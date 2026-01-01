ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसी आस्था की नगरी; 8 अखाड़े शामिल, प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन

फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसी आस्था की नगरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: माघ मेला-2026 के आगमन के साथ ही गंगा किनारे पांचाल घाट पर आस्था की नगरी आकार लेने लगी है. एक महीने तक चलने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं. कल्पवासी, साधु-संत और श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. माघ मेला श्रीराम नगरिया में आठ अखाड़े शामिल हो रहे हैं. यहां पर विकास प्रदर्शनी और प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा. अपर जिलाधिकारी और मेला सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि कल्पवास के लिए गंगा तट पर स्थान चिन्हित कर टीन सेट लगाए गए हैं. साधु-संत और कल्पवासी महात्मा पहले ही पांचाल घाट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं. माघ महीने भर यहीं साधना और गंगा स्नान करेंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके ठहरने, पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आठ अखाड़ों के लिए अलग मंडल: धार्मिक परंपराओं के अनुसार, इस बार आठ अखाड़ों के लिए अलग-अलग मंडल तैयार किए गए हैं. अखाड़े की बाउंड्री तय कर उनके भीतर ठहरने की व्यवस्था की गई है. ऐसा इसलिए ताकि अनुशासन बना रहे और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रहे. फर्रुखाबाद में माघ मेला आयोजन पर रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आकर्षण: श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल तैयार किया गया है. यहां दिन में 11 से 3:00 बजे और रात में 8:00 से 11:00 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. मेला अवधि में भागवत कथा और राम कथा जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर: श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है. पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है. प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है. 8 अखाड़े शामिल होंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)