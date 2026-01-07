ETV Bharat / state

माघ मेले में स्वाद और रोमांच का संगम; फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत, लहरों पर लीजिए लजीज पकवान का मजा

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करतीं कमिश्नर सौम्या अग्रंवाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )