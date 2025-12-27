ETV Bharat / state

माघ मेला-2026; प्रयागराज के तीन रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों की पार्किंग रहेगी बंद, विरोध और हंगामे के बीच हुआ भूमि आवंटन

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लिया फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रयागराज मंडल रेलवे प्रशासन ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग प्रतिबंधित कर दिया है. प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और छिवकी स्टेशन पर अलग-अलग तिथियों पर पार्किंग बंद रहेगा. वहीं मेला क्षेत्र में सभी संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन का काम शनिवार को हंगामे और विरोध के बीच पूरा कर लिया गया. मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि जिन्हें भूमि आवंटित हो चुकी है, वे अपने संबंधित सेक्टर प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर बसावट कार्य पूरा कराएं, ताकि प्रथम स्नान पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो सकें. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड स्थित साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार पार्किंग स्टैंड 17 फरवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी. सिविल लाइन साइड की पार्किंग 2 से 5 जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से 3 फरवरी और 14 से 17 फरवरी 2026 तक बंद रखी जाएगी. सूबेदारगंज स्टेशन पर राजरूपपुर साइड की पार्किंग 17 फरवरी 2026 तक बंद रहेगी, जबकि सुलेम सराय साइड की पार्किंग 2 से 5 जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से 3 फरवरी और 14 से 17 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेगी.