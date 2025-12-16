माघ मेला-2026; प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पार्सल बुकिंग पर प्रतिबंध, मुख्य स्नान के एक दिन पहले और बाद तक रहेगी रोक
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्नान के आसपास वाले दिनों में पार्सल की बुकिंग नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 7:05 PM IST
लखनऊ : आगामी माघ मेला-2026 के अवसर पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर विभागीय बुकिंग के साथ सभी प्रकार के पार्सल (आने और जाने वाले) को प्रतिबंधित कर दिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि पार्सल की बुकिंग इसलिए रोकी गई है क्योंकि ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ जुटेगी. स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे. स्नान के आसपास वाले दिनों में पार्सल की बुकिंग नहीं की जाएगी. यह प्रतिबंध मुख्य स्नान से एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक जारी रहेगा.
तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान है, इसलिए दो जनवरी से लेकर चार जनवरी तक पार्सल की बुकिंग नहीं होगी. इसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति का मुख्य स्नान है. 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है और बसंत पंचमी 23 जनवरी को है इस दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम स्नान करने पहुंचेंगे. लिहाजा, 14 से लेकर 24 जनवरी तक किसी तरह की कोई पार्सल बुकिंग नहीं की जाएगी. इसके बाद एक फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है तो 31 जनवरी से लेकर दो फरवरी तक पार्सल की बुकिंग नहीं होगी. 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे लिहाजा, 14 से लेकर 16 फरवरी तक किसी भी ट्रेन में पार्सल की बुकिंग नहीं की जाएगी.
उन्होंने बताया कि यात्री कोच में सिर्फ पर्सनल सामान ले जाने की अनुमति होगी. पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग सभी व्यावसायिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद ही की जाएगी. यह प्रतिबंध प्रयागराज संगम (PYGS) स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन (पट्टे पर लिए गए एसएलआर, एजीसी और वीपी सहित) पर लागू है. अन्य डिवीजनों/जोनों से आने वाली उन ट्रेनों पर भी लागू है जो लोडिंग/अनलोडिंग के लिए प्रयागराज संगम (PYGS) स्टेशन क्षेत्र में रुकती हैं.
