाता है मन यहीं छूट जाता है: कामाख्या, गुवाहाटी से आए साधक संजय मिश्र कई वर्षों से प्रयाग आकर विशेष साधना करते हैं. वह कहते हैं कि संगम क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है, जिसे यहीं रहकर महसूस किया जा सकता है.

मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का महत्व बताते हुए वह वेदों में वर्णित श्लोक का उल्लेख करते हैं और प्रयाग को तीर्थराज बताते हैं. यहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम का विशेष महत्व है.

इसका वर्णन वेदों में 'त्रिवेणीं माधवं सोमं, भरद्वाजं च वासुकिम्. वंदेऽक्षयवटं शेषं, प्रयागं तीर्थनायकम्' के रूप में किया गया है. यह तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है. ब्रह्मा द्वारा कई और प्रयाग की स्थापना की गई पर केवल प्रयाग का ही अस्तित्व रहा, बाकी सब खत्म हो गए.

संजय बताते हैं कि यहां जप-तप और भाव-भजन का सिलसिला एक महीने तक अनवरत रहता है. संगम की हवा में करोड़ों मंत्रों और यज्ञों की आहूतियां पूरे तीर्थ क्षेत्र को हमेशा के लिए पवित्र कर देती हैं. कल्पवास पूरा करने के बाद वापस लौटते हैं, तो तन तो साथ होता है, पर मन यहीं छूट जाता है.

भाव भजन में बीतता है समय: झारखंड के रांची से आने वाली किरन देवी ने बताया कि घर की समस्याओं के कारण मैं कल्पवास में महीने भर तो नहीं रह पाती, लेकिन जितने दिन समय मिलता है, यहां जरूर आती हूं. इस बार मेरा पांचवां साल है. 10 दिन से संगम स्नान, जप-तप हो रहा है.

यहां इतनी दिव्य अनुभूति होती है जिसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है. यहां सुबह 4 बजे उठना, संगम स्नान करना, दान-पुण्य करना, खुद से बनाना और खाना, भाव भजन में लीन रहना हमें दिव्य अनुभूति देता है. यहां साधु-संतों का सानिध्य, भाव-भजन सब साल भर आध्यात्मिक ऊर्जा देता है. मन शांत रहता है.

संगम नगरी में कल्पवासियों के टेंट.
संगम नगरी में कल्पवासियों के टेंट. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिंदगी के झंझावात झेलने की शक्ति: मूलत: बिहार के रहने वाले और महाराष्ट्र से कल्पवास करने आए यज्ञनारायण प्रसाद ने बताया कि वह पिछले 14 सालों से यहां कल्पवास करने आते हैं. उन्होंने बताया कि यहां विशेष तरह की अनुभूति होती है. इसको व्यक्त करना कठिन है.

ईश्वर की बड़ी कृपा है कि में इतनी दूर से लाकर गंगा मइया के सानिध्य में रहने का मौका देते हैं. हम खुद तो आते ही हैं औरों को भी प्रेरित करते हैं. कल्पवास के फायदे बताते हैं. जब यहां से लौटना होता है, तो यही लगता है कि काश कुछ दिन और रहने का मौका मिलता.

