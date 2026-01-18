'नई ऊर्जा के साथ करेंगे सनातन धर्म का प्रचार'; मौनी स्नान के बाद हर्षा रिछारिया बोलीं- मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ रही थी
ईटीवी भारत से बातचीत में हर्षा रिछारिया ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो मेरा इस धर्म में जन्म हुआ.
प्रयागराज : मौनी अमावस्या के पावन स्नान के बाद महाकुंभ-2025 से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई पेश की है. उन्होंने साफ कहा कि वह न तो सनातन धर्म छोड़ रहीं हैं और न ही किसी तरह का धर्म परिवर्तन करने का सवाल है.
'पुराने बयान को गलत अर्थों में लिया गया' : ईटीवी भारत से बातचीत में हर्षा रिछारिया ने कहा कि उनके पुराने बयान को गलत अर्थों में लिया गया और सोशल मीडिया पर उसे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया. उन्होंने कहा कि वह जन्म से सनातनी हैं और जीवन भर सनातन परंपरा में ही रहेंगी.
'एक नये स्वरूप में करेंगे सनातन धर्म का प्रचार' : उन्होंने कहा कि अब हम सब मिलकर यहां से सनातन धर्म का प्रचार एक नये स्वरूप में एक नई ऊर्जा के साथ करेंगे. 'हर-हर महादेव'. उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ रही थी. मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थी. सनातन धर्म का जो प्रचार हम एक साल से कर रहे थे, मैं उसको विराम दे रही थी. दोनों में बहुत अतंर है.
'सनातनी बनकर मैं जन्म लूं' : उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो मेरा इस धर्म में जन्म हुआ. मैं चाहूंगी कि जब-जब मेरा जन्म हो इस धरती लोक पर तब तब सिर्फ सनातनी बनकर मैं जन्म लूं. उन्होंने कहा जो स्वरूप आप देख रहे हैं वही स्वरूप रहेगा.
उन्होंने कहा कि उनका मार्ग धर्म और अध्यात्म का है और उसी राह पर चलकर वह देश के युवाओं को सनातन मूल्यों से जोड़ने का काम करेंगी. उन्होंने कहा कि उनके बयान के बाद कुछ लोगों ने उनकी आस्था पर सवाल उठाए, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई. हालांकि, इस पूरे दौर में उन्हें संत समाज, धर्माचार्यों और लाखों युवाओं का समर्थन मिला.
हर्षा रिछारिया ने दो टूक कहा कि भविष्य में वह सनातन परंपरा के भीतर रहकर ही धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के प्रचार-प्रसार का कार्य करेंगी. उनका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है.
आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ा ऐतराज जताया था : महाकुंभ-2025 से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों उनके खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ा ऐतराज जताया था. उन्होंने साफ कहा है कि मौनी अमावस्या स्नान के बाद मेरे बारे में उल्टा–सीधा लिखने और पोस्ट करने वाले लोग कोर्ट में नजर आएंगे. हर्षा रिछारिया ने अपने Instagram ID से एक वीडियो भी जारी किया है.
अफवाह फैलान का लगाया आरोप : वीडियो में हर्षा ने कहा कि 'मेरे बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बहुत ज्यादा गलत न्यूज चलाई जा रही है. महाकुंभ के टाइम पर मैंने बहुत कुछ उलूल-जुलूल खबरें और अफवाहें बर्दाश्त कीं. अब चुप नहीं रहने वाली हूं. इस बार किसी भी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने मेरे चरित्र के बारे में कोई टिप्पणी की या अफवाह फैलाई, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी'.
'मैं इस बार बहुत कड़ा एक्शन लेने वाली हूं, क्योंकि मैं अगर इस मानसिक स्थिति में आई हूं कि मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं, तो इसकी वजह भी आप जैसे ही कुछ लोग हैं, जो इंसान को आगे तो बढ़ता देख नहीं सकते हैं. उसका मनोबल तोड़ते हैं.'
कौन हैं हर्षा रिछारिया? : बता दें कि महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान साध्वी वेशभूषा में रथ पर नजर आने के बाद हर्षा रिछारिया अचानक सुर्खियों में आईं थीं. मॉडल, एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहीं हर्षा के साध्वी रूप पर संत समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी. विवाद बढ़ने पर उन्होंने महाकुंभ बीच में ही छोड़ दिया था.
हर्षा रिछारिया मूलरूप से झांसी की रहने वाली हैं. उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और मां किरण बुटीक चलाती हैं. उनका परिवार वर्तमान में भोपाल में रह रहा है. हर्षा धर्म का रास्ता अपनाने के बाद उत्तराखंड में रहती हैं. वह आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि की शिष्या रही हैं.
महाकुंभ से पहले Instagram पर उनके करीब 6.67 लाख फॉलोअर्स थे. 14 जनवरी 2025 को एक ही दिन में यह संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई थी. महाकुंभ समाप्त होते-होते उनके फॉलोअर्स 15 लाख हो गए और फिलहाल यह आंकड़ा करीब 17 लाख के आस-पास है.
