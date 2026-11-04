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धार्मिक शिक्षा के लिए प्राधिकरण से मान्यता जरूरी, पांच लाख जुर्माने से लेकर मदरसा बंद होने तक की कार्रवाई का प्रावधान

फाइल फोटो. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें मदरसे विद्यालयी शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में पंजीकरण कराने से बच रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, जबकि नए प्रावधानों के तहत धार्मिक शिक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य है. ऐसे में शिक्षा विभाग की मान्यता लेकर प्राधिकरण के नियमों से बचने वाले मदरसे अब जांच के दायरे में आ गए हैं.

दरअसल, प्राधिकरण को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से ऐसे मदरसों की सूचनाएं मिल रही हैं, जो धार्मिक शिक्षा को लेकर सरकार के नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इन मदरसों ने विद्यालयी शिक्षा विभाग से मान्यता तो हासिल की है, लेकिन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने में रुचि नहीं दिखाई है. नियमों के मुताबिक केवल शिक्षा विभाग की मान्यता होने से धार्मिक शिक्षा संचालित करने की अनुमति नहीं मिल जाती. इसके लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में पंजीकरण कराना भी जरूरी है.