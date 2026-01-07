माघ मेले में स्वाद और रोमांच का संगम; फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत, लहरों पर लीजिए लजीज पकवान का मजा
वॉटर स्पोर्ट्स-राइडिंग जैसी कई सुविधाएं, जेट स्की (Jet Ski), स्पीड बोट, पांटून बोट और बनाना बोट राइड जैसी एक्टिविटी भी होंगी शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 10:15 AM IST
प्रयागराज: माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है. संगम नगरी प्रयागराज में लाखों की संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालुओं का आवागमन भी लगा हुआ है. वहीं मनोरंजन और सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. फेज–02 के तहत फिर से डेवलप्ड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को गुरुवार को आमजन के लिए खोल दिया गया. माघ मेला 2026 के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है. पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज पकवान का लुत्फ उठा सकेंगे.
बता दें कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के साथ कई नई वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की भी शुरुआत की गई है. इसका इनॉग्रेशन मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार और नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने संयुक्त रूप से किया. ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट साल 2023 में सीएम योगी ने शुरू किया था, जिसे अब नए स्वरूप में विकसित किया गया है.
ये होंगी सुविधाएं: नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से तैयार किए गए इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में श्रद्धालु और टूरिस्ट यमुना नदी में नौका विहार करते हुए लजीज भोजन का आनंद ले सकेंगे. साथ ही, रोमांच पसंद करने वालों के लिए वॉटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने बताया कि माघ मेले में सुरक्षित और सुव्यवस्थित मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर चरणबद्ध तरीके से जेट स्की (Jet Ski), स्पीड बोट, पांटून बोट और बनाना बोट राइड जैसी एक्टिविटी शुरू की जाएंगी. सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट, प्रशिक्षित स्टाफ और सभी जरूरी मानकों का पालन किया जा रहा है.
ऑनलाइन भी हो सकेगी बुकिंग: अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र कुमार ने बताया कि माघ मेला 2026 में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है. भीड़ प्रबंधन और ऑनलाइन बुकिंग पर खास फोकस किया गया है ताकि किसी को असुविधा न हो. उन्होंने बताया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की ऑनलाइन बुकिंग 1 जनवरी 2026 से Entartica.com, Book My Show, District by Zomato समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर शुरू की जा रही है. इससे पर्यटक पहले से ही अपनी बुकिंग कर सकेंगे.
अधिकारियों के मुताबिक, ये पहल न सिर्फ माघ मेला 2026 को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी, बल्कि प्रयागराज को जल-पर्यटन के नेशनल मैप पर एक नई पहचान भी दिलाएगी.
यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026; पंचकोशी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ, साधु-संत भी हुए शामिल