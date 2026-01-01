ETV Bharat / state

माघ मेले में नहीं लगेगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, संस्था को नोटिस जारी

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को 1 जनवरी को माघ मेले में पहुंचकर शिविर का उद्घाटन करना था. इसी कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लोकार्पण करना था. कार्यक्रम से पहले मेला प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जता दी है. मेले से जुड़े अधिकारियों ने शिविर के संचालक और सपा नेता संदीप यादव को इसकी जानकारी दे दी है और नोटिस शिविर पर चस्पा कर दिया है.

प्रयागराज: माघ मेला 2026 में इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकेगी. इसे लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शिविर आयोजक संस्था को नोटिस जारी किया है. नोटिस मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को दिया गया है. इसे बुधवार को शिविर स्थल पर चस्पा कर दिया गया.

अपर मेलाधिकारी ऋषि राज द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ऐसी सूचना मिली है कि धर्म-आस्था के मेले में गैर धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी की जा रही है, जो माघ मेले की परंपराओं के विपरीत है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसको लेकर संत-महात्माओं ने आपत्ति जताई है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शिविर का आवंटन निरस्त किया जा सकता है.

इसी संस्था ने 2025 में हुए कुंभ मेले में भी अपने शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की थी. शिविर के आयोजक संदीप यादव, जो वर्ष 2022 में प्रयागराज से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, ने मेला प्राधिकरण को अपना जवाब सौंप दिया है. जवाब में कहा गया है कि बिना किसी ठोस तथ्य के केवल आशंका के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जो गलत और अनुमान पर आधारित है.

इस विवाद के बाद माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का 1 जनवरी का माघ मेले में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो सकता है. शिविर से जुड़े लोगों का आरोप है कि मेला प्राधिकरण ने सियासी दबाव में यह नोटिस जारी किया है.

