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'हरियाणा में माफिया राज और असुरक्षित जनता', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सरकार पर किया सीधा वार

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सरकार पर सीधा वार करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दे पर करारा हमला बोला है.

CONGRESS PRESIDENT NARENDRA SINGH
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 3:43 PM IST

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चरखी दादरीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के बीच प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "आज हरियाणा कानून-व्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है." उन्होंने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत करते हुए एक 'विशेष आर्थिक पैकेज' की मांग उठाई है, ताकि बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर पहुंच चुके हरियाणा के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों को कुछ राहत मिल सके.

'हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है': कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चरखी दादरी में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अनील धनखड़ के पिता सत्यवान धनखड़ के निधन पर शोक जताया. वहीं बाद में मीडिया से बात करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही स्पष्ट मांग रखी कि "प्रधानमंत्री जमीनी हकीकत को समझकर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए कड़े कदम उठाएं." राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "आज हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, आम नागरिक से लेकर जनप्रतिनिधि तक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. प्रदेश की जनता ने लंबे समय तक भाजपा को सत्ता में बनाए रखने में साथ दिया है. ऐसे में प्रधानमंत्री को अब हरियाणा के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए तुरंत एक 'विशेष आर्थिक पैकेज' की घोषणा करनी चाहिए."

'हरियाणा में माफिया राज और असुरक्षित जनता' (ETV Bharat)

शिक्षा और परीक्षाओं पर 'माफिया राज': देश में चल रहे NEET पेपर लीक विवाद का जिक्र करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "भाजपा के 12 साल के शासनकाल में देश में लगभग 100 बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं. आज शिक्षा और परीक्षाओं पर पूरी तरह से माफियाओं का कब्जा हो चुका है. इस लचर व्यवस्था के कारण देश में 21 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से एक छात्रा हरियाणा की भी थी."

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सुप्रीम कोर्ट के जज से हो जांच': अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को राव नरेंद्र सिंह ने करोड़ों लोगों की आस्था पर गंभीर चोट बताया. उन्होंने कहा कि "जिस ट्रस्ट का निर्माण पीएम मोदी की देखरेख में हुआ हो और जहां के मुख्यमंत्री खुद एक सन्यासी हों, वहां ऐसी घटना हैरान करती है." कांग्रेस नेता ने मांग की कि "छोटे कर्मचारियों को 'बलि का बकरा' बनाने के बजाय 'बड़े मगरमच्छों' पर कार्रवाई हो. मौजूदा ट्रस्ट को तुरंत भंग कर शंकराचार्यों व साधु-संतों की मौजूदगी में नया ट्रस्ट बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए."

कांग्रेस 19 से 23 जुलाई तक 5 जिलों में करेगी मंथन: राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि "नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है. चंडीगढ़ में 5 दिन के 'वन-टू-वन' फीडबैक के बाद, अब 19 से 23 जुलाई तक पहले चरण में पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बूथ और गांव स्तर तक संगठन को अभेद्य बनाना है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा कांग्रेस का SIR मिशन शुरू, संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं से कहा- "लोकतंत्र की रक्षा में निभाएं जिम्मेदारी"

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