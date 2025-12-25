ETV Bharat / state

माघ मेला 2026: गंगा में गिर रहा नाले का पानी, नगर आयुक्त ने कहा- स्नान से पहले होगी कार्रवाई, निर्देश दिए गये

कानपुर में 10 से अधिक नालों का पानी गंगा में जा रहा है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर में माघ मेला के स्नान पर्वों को देखते हुए गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का खाका जरूर खींचा गया है, लेकिन गंगा नदी अभी प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है. कानपुर में 10 से अधिक नालों का पानी गंगा में जा रहा है. कुछ समय पहले जल निगम के अफसरों ने इसे रोकने को लेकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक प्रस्ताव भेजा था. छह स्नान पर्वों का कार्यक्रम जारी: अफसरों का यह भी दावा था कि गंगा बैराज समेत अन्य स्थानों पर अस्थाई रूप से टैपिंग की जाएगी. जब ईटीवी की टीम गुरुवार को गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर पहुंची तो देखा कि नाले का गंदा पानी भी गंगा में जा रहा था. र आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा, स्थाई रूप से टैप किया जाएगा (Video Credit: ETV Bharat) गंगा नदी में गंदगी भी नजर आ रही थी. सरकार की ओर से छह स्नान पर्वों का कार्यक्रम जारी किया है. 3 जनवरी 2026 को पहला स्नान होगा. इस स्नान में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.