मगध विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2024 की प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक और कैसे करें आवेदन
पीएचडी में दाखिला लेने वाले इच्छुख छात्रों के लिए अच्छी खबर है. मगध विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है. पढ़ें खबर
Published : April 16, 2026 at 2:41 PM IST
पटना : उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मगध विश्वविद्यालय ने बड़ी घोषणा की है. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट (PAT)-2024 के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.
PAT को लेकर अधिसूचना जारी : इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी आज यानी 16 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा जून 2026 तक आयोजित किए जाने की संभावना है. शोध की दिशा में कदम बढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है.
कैसे अप्लाई करें? : जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. अभ्यर्थियों को मगध विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.magadhuniversity.ac.in पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा और निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा करना होगा.
''केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हों. आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह की तकनीकी या दस्तावेज संबंधी परेशानी से बचा जा सके.''- मगध विश्वविद्यालय
कितना शुल्क लगेगा? : शुल्क संरचना की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 1500 रुपये तय किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसी-1 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में रियायत देते हुए इसे 1000 रुपये रखा गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि शुल्क भुगतान के बाद आवेदन को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसलिए छात्र अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें.
जून तक परीक्षा आयोजित होगी : विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि जून 2026 तक PAT-2024 परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, ताकि समय पर शोध सत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. लंबे समय से पीएचडी में नामांकन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह अधिसूचना राहत भरी खबर मानी जा रही है. खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो विश्वविद्यालय में शोध कार्य शुरू करने की तैयारी में लगे हुए थे, अब उनके लिए आवेदन की स्पष्ट समयसीमा तय हो गई है.
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