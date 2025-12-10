फिर होगी UPSRTC की अग्निपरीक्षा; माघ मेले में जाएंगे लाखों श्रद्धालु, 3800 बसें चलाने की तैयारी
प्रधान प्रबंधक और प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने बताया कि माघ मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 6:43 PM IST
लखनऊ: इस साल जनवरी से फरवरी माह तक आयोजित हुए महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने हजारों बसों का संचालन कर सवा तीन करोड़ से ज्यादा यात्रियों को प्रयागराज संगम तक पहुंचाया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम की खूब प्रशंसा की थी और सैकड़ों करोड़ का बजट भी परिवहन निगम को दिया. अब एक बार फिर महाकुंभ की तरह माघ मेले में भी यूपीएसआरटीसी की अग्नि परीक्षा होगी.
शटल बस सेवाओं से फ्री यात्रा की सुविधा: इस बार श्रद्धालुओं को महाकुंभ की तुलना में और भी ज्यादा नई बसें माघ मेले तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध होंगी. परिवहन निगम ने अभी तक 3800 बसों की सूची तैयार की है जिन्हें माघ मेले के लिए विभिन्न रूटों से संचालित किया जाएगा.
लखनऊ क्षेत्र से 500 बसें यात्रियों को प्रयागराज के माघ मेले तक पहुंचाएंगी. माघ मेले के लिए नोडल अफसरों के भी नाम तय कर दिए गए हैं. श्रद्धालुओं को माघ मेले के अंदर महाकुंभ की तरह शटल बस सेवाओं से फ्री यात्रा की भी सुविधा मिल सकती है.
श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने पहुंचेंगे: प्रयागराज में जनवरी माह से माघ मेले का आयोजन होगा. मुख्य रूप से पांच स्नान होंगे. जिनमें तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान प्रमुख होगा. इन पर्वों पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने पहुंचेंगे. इन पर्वों में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा स्नानार्थियों के आने का अनुमान है.
200 शटल बसों के रूप में बस सेवाएं रिजर्व: इसी को ध्यान में रखकर 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कुल 3800 बसों का संचालन करेगा, जिनमें 200 रिज़र्व बसें शामिल हैं. इसके अलावा प्रयागराज के आसपास के तीर्थ स्थल जिनमें काशी, विंध्याचल, चित्रकूट और अयोध्या के लिए अभी 80 बसों की अतिरिक्त व्यवस्था परिवहन निगम ने की है. एक जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सामान्य दिनों में 25 बसें और मुख्य पर्व पर दो दिन पूर्व से एक दिन बाद तक 200 शटल बसों के रूप में बस सेवाएं रिजर्व रखी जाएंगी. परिवहन निगम प्रशासन की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों को बसों का आवंटन कर दिया है.
किस क्षेत्र के लिए कितनी बसों का आवंटन: गोरखपुर क्षेत्र के लिए 500 बसें आवंटित हैं जिनमें 400 बसें और 50 शटल बसें शामिल हैं. आजमगढ़ क्षेत्र को 400 बसें, वाराणसी क्षेत्र को 430 बसें, जिनमें 380 बसें और 50 शटल बसें शामिल हैं. अयोध्या क्षेत्र को 270 बसें, प्रयागराज क्षेत्र को 550 बसें, चित्रकूट धाम क्षेत्र को 330 बसें, झांसी क्षेत्र को 50 बसें, कानपुर क्षेत्र को 320 बसें, लखनऊ क्षेत्र को 500 बसें, हरदोई क्षेत्र को 380 बसें, देवीपाटन क्षेत्र को 250 बसें आवंटित की गई हैं.
बनाए जाएंगे प्राइवेट बस स्टेशन: महाकुंभ की तरह ही माघ मेला के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन अस्थाई बस स्टेशनों का निर्माण कराएगा. मेला प्रशासन की तरफ से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही इन बस स्टेशन से बसों का संचालन कराया जाएगा. एक जनवरी से 15 फरवरी तक की अवधि में पड़ने वाले स्नान, जिनमें (मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी) के अलावा अन्य स्नान पर्वों पर 1800 बसों के संचालन का प्लान तैयार किया गया है. इनमें 200 रिज़र्व बसें शामिल हैं.
इनमें गोरखपुर क्षेत्र को 230 बसें, आजमगढ़ क्षेत्र को 200 बसें, वाराणसी क्षेत्र को 220 बसें, अयोध्या क्षेत्र को 150 बसें, प्रयागराज क्षेत्र को 550 बसें, चित्रकूट धाम को 160 बसें, कानपुर क्षेत्र को 110 बसें, लखनऊ क्षेत्र को 100 बसें और देवीपाटन क्षेत्र को 80 बसें आवंटित की गई हैं.
मेलाधिकारियों की हुई तैनाती: माघ मेला के लिए परिवहन निगम प्रशासन ने मेलाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है. प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह मेलाधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं. उनके अलावा प्रत्येक क्षेत्र से एक अधिकारी मेलाधिकारी के रूप में तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया. इनमें जयकर्ण प्रसाद, प्रशांत दीक्षित, अरविंद कुमार मिश्रा, देवेंद्र कुमार तिवारी, कल्पना श्रीवास्तव, अनवार अहमद, अविनाश चंद्र पांडेय, शशि प्रकाश शुक्ला और गंगा शंकर शर्मा शामिल हैं. इनके अलावा सर्वजीत सिंह, अजय कुमार सिंह, विजय कुमार श्रीवास्तव, काशी प्रसाद, रामप्रताप साहू, सत्य प्रकाश सिंह, दिनेश कुमार सिंह, राम प्रकाश और राकेश कुमार भी मेलाधिकारी बनाए गए हैं. यह सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और डिपो प्रभारी है जो अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात हैं.
चेक पोस्ट पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने बताया कि महाकुंभ का जब आयोजन हुआ था तो परिवहन निगम ने सवा तीन करोड़ यात्रियों को विभिन्न क्षेत्रों से प्रयागराज संगम स्थल तक पहुंचाया था. अब माघ मेला का आयोजन होने जा रहा है इसके लिए अभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं हजारों वर्षों का संचालन कर श्रद्धालुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा.
मेलाधिकारियों को भी तैनाती होगी. विभिन्न क्षेत्रों से बसों का संचालन होगा जिससे श्रद्धालुओं को पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. शटल बस सेवाओं का भी संचालन किया जाएगा. चेक पोस्ट पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी. चालक परिचालक पूरे तन मन से काम करेंगे. महाकुंभ से परिवहन निगम ने बहुत कुछ सीखा है. इस बार भी व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी.
लखनऊ में 1090 चौराहे से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस चलेगी: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों को तीन माह के अंदर हरहाल में पूरा करने के निर्देश दिए. पर्यटन मंत्री बुधवार को गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन सभागार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राजधानी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को लखनऊ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने के लिए 1090 चौराहे से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस संचालित की जाएगी.
डबल डेकर बस में ट्रेंड गाइड मौजूद रहेगा: इस बस में प्रशिक्षित गाइड की व्यवस्था होगी, जो ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थलों के इतिहास पृष्ठ भूमि मान्यताओं और विरासत के बारे में जानकारी देंगे. बस के रूट और किराया के बारे में विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस डबल डेकर बस का उद्घाटन भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को किया जाना प्रस्तावित है. मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिए कि जहां पर भी पर्यटन एवं संस्कृति की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उस स्थल पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें परियोजना का नाम, अनुमानित लागत, पूर्ण होने की तिथि और अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता का मोबाइल नंबर अंकित हो.
यह भी पढ़ें- यूपी में सियासत के लिए पिछले 25 साल में बहुत से बने पार्क; राष्ट्र प्रेरणा स्थल सेट करेगा बीजेपी का एजेंडा, मोदी करेंगे लोकार्पण