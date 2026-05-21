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नप गए मगध विश्वविद्यालय के VC, राज्यपाल ने लिया कड़ा एक्शन, जानें वजह

पटना: प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटा दिया है. लोकभवन (राजभवन) ने कल देर शाम इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. राज्यपाल सह चांसलर के सचिव गोपाल मीणा के आदेश से यह लेटर जारी हुआ है.

मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर बड़ा एक्शन: जारी किए गए आदेश में मगध विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ दिलीप कुमार केसरी को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार दिया गया है. प्रोफेसर शशि प्रताप शाही हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए थे.

लोकभवन द्वारा जारी आदेश (ETV Bharat)

पूर्व सांसद ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र: पूर्व सांसद ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय से डेढ़ सौ से 200 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है और इसी गंभीर आरोप को संज्ञान लेते हुए लोकभवन ने यह कार्रवाई की है.