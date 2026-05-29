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IG विकास वैभव का एक्शन, जहानाबाद साइबर थाने के इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड

गया: बिहार में मगध क्षेत्र आईजी विकास वैभव का बड़ा एक्शन हुआ है. जहानाबाद साइबर थाने में पोस्टेड इंस्पेक्टर पंकज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. इन पर मखदुमपुर (टेहटा) थाना कांड संख्या 321/25 एवं कांड संख्या 437/24 के अनुसंधान में गंभीर लापरवाही पाई गई थी. जहानाबाद एसपी की जांच रिपोर्ट और आईजी विकास वैभव की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई हुई है.

आईजी की कार्रवाई से हड़कंप: सस्पेंड किए गए इंस्पेक्टर पंकज कुमार साइबर थाना जहानाबाद में पोस्टेड थे. उक्त कांडों में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता थे. पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार के द्वारा कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई. वहीं, फरारियों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के लिए समय पर आवेदन समर्पित नहीं किया गया, जिससे कांड के आरोपितों को लाभ मिला.

कर्रवाई से पहले कराई गई पूरी जांच: समीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद आईजी मगध क्षेत्र विकास वैभव ने यह बड़ी कार्रवाई की. इससे पहले इसकी पूरी रिपोर्ट जहानाबाद एसपी से मंगाई गई. जांच रिपोर्ट और आईजी के समीक्षा के बाद साइबर थाना में पोस्टेड इंस्पेक्टर पंकज कुमार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया.

साइबर थाना में पोस्टेड इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप: आईजी के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार जहानाबाद साइबर थाना में पोस्टेड इंस्पेक्टर पंकज कुमार पर गंभीर आरोप सामने आए थे. बताया जाता है, कि उक्त कांडो में अनुसंधान पदाधिकारी के रूप में रहे पंकज कुमार ने कांड के अनुसंधान में प्रगति और रिमांड से जुड़ा कोई स्पष्ट रिकॉर्ड स्टेशन डायरी में दर्ज नहीं किया था. इससे पूरे जांच की पारदर्शिता और गंभीरता पर सवाल था.

निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा: आईजी कार्यालय मगध द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जहानाबाद द्वारा मामले की विशेष समीक्षा एवं प्रतिवेदन में उपकरणों उक्त कांडों के अनुसंधान में लापरवाही, उदासीनता, शिथिलता एवं अनुशासनहीनता का उल्लेख किया गया था और निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी.