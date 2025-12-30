ETV Bharat / state

प्रमुख स्नान पर्व पर भीड़ प्रबंधन के लिए 10 आपातकालीन योजनाएं; महाकुंभ की तर्ज पर होंगी लागू

पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि अधिकारियों द्वारा इन सभी प्लानिंग का प्रैक्टिकल भी कराया गया है.

प्रमुख स्नान पर्व पर भीड़ प्रबंधन के लिए 10 आपातकालीन योजनाएं.
प्रमुख स्नान पर्व पर भीड़ प्रबंधन के लिए 10 आपातकालीन योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 11:01 AM IST

प्रयागराज: 03 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैयारियों में लगी हैं. मुख्य स्नान पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने खास प्लानिंग की है. महाकुंभ-2025 की तरह ही माघ मेला-2026 के लिए भी 10 आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं. इसे लेकर कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने मेला क्षेत्र का दौरा किया.

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष वर्मा और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार की संयुक्त निगरानी में इन आपातकालीन योजनाओं का प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि मुख्य स्नान पर्व के दिन किसी भी चुनौती को तुरंत हैंडल किया जा सके. श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न होने पाए. आवागमन बेहतर तरीके से चलता रहे. कहीं पर भीड़ इकट्ठा न हो. इसलिए 10 आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं.

प्रमुख स्नान पर्व.
प्रमुख स्नान पर्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस तरह लागू होंगी योजनाएं: पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि इन योजनाओं में भीड़ का दबाव बढ़ने पर रूट डायवर्जन, वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करना शामिल है. साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी सेक्टर में लगे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी.

इसके अलावा पांटून पुलों पर भीड़ का आकलन करना, वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करना. श्रद्धालुओं को चरणबद्ध तरीके से आगे भेजने जैसी योजनाएं हैं. लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को रास्तों आदि की जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भ्रमित न हो. सही रास्ते से सही जगह तक पहुंचा जा सके.

यह हैं 10 आपातकालीन योजनाएं.
यह हैं 10 आपातकालीन योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

जमीनी स्तर पर परखी तैयारियां: प्रशासन द्वारा परेड, कोतवाली और संगम क्षेत्र में आपातकालीन यातायात योजना का अभ्यास कराया गया. सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से भीड़ का आकलन कर अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को परखा गया. सभी 9 पांटून पुलों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उन्हें बंद और चालू करके देखा गया.

स्वच्छता पर विशेष जोर: पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के साथ ही सुरक्षा और स्वच्छता पर भी मेला विकास प्राधिकरण विशेष ध्यान दे रहा है. मेला क्षेत्र में अस्थायी थाने, पुलिस चौकियां, फायर स्टेशन और मेडिकल पोस्ट स्थापित की जा रही हैं.

सफाईकर्मियों की तैनाती, कचरा उठान और मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था को स्नान पर्व के हिसाब से मजबूत किया गया है. प्रशासन का मानना है, कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी भीड़ को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है.

