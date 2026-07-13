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'हरियाणा में माफिया राज और असुरक्षित जनता', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सरकार पर किया सीधा वार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )

चरखी दादरीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के बीच प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "आज हरियाणा कानून-व्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है." उन्होंने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत करते हुए एक 'विशेष आर्थिक पैकेज' की मांग उठाई है, ताकि बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर पहुंच चुके हरियाणा के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों को कुछ राहत मिल सके. 'हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है': कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चरखी दादरी में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अनील धनखड़ के पिता सत्यवान धनखड़ के निधन पर शोक जताया. वहीं बाद में मीडिया से बात करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही स्पष्ट मांग रखी कि "प्रधानमंत्री जमीनी हकीकत को समझकर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए कड़े कदम उठाएं." राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "आज हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, आम नागरिक से लेकर जनप्रतिनिधि तक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. प्रदेश की जनता ने लंबे समय तक भाजपा को सत्ता में बनाए रखने में साथ दिया है. ऐसे में प्रधानमंत्री को अब हरियाणा के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए तुरंत एक 'विशेष आर्थिक पैकेज' की घोषणा करनी चाहिए." 'हरियाणा में माफिया राज और असुरक्षित जनता' (ETV Bharat)