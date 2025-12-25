माघ मेला 2026: गंगा में गिर रहा नाले का पानी, नगर आयुक्त ने कहा- स्नान से पहले होगी कार्रवाई, निर्देश दिए गये
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा कि स्नान से पहले जो नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, उनको अस्थाई रूप से टैप किया जाएगा.
कानपुर: कानपुर में माघ मेला के स्नान पर्वों को देखते हुए गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का खाका जरूर खींचा गया है, लेकिन गंगा नदी अभी प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है. कानपुर में 10 से अधिक नालों का पानी गंगा में जा रहा है. कुछ समय पहले जल निगम के अफसरों ने इसे रोकने को लेकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक प्रस्ताव भेजा था.
छह स्नान पर्वों का कार्यक्रम जारी: अफसरों का यह भी दावा था कि गंगा बैराज समेत अन्य स्थानों पर अस्थाई रूप से टैपिंग की जाएगी. जब ईटीवी की टीम गुरुवार को गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर पहुंची तो देखा कि नाले का गंदा पानी भी गंगा में जा रहा था.
गंगा नदी में गंदगी भी नजर आ रही थी. सरकार की ओर से छह स्नान पर्वों का कार्यक्रम जारी किया है. 3 जनवरी 2026 को पहला स्नान होगा. इस स्नान में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.
टेनरियों में काम ठप रहेगा: माघ मेला में होने वाले स्नान पर्वों के दौरान टेनरियों से निकलने वाला दूषित उत्प्रवाह सीधे गंगा में न जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने टेनरी संचालकों को लेकर रोस्टर भी जारी कर दिया है. हर स्नान पर्व की तिथि से तीन दिनों पहले और स्नान पर्व के अगले दिन तक टेनरियों में पूरी तरीके से काम ठप रहेगा.
टेनरियों को दोषी ठहराना गलत: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर सरकार को एक ठोस प्लान बनाना चाहिए. माघ मेला में सभी संचालकों को रोस्टर के मुताबिक टेनरियों का संचालन जरूर करेंगे. उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इससे संचालकों का कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित होता है. उनके जो कस्टमर होते हैं. वह भी भटक जाते हैं. हमेशा टेनरियों को ही गंदे पानी के लिए दोषी ठहरा देना भी कहीं से उचित नहीं है.
जानिए कब-कब हैं स्नानपर्व:
- पौष पूर्णिमा का स्नान: 3 जनवरी, 2026
- मकर संक्रांति का स्नान: 15 जनवरी, 2026
- मौनी अमावस्या का स्नान: 18 जनवरी, 2026
- बसंत पंचमी का स्नान: 23 जनवरी, 2026
- माघी पूर्णिमा का स्नान: 1 फरवरी, 2026
- महाशिवरात्रि का स्नान: 15 फरवरी, 2026
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा कि माघ मेला स्नान से पहले कानपुर में जो नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, उनको अस्थाई रूप से टैप किया जाएगा. इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गये हैं.
