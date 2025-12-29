ETV Bharat / state

माघ मेला 2026 के कल्पवासियों के लिए रूट तय; पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

झूंसी, अरैल और परेड क्षेत्र में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं.

माघ मेला 2026 की व्यवस्था में लगे अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज: माघ मेला 2026 का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है. इससे पहले कल्पवासियों के सुगम और सुरक्षित आगमन को लेकर मेला पुलिस ने विस्तृत यातायात प्रबंध लागू कर दिए हैं. झूंसी, अरैल और परेड क्षेत्र में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सभी कल्पवासियों पर लागू होगी. इसका पालन अनिवार्य रहेगा.

झूंसी क्षेत्र में कल्पवास करने वालों के लिए तय मार्ग

जौनपुर मार्ग: जौनपुर की ओर से आने वाले कल्पवासी सहसों-अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग होते हुए ओल्ड जीटी रोड से लोअर संगम मार्ग के रास्ते अपने संबंधित कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.

वाराणसी मार्ग: वाराणसी से आने वाले कल्पवासी अंदावा तिराहा और कटका तिराहा से दाहिने मुड़कर ओल्ड जीटी रोड से लोअर संगम मार्ग के जरिए कल्पवास क्षेत्र में पहुंच सकेंगे.

मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवां मार्ग: इन मार्गों से आने वाले कल्पवासी लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर और शास्त्री ब्रिज झूंसी होते हुए कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी रोड के माध्यम से लोअर संगम मार्ग पहुंचेंगे.

कानपुर और प्रयागराज शहर क्षेत्र: कानपुर और प्रयागराज क्षेत्र से आने वाले कल्पवासी जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी रोड होते हुए थाना दारागंज के सामने से पांटून पुल नंबर 05 पार कर झूंसी क्षेत्र में लोअर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.

लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ मार्ग: लखनऊ-अयोध्या-प्रतापगढ़ मार्ग से आने वाले कल्पवासियों के लिए तीन वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं. पहला रूट बसना नाला पुल पार कर पुराने फाफामऊ बाजार से थरवई-सहसों-अंदावा मार्ग होते हुए रहिमापुर तिराहा से एजे मार्ग और ओल्ड जीटी रोड के जरिए लोअर संगम मार्ग तक जाएगा.

दूसरा रूट चंद्रशेखर आजाद सेतु पार कर मेहदौरी पुलिस चौकी के पास से रिवर फ्रंट मार्ग होते हुए पांटून पुल नंबर 05 से झूंसी क्षेत्र तक जाएगा. तीसरा रूट चंद्रशेखर आजाद सेतु के जरिए एमएलएनआईटी तिराहा और मजार तिराहा से आईईआरटी फ्लाईओवर होते हुए रिवर फ्रंट मार्ग से पांटून पुल नंबर 05 तक जाएगा.

अरैल क्षेत्र के कल्पवासी: जो श्रद्धालु माघ मेला सेक्टर नंबर 07 में कल्पवास करेंगे, वे लेप्रोसी चौराहा पहुंचकर नवप्रयागम अप्रोच मार्ग से अरैल बांध मार्ग होते हुए सोमेश्वर महादेव रैंप और महाकाल रैंप से नीचे उतरकर अपने कैंप तक पहुंच सकेंगे.

परेड क्षेत्र के कल्पवासी: माघ मेला सेक्टर नंबर 01 और 02 में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु जीटी जवाहर चौराहा और हर्षवर्धन चौराहा से काली मार्ग के जरिए अपने कैंप तक जा सकेंगे.

पुलिस की अपील: मेला पुलिस ने सभी कल्पवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित यातायात मार्गों का ही प्रयोग करें. कैंप तक सामान पहुंचाने के बाद वाहन को नजदीकी निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें, ताकि मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

