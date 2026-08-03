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माफिया मुख्तार के शार्प शूटर अंगद राय 9 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क, पत्नी के नाम खरीदी थी

मुख्तार गैंग पर एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजीपुर : पुलिस और जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग IS-191 के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झूलन राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 9 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली है. पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम खरीदी थी. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की गई. मुख्तार गैंग पर एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) कार्रवाई थाना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 314/2023 के आधार पर की गई. पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद डीएम ने 30 जुलाई 2026 को कुर्की आदेश जारी किया था. इसके बाद सोमवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के गिरधरिया गांव स्थित संपत्ति को विधिवत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई पूरी की. प्रशासन का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध कमाई से खरीदी गई थी.