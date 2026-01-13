ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; संगम तट पर बनाई गई आधुनिक टेंट कॉलोनी, जानिए प्रीमियम, लग्जरी और डीलक्स कॉटेज की कीमत

माघ मेले में 'तंबुओं का शहर.' ( Photo Credit; Tourism Department )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति सहित अन्य प्रमुख स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी बसाई गई है. संगम की पुण्य धारा में डुबकी लगाने देश-दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं. संगम तट की रेत पर टेंट कॉलोनी कल्पवासियों और पर्यटकों के लिए आस्था के साथ-साथ आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरी है. 50 अत्याधुनिक कॉटेज बनाए गए हैं : उन्होंने बताया कि प्रयागराज के अरैल सेक्टर-7 में त्रिवेणी पुष्प से पहले विकसित टेंट कॉलोनी में कुल 50 अत्याधुनिक कॉटेज बनाए गए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग UPSTDC की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है. टेंट कॉलोनी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें 15 हजार रुपए किराए वाला प्रीमियम, 11 हजार 500 रुपए का लग्जरी और सात हजार 500 रुपए का डीलक्स कॉटेज शामिल है. परिसर में ही बना है यज्ञशाला : यहां कुल 12 प्रीमियम, आठ लग्जरी और 30 डीलक्स टेंट बने हैं, जिनमें ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसी शुल्क में सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है. टेंट कॉलोनी परिसर में यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, जहां लगातार भजन-कीर्तन हो रहा है. सांस्कृतिक रंग देने के लिए कलाग्राम भी विकसित किया गया है, जहां स्थानीय शिल्प और लोककला को बढ़ावा दिया जा रहा है.