ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; संगम पर दंडी संन्यासियों ने किया पूजन, आज से शुरू भूमि आवंटन

प्रयागराजः संगम किनारे माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से हो जाएगी, जो 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि तक चलेगा. मंगलवार को मेला प्रशासन की ओर से भूमि पूजन और गंगा पूजन किया गया. इस दौरान दंडी संन्यासियों ने भी भूमि पूजन किया. इसके साथ ही इस वर्ष के भूमि आवंटन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है.

गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी और पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज व नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने गंगा पूजन में भाग लिया. इस दौरान बड़े हनुमानजी मंदिर के श्रीमहंत बलवीर गिरि, विभिन्न अखाड़ों के संत और महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी भी मौजूद रहे.

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस बार मेले को सात सेक्टरों में करीब 800 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य स्वच्छ, सुगम, सुलभ, सुरक्षित और भव्य माघ मेले का आयोजन करना है. मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.

मंडलायुक्त ने बताया कि श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, पार्किंग की सुविधा बेहतर हो, नेटवर्किंग मजबूत रहे और भीड़ प्रबंधन प्रभावी हो, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पिछले वर्षों के अनुभवों से सीखकर नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं.