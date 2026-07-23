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लातेहार में ईटीवी भारत की खबर का असर: 5 दिनों से बंद प्राथमिक विद्यालय खुला, अतिरिक्त शिक्षक की हुई प्रतिनियुक्ति

लातेहार में ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है. पांच दिनों से बंद मदुआखाड़ प्राथमिक विद्यालय अब खुल गया है.

Maduakhar Primary School in Latehar
मदुआखाड़ प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करते लातेहार डीएसई. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 4:40 PM IST

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लातेहार: ईटीवी भारत की जनसरोकारों से जुड़ी खबर का एक बार फिर असर हुआ है. ईटीवी भारत में लातेहार सदर प्रखंड के मदुआखाड़ स्कूल 5 दिनों से बंद रहने की खबर प्रकाशित की गई थी. खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की . गुरुवार को स्कूल सुचारु रूप से खुल गया और यहां मध्याह्न भोजन भी आरंभ हो गया. स्कूल में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए यहां एक अतिरिक्त शिक्षक की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड स्थित मदुआखाड़ स्कूल पिछले 5 दिनों से पूरी तरह बंद था. स्कूल में पदस्थापित शिक्षक किसी कारण स्कूल नहीं आ रहे थे. इस वजह से स्कूल में ताला लटका था. यहां के बच्चे शिक्षा और मध्याह्न भोजन दोनों से वंचित थे. ईटीवी भारत ने इस खबर को बुधवार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित की.

डीएसई ऋषिकेश कुमार और जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीडीसी ने दिया डीएसई को कार्रवाई के निर्देश

खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया.लातेहार डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश डीएसई ऋषिकेश कुमार को दिया. वहीं डीएसई ऋषिकेश कुमार ने भी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई आरंभ कर दी. सबसे पहले उन्होंने एक अतिरिक्त शिक्षक की प्रतिनियुक्ति स्कूल में कर दी, ताकि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके.

टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएसई

इधर, गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार अपनी टीम के साथ मदुआखाड़ स्कूल पहुंच गए. उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीणों से भी जानकारी ली. उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि स्कूल में एक अतिरिक्त शिक्षक के प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. अब स्कूल निरंतर संचालित होगी. जिला शिक्षा अधीक्षक ने खुद स्कूली बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया. उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि कम से कम महीने में एक बार जरूर इस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचेंगे.

सूचना के बाद की गई आवश्यक कार्रवाई

इधर, इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ईटीवी भारत के साथ-साथ कुछ ग्रामीणों से उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली थी कि स्कूल पिछले पांच दिनों से बंद है. सूचना मिलने के तुरंत बाद ई विद्या वाहिनी से स्कूल के शिक्षक की उपस्थित की जांच की गई. ऑनलाइन जांच में सिर्फ एक दिन की हाजिरी नहीं बनी हुई पाई गई, लेकिन जब गांव में आकर जानकारी ली गई तो पता चला कि शिक्षक पिछले 5 दिनों से नहीं आ रहे थे. वहीं बच्चों से अभी पता चला कि कई बार शिक्षक बिना बताए ही स्कूल नहीं आते हैं. स्कूल में एकमात्र शिक्षक रहने के कारण व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही थी. इसीलिए यहां एक अतिरिक्त शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, अब यहां रेगुलर दो शिक्षक रहेंगे.

Maduakhar Primary School in Latehar
बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते लातेहार डीएसई ऋषिकेश कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)

जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जताया आभार

इधर, स्कूल की व्यवस्था फिर से दुरुस्त होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग का आभार जताया है. लातेहार जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने कहा मामले की जानकारी होने पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल की समस्याओं का समाधान किया वह वाकई काबिले तारीफ है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस स्कूल को गोद लेने की भी बात कही है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी उत्साहजनक बात है.

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