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टोंक में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर माफिया का हमला, दो कर्मचारी घायल

टोंक: जिले में खनन माफिया के बुलंद हौसलों की बानगी बुधवार सुबह निवाई क्षेत्र में दिखी. निवाई के रक्तांचल पर्वत के पीछे अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया. इसमें दो वनकर्मी घायल हो गए. वनकर्मियों ने निवाई थाने में माफिया के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

वन विभाग निवाई के रेंजर धारीलाल बैरवा ने बताया कि रक्तांचल पर्वत के पीछे अवैध खनन की सूचना मिली. इस पर वन विभाग का गश्ती दल बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे मामा की खान पर पहुंचा. दल ने अवैध रूप से चेजा पत्थर खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी. इसे थाने ले जा रहे वनकर्मियों को पत्थर माफिया ने घेर लिया और मारपीट की. इसमें दो वनकर्मी घायल हो गए. रेंजर बैरवा ने निवाई थाने में माफिया के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया.