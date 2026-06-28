बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे चुनाव, बोले-मैं रघुवंशी, वचन देता हूं कि किसी भी पीड़ा में साथ दूंगा
बनारस की मशहूर पप्पू की चाय की दुकान पर पहुंचे, बोले-चुनाव लड़ूंगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 5:38 PM IST
वाराणसी: पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले और बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे. हालांकि उन्होंने सीट का ऐलान नहीं किया है. रविवार को बनारस की प्रसिद्ध पप्पू की चाय की अड़ी पर बृजेश सिंह ने चुनाव लड़ने का साफ संदेश दिया. इस दौरान बृजेश ने बनारसी अंदाज में लोगों से बात की.
बता दें कि अस्सी स्थित पप्पू के चाय की अड़ी पर देश के कई बड़े नेता अपनी हाजिरी लगा चुके हैं. पीएम मोदी भी इस अड़ी पर चाय का स्वाद ले चुके हैं. इसी दुकान पर बृजेश सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव-2027 में अपनी दावेदारी की बात कही है. उन्होंने पहली बार खुलेआम लोगों के बीच बैठकर जनता की सेवा करने का वादा किया. इस दौरान उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को संबोधित किया. कहा- मैं रघुवंशी हूं, वचन देता हूं कि आपकी किसी भी पीड़ा में सहभागी बनूंगा.
मीडिया से बात करते हुए कहा-हां चुनाव लड़ूंगा. इसकी सूचना मिल जाएगी. वहीं बीजेपी से टिकट की बात को लेकर उन्होंने टाला. कहा कि जिससे भी होगा, वो सामने आ जाएगा. उनके बेटे के चुनावी मैदान में उतरने के बाबत कहा कि बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है. मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है. जनता की सेवा के लिए राजनीति आवश्यकता है, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं. राजनीतिक परिवर्तन के बाबत भोजपुरी अंदाज में कहा कि पूर्वांचल में पहले से बदलाव है. इसमें और बदलाव के जरूरत नहीं.
बताते चलें कि बृजेश सिंह वाराणसी में जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जिसके अंतर्गत वाराणसी में रथयात्रा मेला और भगवान जगन्नाथ मंदिर के सुंदरीकरण करवाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मंदिर के बाद अब चर्चा उनके सियासी गलियारे में सीधे प्रवेश की भी हो रही है, जिसको लेकर के इन दोनों पूर्वांचल की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है.
कौन हैं बृजेश सिंह
बृजेश सिंह का नाम पूर्वांचल के माफिया में गिना जाता रहा है. मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बृजेश सिंह ने 80 के दशक में पूर्वांचल में बाहुबली के नाम से अपनी पहचान बनाई थी. 5 लाख का इनाम घोषित होने के बाद मकोका, गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास और हत्या की साजिश जैसी कई गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों के बाद फरार चल रहे बृजेश सिंह वर्ष 2008 में उड़ीसा भुवनेश्वर से गिरफ्तार हुए. धीरे-धीरे सब मुकदमे खत्म होते गए और बृजेश सिंह के आगे एक भी गवाह नहीं टिक सका.
2022 में मिली जमानत
2008 में गिरफ्तारी के बाद 30 से ज्यादा संगीन मामलों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई और एक-एक करके गवाह पलटते गए. नतीजतन वर्ष 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बृजेश सिंह को 13 साल जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई. 25 साल से वाराणसी एमएलसी सीट पर बृजेश के परिवार का कब्जा रहा और यह कब्जा अभी तक कायम है. बृजेश के बड़े भाई उदयभान उर्फ चुलबुल सिंह 1998 से 2004 तक भाजपा के टिकट पर इसी सीट से एमएलसी रहे. उदयभान की मौत के बाद 2010 में बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से एमएलसी बनी. वर्ष 2016 में जेल में रहते हुए बृजेश सिंह वाराणसी एमएलसी सीट से निर्विरोध चुनाव जीत गया. दबदबा ऐसा कि किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा.
पत्नी हैं एमएलसी
वर्ष 2022 में जेल में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर बृजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से एमएलसी बन गईं. बृजेश के भतीजे सुशील सिंह 2007 के बाद से लगातार चार बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चंदौली के सैयदराजा सीट से विधायक हैं. भले ही बीजेपी माफिया बाहुबली या दागदार छवि वाले लोगों से दूरी बनाने की बात कर रही हो, लेकिन बृजेश और उनके परिवार की भाजपा से करीबी बनी रही है.
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