ETV Bharat / state

माघ मेला-2026; प्रयागराज के तीन रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों की पार्किंग रहेगी बंद, विरोध और हंगामे के बीच हुआ भूमि आवंटन

प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था अलग-अलग तिथियों पर प्रभावी रहेगा.

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लिया फैसला.
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लिया फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रयागराज मंडल रेलवे प्रशासन ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग प्रतिबंधित कर दिया है. प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और छिवकी स्टेशन पर अलग-अलग तिथियों पर पार्किंग बंद रहेगा.

वहीं मेला क्षेत्र में सभी संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन का काम शनिवार को हंगामे और विरोध के बीच पूरा कर लिया गया. मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि जिन्हें भूमि आवंटित हो चुकी है, वे अपने संबंधित सेक्टर प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर बसावट कार्य पूरा कराएं, ताकि प्रथम स्नान पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो सकें.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड स्थित साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार पार्किंग स्टैंड 17 फरवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी. सिविल लाइन साइड की पार्किंग 2 से 5 जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से 3 फरवरी और 14 से 17 फरवरी 2026 तक बंद रखी जाएगी.

सूबेदारगंज स्टेशन पर राजरूपपुर साइड की पार्किंग 17 फरवरी 2026 तक बंद रहेगी, जबकि सुलेम सराय साइड की पार्किंग 2 से 5 जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से 3 फरवरी और 14 से 17 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेगी.

प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर राजरूपपुर साइड की पार्किंग व्यवस्था भी आंशिक रूप से बंद रहेगी. यहां पार्किंग का एक हिस्सा 17 फरवरी 2026 तक और दूसरा हिस्सा 1 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक बंद रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि माघ मेला-2026 के दौरान यात्रा की योजना बनाते समय इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

भूमि आवंटन का काम पूरा, अब बसावट पर जोर : मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों से बसावट से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए अपने-अपने सेक्टर कार्यालयों से संपर्क करने की अपील की है. सभी सेक्टर प्रभारियों के मोबाइल नंबर मेला कार्यालय के बाहर लगाए गए सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं.

इसके अलावा समस्याओं के समाधान के लिए मेला हेल्पलाइन नंबर 1920 भी सक्रिय कर दिया गया है. 28 दिसंबर से मेला क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारी बसावट, घाटों के निर्माण, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के कार्यों में और तेजी लाएंगे.

यह भी पढ़ें : 3 करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी बदहाल है गोरखपुर का मुक्ताकाशी मंच, परिसर में उगे झाड़-झंखाड़, कंपनी काम छोड़कर भागी

TAGGED:

MAGH MELA 2026
PARKING CLOSED AT PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ NEWS
प्रयागराज में पार्किंग बंद
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.