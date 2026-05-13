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माफिया विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद, प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला

प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 46 साल पुराने प्रकाश नारायण पाण्डेय हत्याकांड में माफिया विजय मिश्रा और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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विजय मिश्रा समेत 4 को आजीवन कारावास. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 10:39 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 11:13 PM IST

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प्रयागराज: माफिया विजय मिश्रा को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 46 साल पुराने प्रकाश नारायण पाण्डेय हत्याकांड में कोर्ट ने विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा के साथ तीन अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. 46 साल तक चले लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने मंगलवार को ही सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया था.

कचहरी परिसर में हुआ था हत्याकांड: बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के निर्देश पर माफिया विजय मिश्रा को अदालत में पेश किया गया.

जानकारी देते सरकारी वकील. (Video Credit: ETV Bharat)

दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस जघन्य हत्याकांड में विजय मिश्रा सहित अन्य तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रयागराज के नवाबगंज निवासी प्रकाश नारायण पाण्डेय की हत्या 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में ही कर दी गई थी. इस मामले में कर्नलगंज थाने में विजय मिश्रा, बलराम, संतराम और जीत नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

आठ गवाहों ने दिलाई सजा: दशकों तक चले ट्रायल के बाद अब जाकर दोषियों को उनके किए की सजा मिली है. मुकदमे के ट्रायल के दौरान कोर्ट में कुल 8 गवाहों को पेश किया गया था. साक्ष्य और गवाहों के बयानों को पुख्ता आधार मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को दंडित किया है. सरकारी वकील विजय वैश्य ने बताया कि कोर्ट ने सभी चारों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है.

1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया: सजा के साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके अलावा, धारा 307 के तहत दोषियों को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा. एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई 2024 में जब पत्रावली कोर्ट पहुंची, तो साक्ष्यों में काफी छेड़छाड़ पाई गई थी. लेकिन वादी के बयान इस मुकदमे में टर्निंग प्वॉइंट साबित हुए, जिससे आज न्याय संभव हो सका है.

यह भी पढ़ें- गैंगरेप और हत्या के मामले में जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट सख्त, डीसीपी गंगापार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

Last Updated : May 13, 2026 at 11:13 PM IST

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