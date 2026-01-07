ETV Bharat / state

माफिया अखंड प्रताप सिंह को 3 साल की कैद; आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया और गैंग संख्या D-11 के सरगना अखंड प्रताप सिंह को न्यायालय की अवहेलना करने के अपराध में बुधवार को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 7,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है.

क्या था पूरा मामला: ​यह मामला साल 2019 का है. अखंड प्रताप सिंह ने माननीय न्यायालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई थीं. तरवां थाने के तत्कालीन उप निरीक्षण नवल किशोर सिंह ने 19 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भगोड़ा घोषित होने की प्रक्रिया के आदेश के बावजूद अखंड प्रताप सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. मामले में माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी.

11 गवाहों का परीक्षण किया गया: ​ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और लोक अभियोजक ने इस मामले में अचूक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी की. ​ मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया गया. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आजमगढ़ न्यायालय ने अखंड प्रताप सिंह को दोषी पाया और उसे 3 साल कारावास की सजा सुनाई.