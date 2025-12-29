ETV Bharat / state

माघ मेला 2026 के कल्पवासियों के लिए रूट तय; पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

माघ मेला 2026 की व्यवस्था में लगे अधिकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: माघ मेला 2026 का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है. इससे पहले कल्पवासियों के सुगम और सुरक्षित आगमन को लेकर मेला पुलिस ने विस्तृत यातायात प्रबंध लागू कर दिए हैं. झूंसी, अरैल और परेड क्षेत्र में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सभी कल्पवासियों पर लागू होगी. इसका पालन अनिवार्य रहेगा. झूंसी क्षेत्र में कल्पवास करने वालों के लिए तय मार्ग जौनपुर मार्ग: जौनपुर की ओर से आने वाले कल्पवासी सहसों-अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग होते हुए ओल्ड जीटी रोड से लोअर संगम मार्ग के रास्ते अपने संबंधित कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. वाराणसी मार्ग: वाराणसी से आने वाले कल्पवासी अंदावा तिराहा और कटका तिराहा से दाहिने मुड़कर ओल्ड जीटी रोड से लोअर संगम मार्ग के जरिए कल्पवास क्षेत्र में पहुंच सकेंगे. मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवां मार्ग: इन मार्गों से आने वाले कल्पवासी लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर और शास्त्री ब्रिज झूंसी होते हुए कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी रोड के माध्यम से लोअर संगम मार्ग पहुंचेंगे. कानपुर और प्रयागराज शहर क्षेत्र: कानपुर और प्रयागराज क्षेत्र से आने वाले कल्पवासी जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी रोड होते हुए थाना दारागंज के सामने से पांटून पुल नंबर 05 पार कर झूंसी क्षेत्र में लोअर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.