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लातेहार का मदुआखाड़ प्राथमिक विद्यालय पिछले 5 दिनों से बंद, बच्चों की शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित

लातेहार: जिले में प्राथमिक शिक्षा की हालत दयनीय है. शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहले से ही प्रभावित है. इस बीच लातेहार के सदर प्रखंड स्थित मदुआखाड़ प्राथमिक विद्यालय के पिछले 5 दिनों से पूरी तरह बंद रहने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थापित सहायक शिक्षक पिछले 5 दिनों से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं. इस कारण स्कूल में बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ मिड-डे-मील भी पूरी तरह ठप है. मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

पिछले पांच दिनों ने नहीं खुला स्कूल

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के हुतार गांव के मदुआखाड़ टोला में प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है. यहां पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है. हालांकि यहां वर्तमान समय में एकमात्र शिक्षक भोलानाथ सिंह पदस्थापित हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक भोलानाथ सिंह कभी भी नियमित स्कूल नहीं आते हैं. कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सप्ताह में 2 से 3 दिन स्कूल बंद ही रखते हैं. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से उन्होंने स्कूल को बंद रखा है. इस कारण बच्चों को ना तो शिक्षा मिल पा रही है और ना ही उन्हें मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है.

विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष, विद्यालय की संयोजिका और जिला परिषद सदस्य का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिप सदस्य के निरीक्षण में पकड़ा गया मामला

इधर, ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और स्कूल में ताला लटका है. स्कूल की रसोइया और विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष भी स्कूल के बाहर ही खड़ी थीं. जब जिला परिषद सदस्य ने रसोइया और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से जानकारी ली तो बताया गया कि स्कूल में पदस्थापित सहायक शिक्षक पिछले 5 दिनों से स्कूल को खोले ही नहीं हैं.

स्कूल में लगा ताला और बाहर रखा बच्चों का बैग (फोटो-ईटीवी भारत)

स्कूल में ताला बंद रहने के कारण ना तो बच्चे स्कूल के अंदर बैठ पा रहे हैं और ना ही उन्हें मध्याह्न भोजन ही मिल पा रहा है. इस पर जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है. यह बच्चों के अधिकार के साथ खिलवाड़ है. स्कूल में जब शिक्षक ही नहीं आएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे.