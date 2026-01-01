फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसी आस्था की नगरी; 8 अखाड़े शामिल, प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन
फर्रुखाबाद: माघ मेला-2026 के आगमन के साथ ही गंगा किनारे पांचाल घाट पर आस्था की नगरी आकार लेने लगी है. एक महीने तक चलने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं. कल्पवासी, साधु-संत और श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. माघ मेला श्रीराम नगरिया में आठ अखाड़े शामिल हो रहे हैं. यहां पर विकास प्रदर्शनी और प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा.
अपर जिलाधिकारी और मेला सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि कल्पवास के लिए गंगा तट पर स्थान चिन्हित कर टीन सेट लगाए गए हैं. साधु-संत और कल्पवासी महात्मा पहले ही पांचाल घाट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं. माघ महीने भर यहीं साधना और गंगा स्नान करेंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके ठहरने, पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
आठ अखाड़ों के लिए अलग मंडल: धार्मिक परंपराओं के अनुसार, इस बार आठ अखाड़ों के लिए अलग-अलग मंडल तैयार किए गए हैं. अखाड़े की बाउंड्री तय कर उनके भीतर ठहरने की व्यवस्था की गई है. ऐसा इसलिए ताकि अनुशासन बना रहे और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रहे.
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आकर्षण: श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल तैयार किया गया है. यहां दिन में 11 से 3:00 बजे और रात में 8:00 से 11:00 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. मेला अवधि में भागवत कथा और राम कथा जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे.
सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर: श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है. पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है. प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है.
भीड़ को लेकर प्रशासन सतर्क: मेला सचिव ने बताया कि प्रशासनिक अनुमान है, कि प्रतिदिन करीब 2 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान और दर्शन के लिए पांचाल घाट पहुंचेंगे. इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था और स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को लेकर संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
उन्होंने बताया कि माघ महीने के दौरान गंगा तट पर कल्पवास और श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता है. यहां पर स्वच्छता, पेयजल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत किया गया है.
50 हजार लोग करेंगे कल्पवास: संत, महंत मोहनदास, रमेश और गंगादास ने बताया कि मेला में व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं. जो थोड़ी कमियां है, वह भी दूर हो जाएंगी. इस बार भीड़ ज्यादा होने की संभावना है.
संतों ने बताया कि श्रीराम नगरिया मेला क्षेत्र में करीब 10 हजार राउडी लगने की संभावना है. एक राउडी में करीब 4 से 5 लोग रहते हैं. करीब 50 हजार श्रद्धालु कल्पवास करते हैं. मेले का शुभारंभ 3 जनवरी को होगा और यह एक महीने तक चलेगा.
रामनगरिया मेला क्षेत्र में पहुंचे कल्पवासी: यहां कल्पवास करने पहुंचीं मनोरमा, रेनू, गुड्डो देवी बताया कि इस बार कड़ाके की ठंड में घर-परिवार छोड़कर मां गंगा की आराधना पूजा करने पहुंचे हैं. मेला क्षेत्र में आसपास के जनपद कन्नौज, बदायूं, शाहजहांपुर, मैनपुरी, आगरा जिलों के लोग भी यहां पर आते हैं.
जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा श्रीराम नगरिया पहुंच कर गंगा आरती की तैयारी का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिला अधिकारी और मेला सचिव को गंगा आरती से संबंधित समस्त आवश्यक तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी द्वारा स्नान घाटों को सही करने और स्नान के लिए सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा मेला क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों और फुटपाथ निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया.
