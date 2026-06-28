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बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे चुनाव, बोले-मैं रघुवंशी, वचन देता हूं कि किसी भी पीड़ा में साथ दूंगा

बनारस की मशहूर पप्पू की दुकान पर बृजेश सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले और बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे. हालांकि उन्होंने सीट का ऐलान नहीं किया है. रविवार को बनारस की प्रसिद्ध पप्पू की चाय की अड़ी पर बृजेश सिंह ने चुनाव लड़ने का साफ संदेश दिया. इस दौरान बृजेश ने बनारसी अंदाज में लोगों से बात की. बनारस की मशहूर पप्पू की दुकान पर बृजेश सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि अस्सी स्थित पप्पू के चाय की अड़ी पर देश के कई बड़े नेता अपनी हाजिरी लगा चुके हैं. पीएम मोदी भी इस अड़ी पर चाय का स्वाद ले चुके हैं. इसी दुकान पर बृजेश सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव-2027 में अपनी दावेदारी की बात कही है. उन्होंने पहली बार खुलेआम लोगों के बीच बैठकर जनता की सेवा करने का वादा किया. इस दौरान उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को संबोधित किया. कहा- मैं रघुवंशी हूं, वचन देता हूं कि आपकी किसी भी पीड़ा में सहभागी बनूंगा. मीडिया से बात करते हुए कहा-हां चुनाव लड़ूंगा. इसकी सूचना मिल जाएगी. वहीं बीजेपी से टिकट की बात को लेकर उन्होंने टाला. कहा कि जिससे भी होगा, वो सामने आ जाएगा. उनके बेटे के चुनावी मैदान में उतरने के बाबत कहा कि बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है. मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है. जनता की सेवा के लिए राजनीति आवश्यकता है, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं. राजनीतिक परिवर्तन के बाबत भोजपुरी अंदाज में कहा कि पूर्वांचल में पहले से बदलाव है. इसमें और बदलाव के जरूरत नहीं. पप्पू की दुकान पर पहुंचे बृजेश सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat) बताते चलें कि बृजेश सिंह वाराणसी में जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जिसके अंतर्गत वाराणसी में रथयात्रा मेला और भगवान जगन्नाथ मंदिर के सुंदरीकरण करवाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मंदिर के बाद अब चर्चा उनके सियासी गलियारे में सीधे प्रवेश की भी हो रही है, जिसको लेकर के इन दोनों पूर्वांचल की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है.