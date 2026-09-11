कानपुर के ईशन नदी में नहाते समय मदरसा छात्र डूबा, नमाज के बाद दोस्तों संग गया था तट पर
एसडीआरएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, दिल्ली का रहने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:09 AM IST
कानपुर: बिल्हौर क्षेत्र में अरौल स्थित मकनपुर में गुरुवार शाम को एक छात्र नदी गहरे पानी में समा गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची के और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश शुरू की गई. छात्र की पहचान दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी माजिद के पुत्र रेहान के रूप में हुई है.
ईशन नदी में नहाने पहुंचा था: वह पिछले कुछ समय से मकनपुर स्थित जामिया मस्जिद उलूम मदरसे में रहकर तालीम हासिल कर रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शाम के समय छात्र दरगाह शरीफ में नमाज अदा करने के बाद अपने साथियों संग कर्बला घाट पर ईशन नदी में नहाने पहुंचा था. नदी में उतरने के कुछ देर बाद ही वह अनजाने में गहरे पानी की ओर चला गया और डूबने लगा. उसे डूबता देख साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाया और तत्काल पुलिस और मदरसा प्रबंधन को घटना की जानकारी दी.
देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला: थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि लापता छात्र के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. उन्होंने गोताखोरों को नदी में उतारने के साथ-साथ एसडीआरएफ कानपुर विंग को भी तलाश के लिए बुलाया है. देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिल सका था. नदी में खोजबीन का अभियान लगातार जारी है.