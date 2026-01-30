ETV Bharat / state

माघ मेला-2026 प्रयागराज; कल्पवास के 30 दिन...संयम, सेवा और भक्ति का संगम

प्रयागराज: संयम, भक्ति और सेवा की अनुभूति का अनुष्ठान कल्पवास अब समाप्ति की ओर है. 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ जप, तन, स्नान, दान, पूजा, भजन, सत्संग का यह क्रम 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान के साथ ही थम जाएगा. संगम तट पर बने टेंट की रस्सियां खुलने लगी हैं. गीली रेत पर बूझे चूल्हों के निशान दिखने लगे हैं. पूजन, हवन की आहुतियों के चिह्न संगम की आस्था की गवाही दे रहे हैं. कल्पवासियों की आंखें नम हैं और उनके मन में तीर्थराज प्रयाग की स्मृतियां अमिट हो चुकी हैं. ऐसे में ETV भारत की टीम कल्पवासियों की स्मृतियों और भावनाओं को टटोलने उनके शिविरों में पहुंची. सबका यही कहना है कि शरीर तो यहां से लौट रहा है, लेकिन मन गंगा मईया के साथ ही रह जाएगा. मन को मिलती है शांति: सबसे पहले हमारी मुलाकात प्रयागराज के शांतिपुरम कॉलोनी निवासी राम मूरत मिश्र से हुई. उन्होंने बताया कि वह पिछले 40 साल से कल्पवास कर रहे हैं. तमाम विद्वानों को सुनने और वेद पुराणों का अध्ययन करने के बाद उन्हें कल्पवास का महत्व समझ आया. वह कहते हैं कि यहां आकर मन के विकार दूर होते हैं. दुनिया की झंझट से मुक्ति मिलती है. 24 घंटे कानों में प्रभु का नाम गूंजता रहता है. दिनचर्या संयमित रहती है, जिससे मन की भ्रांतियां दूर होकर शांति मिलती है. यहां से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा साल भर साथ रहती है. वह चार आश्रमों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम माना गया है. हालांकि सबसे कठिन भी यही है. गृहस्थ में रहकर धर्म, कर्म और सेवा का भाव सीखना ही कल्पवास की साधना है. वह रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं- 'परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई' और कहते हैं कि माघ मेले में यही मूल सीखने को मिलता है. यहां लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ देते हैं. न राग, न द्वेष, न निंदा, न जलन. सब भक्ति भाव में एकरस रहते हैं. कल्पवासियों से विशेष बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) घर लौटने पर मन उदास रहता है: राम मूरत मिश्र कहते हैं कि कल्पवास पूरा कर घर लौटने के बाद एक सप्ताह तक मन बहुत उदास रहता है. लगता है फिर जंजाल में आ गए. यहां की अनुभूति की खुशबू साल भर बनी रहती है. यहां कोई सामाजिक प्रपंच, वाद विवाद या विशेष जिम्मेदारी नहीं. केवल गंगा स्नान और प्रभु का स्मरण होता है. उन्होंने कहा कि प्रयाग का कल्पवास विशेष माना गया है. यहां हमारा ईश्वर से प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है. हिंदू धर्म का उत्कृष्ट अनुष्ठान: अधिवक्ता शिवशंकर सिंह बताते हैं कि वह पिछले महाकुंभ से कल्पवास कर रहे हैं. कहा कि कल्पवास हिंदू धर्म का उत्कृष्ट अनुष्ठान है. यदि कोई गृहस्थ नियम और संयम से इसे कर ले, तो वेदों के अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. वह अपने गुरु पंडित राम मूर्ति मिश्र के मार्गदर्शन में कल्पवास कर रहे हैं. इसे जीवन का बड़ा लाभ मानते हैं. यहां सुबह-शाम साधना से ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद जैसा अनुभव होता है. सच्चे मन से कल्पवास करने वालों पर मां गंगा की विशेष कृपा होती है. गंगा मइया की गोद जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता.