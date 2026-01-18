ETV Bharat / state

'नई ऊर्जा के साथ करेंगे सनातन धर्म का प्रचार'; मौनी स्नान के बाद हर्षा रिछारिया बोलीं- मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ रही थी

मौनी अमावस्या पर हर्षा रिछारिया ( Photo credit: ETV Bharat )