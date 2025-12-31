ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; दो दिन बाद पहला स्नान, कहीं पाइपलाइन तो कहीं चकर्ड प्लेटें नहीं बिछीं, सुविधा पर्ची–जमीन की मारामारी

3 जनवरी को है पहला स्नान, मेलाधिकारी ऋषि राज का दावा–तैयारियां जोरों पर, सबकुछ ठीक हो जाएगा.

माघ मेला 2026
माघ मेला 2026
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : December 31, 2025 at 11:55 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला-2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पहले 15 दिसंबर और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है. माघ मेले का 3 जनवरी 2026 को पहला स्नान पर्व है. स्थिति यह है कि मेला क्षेत्र में अब भी करीब 35 से 40 प्रतिशत काम अधूरे हैं. संगम की रेती पर मेला आकार तो ले रहा है, लेकिन रफ्तार और दावों के बीच बड़ा फासला साफ दिख रहा है. कहीं पानी निकासी का पाइप नहीं बिछी है तो कहीं सीवरलाइन नहीं पड़ी है. संस्थाओं के टेंट अभी अधूरे हैं. किसी संस्था का गेट बनकर खड़ा है तो किसी के टेंट नहीं लगे हैं. कहीं सामान गिरा है तो वर्कर नहीं तो कहीं सुविधा पर्ची के अनुरूप सामान ही नहीं मिला है. दावों और हकीकत पर पढ़िये ये ग्राउंड रिपोर्ट.

माघ मेला 2026

जमीन आवंटन को लेकर अब भी हंगामा: ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले मेला विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची. यहां साधु–संन्यासियों की बड़ी संख्या माघ मेला कार्यालय घेरे खड़ी थी. साधु-संन्यासियों का कहना था कि वे मेलाधिकारी से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं पर मिल नहीं रहे हैं. मेला कार्यालय के बाहर धरना-पर्दशन चल रहा था और एआईट्रिपलसी में प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, मेलाधिकारी ऋषि राज, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, एसपी माघ मेला नीरज पांडेय अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे. इससे पहले कि साधु-संन्यासी मिलकर अपनी बात कह सकते, अधिकारी मीटिंग खत्मकर निकल गए. इस बात की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में साधु-संन्यासी मेला कार्यालय में घुस गए. अधिकारियों को न पाकर नारेबाजी करने लगे.

संत बोले- सरकार को बदनाम करना चाहते हैं अधिकारी: जूना अखाड़े के अष्टकौशल योगानंद गिरि का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को ये अधिकारी बदनाम करना चाहते हैं. माघ मेला साधु-संन्यासियों से होता है. अगर वे माघ मेले में नहीं आएंगे और उनको जमीनें तथा सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो किसे मिलेंगी. अधिकारी मेला को कॉमर्शियल बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं न कि आध्यात्मिक. 9 दिसंबर को आवेदन किया, इसके बाद 24 को आवेदन दिया गया बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई. अगर यही हाल रहा तो मेला पूरी तरह से कॉमर्शियल हो जाएगा. आम आदमी और श्रद्धालुओं के लिए यह मेला नहीं रह जाएगा.
अगर साधु-संतों की बातें नहीं मानी गई तो शहर जाम कर देंगे.

मेले की तैयारियां.
मेले की तैयारियां.

पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं: खाक व्यवस्था समिति के कोतवाल संत भैरवदास अधिकारियों के रवैये से काफी नाराज नजर आए. कहा कि इस साल महामाघ बहुत दिव्य तरीके से मनाने की प्लानिंग है. शासन–प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं. पानी की काफी अच्छी व्यवस्था है पर पानी निकासी की अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है. टेंट के बाहर इशारा करते हुए भैरव दास ने कहा कि दोनों तरफ गली में ऐसे ही पानी जमा है. अभी तक निकासी का कनेक्शन नहीं हो पाया है.

स्नान पर्व की तिथियां.
स्नान पर्व की तिथियां.

उन्होंने अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की. कहा कि अधिकारी और ठेकेदार मनमानी करते हैं. जो लेबर यहां काम कर रहे हैं, उन्हें 10 किलोमीटर दूर काम कराने लेकर जाया जाता है. ऐसे में सुविधा पर्ची के हिसाब से टेंट लगाने में काफी परेशानी हो रही है. भैरवदास इस कदर नाराज नजर आए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि बिना घूस दिए एक भी काम नहीं हो रहा है.

50 साल पुरानी संस्था को जमीन नहीं दी: यहीं पर हमारी मुलाकात जायसवाल सेवा समिति के उपाध्यक्ष पावस जायसवाल से हुई. उनका कहना है कि संस्था पिछले 50 सालों से शिविर लगाती रही है. कुंभ और माघ मेले दोनों में संस्था को जमीन का आवंटन व सुविधा पर्ची मिलती रही है. इस बार अधिकारियों के दफ्तर बहुत दौड़ा गया पर अभी तक इतनी पुरानी संस्था को भी जमीन का आवंटन नहीं किया गया है.

मेला को कॉमर्शियल बनाने पर आमादा: जूना अखाड़े के अष्टकौशल डॉ. योगानंद गिरि महाराज भी माघ मेला विकास प्राधिकारण के अधिकारियों के व्यवहार से काफी आहत दिखाई दिए. कहना है कि साधु-संन्यासियों को परेशान किया जा रहा है. उनको जमीन और सुविधा मुहैया अभी तक नहीं कराई गई है. यह माघ मेला साधु-संन्यासियों का है. अगर साधु–संन्यासियों को ही जमीन का आवंटन नहीं होगा तो किसे होगा माघ मेला. कहना है कि पहले साधु–संन्यासियों को जमीन का आवंटन होना चाहिए और उसके बाद अगर जमीन बचती है तब उसका कॉमर्शियल उपयोग होना चाहिए. चेतावनी दी कि 9 दिसंबर को ही जमीन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. कहा गया कि 26 को होगा. अब कहा जा रहा है कि अब भूमि का आवंटन नहीं होगा.

मेले में अधूरे पंडाल.
मेले में अधूरे पंडाल.

सतुआबाबा के पंडाल में भी बहुत काम बाकी: सतुआ बाबा के शिविर में अभी 40 फीसदी काम अधूरा पड़ा है. पंडाल में अभी गेट ही बनकर तैयार नहीं है. 15 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे गेट का अभी केवल स्ट्रक्चर ही बनकर तैयार है. उसमें अभी कम से कम 3 से चार दिन और लगेंगे. मुंबई से केवल सतुआ बाबा का गेट बनाने आए आर्ट डायरेक्टर पवन पांडेय ने बताया कि हम दिन-रात एक किए गए हैं. हमारा प्रयास है कि दो से तीन दिन में हम गेट बनाकर तैयार कर दें. बताया कि आश्रम में केवल प्रवचन पंडाल ही बनकर तैयार हो पाया है. अभी न तो कैंपस में चकर्ड प्लेट्स बिछी हैं और न ही पंडाल बनकर तैयार हो पाए हैं. बालू भी लाकर जगह जगह गिराई गई है. उसको अभी तक बराबर भी नहीं किया जा सका है.

हम तो संत, संतोष हमारा गहना: हरिद्वार से आए महामंडलेश्वर शंकर दास ने बताया कि हम तो संत है,. संत का स्वभाव संतोष है. अगर संतोष करो तो सब ठीक है नहीं तो हमेशा कमी ही कमी नजर आएगी व्यवस्था में. सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है. इस बार बाढ़ का पानी काफी देर तक रहा है. ऐसे में तैयारियां थोड़ा स्लो हैं पर अभी समय है. प्रशासन दिन रात एक किए हुए है. काम हो जाएगा.

दंडी स्वामी विनोदा नंद सरस्वती का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो बहुत की हैं और सुविधाएं मिल भी गई हैं पर थोड़ा समय तो लगेगा. अभी समय है. काम हो जाएगा. इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने में समय तो लगता ही है.

माघ मेले में काम अभी अधूरे पड़े हैं.
माघ मेले में काम अभी अधूरे पड़े हैं.

जमीन आवंटन में देरी सबसे बड़ी समस्या बनी : सबसे बड़ी देरी जमीन आवंटन और सुविधा पर्ची वितरण को लेकर रही. कई संस्थाओं और अखाड़ों को तय समय से काफी बाद में भूमि मिली, जिसके कारण टेंट, पंडाल और शिविर निर्माण अब अंतिम दिनों में एक साथ शुरू हुआ. नतीजा यह है कि कई सेक्टरों में अस्थायी सड़कें अधूरी हैं, चकर प्लेट बिछाने का काम बाकी है और जल निकासी के इंतजाम पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं.

कल्पवास के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि टेंट लगाने की जगह तो मिल गई है, लेकिन पानी, बिजली, शौचालय और साफ रास्तों जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी पूरी तरह नहीं मिली हैं. कई शिविरों में पानी के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं, कहीं सामुदायिक शौचालय अधूरे हैं तो कहीं सफाई व्यवस्था अभी नियमित नहीं हो पाई है. कल्पवास की शुरुआत से पहले सुविधाओं के अभाव में संस्थाएं दबाव में हैं.

खुद सीएम कर रहे समीक्षा, काम समय से पूरे होंगे: माघ मेलाधिकारी ऋषि राज का कहना है कि मेला की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है. मूलभूत संरचनाएं हैं, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं. बसावट के अनुरूप बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो रही है. इसके साथ ही साथ अन्य कार्य भी समय से चल रहे हैं. अन्य विभागों के भी एसीएस स्तर के अधिकारी शासन स्तर पर ही समीक्षा कर रहे हैं. पहले स्नान पर्व तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

ADG अमिताभ यश ने परखा सुरक्षा का घेरा:​ उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने मंगलवार को प्रयागराज पहुंचकर माघ मेला-2026 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने संगम तट के साथ-साथ पार्किंग स्थलों और कल्पवासियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया. ​एडीजी अमिताभ यश ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (ICCC) पहुंचकर पूरे मेला क्षेत्र की समीक्षा की. उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की. स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए. ​भ्रमण के दौरान एडीजी ने संगम नोज, झूंसी क्षेत्र और विभिन्न पार्किंग स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया.

