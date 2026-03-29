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मगही लघु फिल्म महोत्सव में 48 लघु फिल्मों की एंट्री, ‘दोस्ती’ को मिला प्रथम पुरस्कार

पटना में आयोजित मगही लघु फिल्म महोत्सव में लघु फिल्म फिल्म दोस्ती को प्रथम पुरस्कार मिला.

Magahi Short Film Festival
मगही लघु फिल्म महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 8:36 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दरम्यान मगही लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई. दिसंबर 2025 में घोषित इस प्रतियोगिता में कुल 48 फिल्मों की प्रविष्टि आई थी. प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल में प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखक शैबाल जी, बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक अभिलाष शर्मा और फिल्म अभिनेता बुल्लू कुमार शामिल रहे.

दोस्ती फिल्म पुरस्कृत: प्रथम पुरस्कार ‘दोस्ती’ फिल्म को दिया गया, जो एक साधारण गांव की पृष्ठभूमि में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को दर्शाती है. द्वितीय स्थान महिलाओं पर केंद्रित फिल्म ‘एक कप चाह’ को मिला, जबकि तृतीय स्थान भाई-बहन के रिश्ते पर आधारित फिल्म ‘आशाएं’ को दिया गया. इसके अलावा ' लॉस्ट', ‘शहर से निमन गांव’ और ‘बनकहि’ को प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Magahi Short Film Festival
पटना में मगही महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

लघु फिल्म के विजेताओं को प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. कुमार राजेश रंजन, वरिष्ठ फ़िल्म पटकथा लेखक शैबाल जी, स्वाहा फ़िल्म के निर्देशक अभिलाष शर्मा, पाहुन हॉलीडेज के आदित्य, मगही महोत्सव के रविशंकर उपाध्याय, विजेता चंदेल व विद्या सागर ने सम्मानित किया.

संगीत सुन मंत्र मुग्ध हुए लोग: महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत गया घराने के इतिहास पर आधारित बातचीत और गायकी के कार्यक्रम से हुई. गया घराने के प्रसिद्ध गायक राजन सिजुआर ने कहा कि पुरबिया गायकी में ठुमरी की चर्चा गया घराने के बिना अधूरी है. उन्होंने हारमोनियम वादन में सोनी जी के योगदान को भी विशेष बताया और कहा कि उन्होंने वादन की एक अलग शैली विकसित की.

"बिहार के हर प्रमंडल में संगीत शिक्षा के लिए गुरुकुल खोले जाने चाहिए, जहां बच्चों को छात्रवृत्ति देकर विभिन्न संगीत विधाओं की शिक्षा दी जा सके, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रह सके." - राजन सिजुआर, प्रसिद्ध गायक, गया घराना

Magahi Short Film Festival
प्रसिद्ध गायक राजन सिजुआर (ETV Bharat)

मगही फिल्मों पर विमर्श: पहले सत्र में मगही फिल्मों के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रख्यात अभिनेता अली खान ने कहा कि मगही सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है. अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ना चाहिए. शैबाल जी ने जानकारी दी कि पहली मगही फिल्म 1961 में ‘भैया’ बनी थी. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद ‘देवन मिसिर’ और ‘स्वाहा’ जैसी फिल्में बनीं, लेकिन इस क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है.

मगही कंटेंट को बढ़ाना होगा: फिल्म इतिहासकार प्रो. रविकांत ने कहा कि मगही का इतिहास समृद्ध रहा है. अब जब एआई का दौर आ रहा है, तो हमें अपनी भाषा के कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाना होगा, ताकि भविष्य में भी मगही की मजबूत उपस्थिति बनी रहे. कार्यक्रम का संचालन कर रहे निराला ने बताया कि मगही में फिल्म निर्माण की शुरुआत 1900 के आसपास ही हो गई थी.

"1930 में देव के राजा ने इंग्लैंड से उपकरण मंगवाकर छठ महापर्व पर मगही में फिल्म बनाई थी, लेकिन संरक्षण के अभाव में वह अब उपलब्ध नहीं है. इसे बढ़ावा देने की जरूरत है." -प्रो. रविकांत, इतिहासकार

मगही सिनेमा के विकास पर चर्चा: महोत्सव ने न केवल नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया, बल्कि मगही भाषा, संस्कृति और सिनेमा के विकास की दिशा में ठोस पहल का संदेश भी दिया. कार्यक्रम के आयोजक रविशंकर उपाध्याय ने कहा कि मगध क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व रहा है और बिहार के विकास में मगध क्षेत्र किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई. इसे लेकर हम लोगों ने बातचीत की.

Magahi Short Film Festival
पटना में मगही महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

"मगध क्षेत्र के कई कलाकार और जानी-मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मगध क्षेत्र के जो लोग अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे थे. उसे हम लोगों ने सम्मानित करने का काम भी किया." -रविशंकर उपाध्याय, आयोजक

मगही भाषा बेहद समृद्ध: विद्यासागर ने बताया कि मगही महोत्सव हम लोगों ने दूसरी बार आयोजित किया और कार्यक्रम में कई फिल्मी कलाकारों ने हिस्सा लिया. फिल्म कलाकार अली खान और पटकथा लेखक शैवाल ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मगही भाषा के विकास को लेकर भी कलाकारों ने अपनी राय रखी. मगध क्षेत्र से आने वाले समाजसेवी मनजीत आनंद साहू ने कहा कि मगही भाषा बेहद समृद्ध है और इतिहास भी गौरवशाली रहा है.

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