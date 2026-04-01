ETV Bharat / state

टोंक में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर माफिया का हमला, दो कर्मचारी घायल

चेजा पत्थर से भरी ट्रॉली जब्त. इसे थाने ले जाते वन कार्मिकों को माफिया के लोगों ने घेरकर पीटा.

Forest Department, Tonk
वन विभाग, टोंक (ETV Bharat Tonk)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टोंक: जिले में खनन माफिया के बुलंद हौसलों की बानगी बुधवार सुबह निवाई क्षेत्र में दिखी. निवाई के रक्तांचल पर्वत के पीछे अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया. इसमें दो वनकर्मी घायल हो गए. वनकर्मियों ने निवाई थाने में माफिया के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

वन विभाग निवाई के रेंजर धारीलाल बैरवा ने बताया कि रक्तांचल पर्वत के पीछे अवैध खनन की सूचना मिली. इस पर वन विभाग का गश्ती दल बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे मामा की खान पर पहुंचा. दल ने अवैध रूप से चेजा पत्थर खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी. इसे थाने ले जा रहे वनकर्मियों को पत्थर माफिया ने घेर लिया और मारपीट की. इसमें दो वनकर्मी घायल हो गए. रेंजर बैरवा ने निवाई थाने में माफिया के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया.

धारीलाल बैरवा,रेंजर वन विभाग ,निवाई टोंक. (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें:माइनिंग विभाग की टीम पर हमला, चार घायल, पथराव कर ड्रोन और वाहन को तोड़ा

माफिया के जानलेवा हमले में घायल वनकर्मी नरेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध चेजा पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को हमारी टीम ने कब्जे में ले लिया, लेकिन कुछ दूर चलने पर अचानक एक दर्जन से अधिक लोग सामने आ गए. इनमें महिलाएं भी थी. इनके हाथों में धारदार हथियार एवं लाठी-डंडे थे. इन्होंने वनकर्मियों पर हमला कर दिया. नरेंद्र और एक अन्य कार्मिक घायल हो गए. वन विभाग की टीम ने हमले की सूचना तुरंत निवाई रेंजर बैरवा को दी. निवाई से वन विभाग के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे. चोटिल कर्मचारियों को उप जिला अस्पताल ले गए.

पढ़ें: अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक्शन, DST टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर की कार्रवाई

TAGGED:

ASSAULT ON FOREST PERSONNEL IN TONK
2 FOREST PERSONNEL INJURED
MINING BEHIND RAKTANJAL MOUNTAIN
ATTACK ON FOREST DEPARTMENT TEAM
ATTACK ON FOREST PERSONNEL IN TONK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.