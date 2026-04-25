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मगध विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र महासंगम, जीतन राम मांझी ने किया शुभारंभ

मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का आयोजन किया गया जिसमें जीतन राम मांझी ने उसका उद्घाटन किया-

मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का आयोजन
मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 25, 2026 at 6:55 PM IST

4 Min Read
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गया : बिहार के मगध विश्वविद्यालय में पहली बार पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का भव्य आयोजन किया गया. बोधगया स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक पूर्व छात्र शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया.

64 साल बाद पूर्व छात्रों का संगम : करीब 64 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस महासंगम में विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों और चुनौतियों को याद किया गया. वक्ताओं ने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनाओं और स्मृतियों का मिलन है, जिसमें पूर्व छात्रों ने अपने पुराने दिनों को फिर से जिया.

मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का आयोजन (ETV Bharat)

1962 में हुई थी स्थापना : विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1962 को हुई थी. प्रारंभ में इसे आरा में स्थापित करने की योजना थी, लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के प्रयासों से इसे बोधगया में स्थापित किया गया. शंकराचार्य मठ के महंत सत्यानंद गिरी द्वारा 500 एकड़ भूमि दान में दी गई थी.

पूर्व छात्रों ने मांझी को कहा 'बड़का भैया' : कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी का पूर्व छात्रों ने मगही अंदाज में 'बड़का भैया' कहकर स्वागत किया. मांझी स्वयं इस विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर के छात्र रहे हैं और उन्होंने यहां से अपनी शिक्षा पूरी की थी.

मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का उद्घाटन
मगध विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र महासंगम का उद्घाटन (ETV Bharat)

''मगध विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करना हम पूर्ववर्ती छात्रों की जिम्मेदारी है, हम उस दौर में यहां से स्नातक किया है जब विश्वविद्याल ने आगे बढ़ने के लिए कदम रखा था, ये बात भी सही है कि एक समय था जब इस विश्वविद्यालय का पूर्वी भारत में दूसरा स्थान था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद यह सबसे बड़ी विश्वविद्यालय था जहां सबसे बड़ा कैंपस था, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब हो गई थी, अब फिर से मगध विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है.''- जीतन राम मांझी, पूर्ववर्ती छात्र एवं केंद्रीय मंत्री

देश-विदेश से भागीदारी की कोशिश : कार्यक्रम में राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़े कई लोग शामिल हुए, लेकिन विदेशों और उच्च पदों पर कार्यरत पूर्व छात्र इस बार नहीं पहुंच सके. वाइस चांसलर प्रो. एस.पी. शाही ने कहा कि अगली बार अमेरिका, लंदन सहित अन्य देशों में कार्यरत पूर्व छात्रों को भी शामिल किया जाएगा.

मंच पर मौजूद जीतन राम मांझी
मंच पर मौजूद जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

शिक्षा और सामाजिक बराबरी पर जोर : मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश में साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन अनुसूचित जाति में यह अभी भी काफी कम है. उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की जरूरत पर बल दिया.

मगध विवि के वीसी का संबोधन : इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज 65 वर्षों के इतिहास में बड़ा दिन है, गौरवशाली परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, पूर्ववर्ती छात्रों का एक संगठन विश्वविद्यालय स्तर का बनेगा. उन्होंने विश्वविद्यालय के हाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया.

जीतन राम मांझी, पूर्ववर्ती छात्र एवं केंद्रीय मंत्री
जीतन राम मांझी, पूर्ववर्ती छात्र एवं केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

नीतीश कुमार के नाम पर बनेगा परीक्षा भवन : कार्यक्रम के अंत में वाइस चांसलर ने घोषणा की कि 34 करोड़ रुपये की लागत से एक मल्टीपरपस परीक्षा भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा जाएगा. साथ ही विश्वविद्यालय में एआई आधारित शिक्षा की शुरुआत करने की भी बात कही गई.

''3 सालों में 248 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा फीस जमा हुए हैं, देश का ये पहला विश्विद्यालय है जिसे पुरातत्व खनन का लाइसेंस मिला है, 3 सालों में 196 परीक्षा हुई हैं, डिग्री भी समय पर वितरित हुई है, बिहार का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां राज्य का पहला एआई कि शिक्षा शुरू होगी, साथ ही 34 करोड़ की लागत से मल्टी परपस परीक्षा भवन का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर होगा.''-प्रोफेसर शशि प्रताप शाही, वाइस चांसलर, मगध विश्वविद्यालय

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