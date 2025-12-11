ETV Bharat / state

माघ मेले के इतिहास में पहली बार जारी हुआ आधिकारिक लोगो, सूर्य-चंद्र की 14 कलाओं से लेकर संगम की आध्यात्मिक शक्ति की झलक

डिजाइन कंसल्टेंट अजय सक्सेना ने बताया कि यह लोगो माघ मेले की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्था से भरी पहचान दिखाता है.

माघ मेले का लोगो लॉन्च.
प्रयागराज: माघ मेले के इतिहास में पहली बार मेले का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है. यह लोगो माघ मास, संगम और प्रयाग की आध्यात्मिक परंपरा को वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से प्रस्तुत करता है. डिजाइन कंसल्टेंट अजय सक्सेना और प्रागल्भ अजय ने बताया कि डिजाइन में तीर्थराज प्रयाग की पहचान, संगम की तपोभूमि, चंद्र-सूर्य की गति और माघ माह में किए जाने वाले अनुष्ठानों की महत्ता को समग्र रूप से दिखाया गया है.

सूर्य और चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति है खास: लोगो का सबसे प्रमुख तत्व सूर्य और चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति है. इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रेलोजिकल साइंसेज की प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी ने बताया कि माघ मेला सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा की नक्षत्रीय स्थिति पर आधारित होता है. चंद्रमा 27 नक्षत्रों की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूरी करता है और इन्हीं सूक्ष्म गतियों के आधार पर माघ स्नान की तिथियां तय होती हैं. माना जाता है कि इस अवधि में चंद्र ऊर्जा अपनी उच्चतम प्रभावशीलता पर होती है, जो साधना, तप और दान को विशेष फलदायी बनाती है.

लोगों में है अक्षयवट का चित्रण: लोगो में अक्षयवट का चित्रण भी विशेष महत्व रखता है. सनातन परंपरा में इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना गया है. कल्पवास की परंपरा में अक्षयवट के दर्शन मोक्ष मार्ग को सरल करने वाले माने गए हैं. इसी प्रतीकात्मकता के साथ लोगो में एक महात्मा की आकृति भी दर्शाई गई है, जो इस पवित्र भूमि की तपस्या परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है.

साइबेरियन पक्षी भी डिजाइन में शामिल: माघ मेला संगम स्नान और लेटे हनुमान जी के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता. इसी कारण लोगो में उनके मंदिर और पताका को स्थान दिया गया है. संगम क्षेत्र में हर साल पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षियों को भी डिजाइन में शामिल किया गया है, जो प्रयागराज के पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता की पहचान हैं.

माघ मास में संगम में स्नान करने से पाप खत्म होते हैं: लोगो में अंकित श्लोक “माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् तत:” माघ स्नान की पावनता व्यक्त करता है, जिसके अनुसार माघ मास में संगम में स्नान करने से पापों का क्षय होता है. यह लोगो मेला प्राधिकरण से जुड़े डिजाइन कंसल्टेंट अजय सक्सेना और प्रागल्भ अजय द्वारा तैयार किया गया है. मेला प्रशासन का कहना है कि यह लोगो माघ मेले की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्था से भरी पहचान को एक ही दृश्य प्रतिमान में प्रस्तुत करता है और आगे इसे सभी प्रचार-प्रसार माध्यमों में उपयोग किया जाएगा.

