माघ मेला 2026; पंचकोशी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ, साधु-संत भी हुए शामिल

साधु-संतों के साथ मेला प्रशासन पंचकोशी परिक्रमा में हुए शामिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम की रेती पर आयोजित हो रहे माघ मेले में सोमवार को 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया. ‌श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से पंचकोशी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ, श्री दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर से किया गया. दत्तात्रेय शिविर में सबसे पहले परम्परा के मुताबिक साधु संतों का खिचड़ी भोज आयोजित किया गया. माघ मेला में पंचकोशी परिक्रमा (Video Credit; ETV Bharat) इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण की अध्यक्ष और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने साधु संतों को माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया. वहीं कमिश्नर ने नारियल फोड़कर पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ किया.