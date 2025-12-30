ETV Bharat / state

प्रमुख स्नान पर्व पर भीड़ प्रबंधन के लिए 10 आपातकालीन योजनाएं; महाकुंभ की तर्ज पर होंगी लागू

प्रयागराज: 03 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैयारियों में लगी हैं. मुख्य स्नान पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने खास प्लानिंग की है. महाकुंभ-2025 की तरह ही माघ मेला-2026 के लिए भी 10 आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं. इसे लेकर कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने मेला क्षेत्र का दौरा किया. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष वर्मा और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार की संयुक्त निगरानी में इन आपातकालीन योजनाओं का प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि मुख्य स्नान पर्व के दिन किसी भी चुनौती को तुरंत हैंडल किया जा सके. श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न होने पाए. आवागमन बेहतर तरीके से चलता रहे. कहीं पर भीड़ इकट्ठा न हो. इसलिए 10 आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं. प्रमुख स्नान पर्व. (Photo Credit: ETV Bharat) इस तरह लागू होंगी योजनाएं: पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि इन योजनाओं में भीड़ का दबाव बढ़ने पर रूट डायवर्जन, वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करना शामिल है. साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी सेक्टर में लगे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी.