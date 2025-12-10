माघ मेला-2026; प्रयागराज में 47 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, चेकिंग व्यवस्था भी चेंज
दो जनवरी से 17 फरवरी तक लागू रहेगी व्यवस्था, राजधानी, वंदे भारत और गरीब रथ जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल.
प्रयागराज: माघ मेला-2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर 47 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं. राजधानी, वंदे भारत, गरीब रथ, हमसफर और सुपरफास्ट ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी इस सूची में शामिल हैं. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्टेशन पहुंचने से पहले एनटीईएस ऐप, 139, डिस्प्ले बोर्ड या उद्घोषणा से प्लेटफार्म की जानकारी जरूर चेक करें. रेलवे ने पूरी सूची के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है.
स्टेशन पर जांच व्यवस्था में बदलाव: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इस बार स्टेशन के मुख्य गेट पर भीड़ से बचने के लिए चेकिंग का पूरा सिस्टम बदला गया है. अब स्टेशन परिसर में बन रहे आश्रय स्थलों पर ही यात्रियों के सामान की जांच होगी. प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते समय दोबारा रुककर जांच नहीं करानी पड़ेगी. आरपीएफ ने व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया है. माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
प्रयागराज जंक्शन पर इन प्रमुख ट्रेनों के बदले प्लेटफार्म
12309 राजेंद्रनगर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 1, नया प्लेटफॉर्म 2.
22409 गया–आनंद विहार टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 1, नया प्लेटफॉर्म 2.
22857 संतरागाछी–आनंद विहार टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 1, नया प्लेटफॉर्म 2.
12559 बनारस–नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 5, नया प्लेटफॉर्म 6.
14118 भिवानी–प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 5, नया प्लेटफॉर्म 10.
प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर इन ट्रेनों के बदले प्लेटफार्म
13424 अजमेर–भागलपुर एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 3, नया प्लेटफॉर्म 2.
18201 दुर्ग–नौतनवा एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 3, नया प्लेटफॉर्म 2.
12390 चेन्नई–गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस: वर्तमान प्लेटफॉर्म 1, नया प्लेटफॉर्म 2.
