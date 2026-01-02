ETV Bharat / state

माघ मेला में 3 जनवरी को पहला मुख्य स्नान पर्व; मेला क्षेत्र 'नो व्हीकल जोन' घोषित, संगम रूट तय

प्रयागराज: पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मेला पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था लागू कर दी है. शुक्रवार रात 8 बजे से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है. इस दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा. श्रद्धालुओं को संगम और स्नान घाटों तक पैदल ही तय मार्ग से जाना होगा.

एसएसपी मेला नीरज पांडेय ने बताया कि संगम नोज क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. श्रद्धालुओं से अपील की गई है, वह अपने वाहन तक किए गए पार्किंग में ही खड़ी करें. वहां से पैदल मार्ग का उपयोग करें. श्रद्धालु जिस रूट से आएंगे, वहां के पार्किंग में ही गाड़ियां पार्क होंगी.

प्रमुख स्नान पर्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

पांटून पुलों पर वन-वे व्यवस्था: उन्होंने बताया कि भीड़ के दबाव को कंट्रोल करने के लिए पांटून पुलों पर वन-वे व्यवस्था लागू किया गया है. झूंसी से परेड की ओर जाने के लिए पांटून पुल संख्या 4 और 6 का उपयोग होगा. परेड से झूंसी की ओर वापसी के लिए पांटून पुल संख्या 3, 5 और 7 निर्धारित किए गए हैं. पांटून पुल संख्या 1 और 2 को आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा गया है.

परेड क्षेत्र पार्किंग से स्नान घाट रूट: उन्होंने बताया कि संगम जाने के लिए सबसे नजदीक का पार्किंग स्थल परेड ग्राउंड के प्लॉट नंबर 17 में बना है. यहां वाहन खड़ी करने वाले श्रद्धालु काली मार्ग से पैदल ही संगम स्नान घाट, हनुमान घाट और राम घाट तक पहुंच सकेंगे. स्नान के बाद अक्षय वट मार्ग, खडंजा वापसी मार्ग और त्रिवेणी मार्ग होते हुए वापस पार्किंग तक लौटेंगे. इस पार्किंग की संगम से दूरी करीब 3 किमी है.

गल्ला मंडी पार्किंग रूट: इसी तरह गल्ला मंडी पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले श्रद्धालु काली मार्ग से पैदल मोरी रैंप और किला घाट मार्ग होते हुए काली उत्तरी घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट और दशाश्वमेध घाट तक पहुंच सकेंगे.

स्नान के बाद गंगा मूर्ति चौराहा से ओल्ड जीटी रोड या रिवर फ्रंट रोड से पार्किंग में वापसी होगी. नाग वासुकि पार्किंग से श्रद्धालु रिवर फ्रंट मार्ग या संबंधित मार्ग से नाग वासुकि स्नान घाट तक जा सकेंगे. स्नान के बाद उसी मार्ग से वापसी होगी.

वहीं, झूंसी क्षेत्र में ओल्ड जीटी रोड कछार पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले श्रद्धालु पैदल ही पांटून पुल संख्या 4 और 5 से पश्चिमी हिस्से के बीच बने स्नान घाटों तक पहुंचेंगे. इसके बाद ओल्ड जीटी रोड से ही वापसी की व्यवस्था तय की गई है.