माफिया मुख्तार के शार्प शूटर अंगद राय 9 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क, पत्नी के नाम खरीदी थी
पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद डीएम ने 30 जुलाई 2026 को कुर्की आदेश जारी किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST
गाजीपुर : पुलिस और जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग IS-191 के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झूलन राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 9 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली है. पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम खरीदी थी. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की गई.
कार्रवाई थाना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 314/2023 के आधार पर की गई. पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद डीएम ने 30 जुलाई 2026 को कुर्की आदेश जारी किया था. इसके बाद सोमवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के गिरधरिया गांव स्थित संपत्ति को विधिवत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई पूरी की. प्रशासन का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध कमाई से खरीदी गई थी.
कुर्क की गई संपत्ति सरिता राय के नाम दर्ज है. इसमें गिरधरिया गांव में 127 वर्गमीटर भूमि तथा उस पर बना लगभग 63 वर्गमीटर का द्वितीय श्रेणी का आवासीय निर्माण शामिल है. यह संपत्ति व्यावसायिक गतिविधियों वाले चिन्हित मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण प्रशासन ने इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपये आंका है. पुलिस का कहना है कि अंगद राय गैंग के जरिए लोक व्यवस्था प्रभावित कर आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करता था और उसी धन से यह संपत्ति खरीदी गई थी.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अंगद राय उर्फ झूलन राय पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक साजिश, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और माफिया गैंगों की अवैध संपत्तियों पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में भीषण हादसा, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की मौत