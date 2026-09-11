बिहार में मदरसा को किया गया सील, दो छात्राओं की मौत के बाद लिया गया फैसला
मदरसे में फूड प्वाइजनिंग से दूसरी छात्रा की भी मौत हो गई. जांच के बाद मदरसा सील किया गया. रिपोर्ट आशीष कुमार
Published : September 11, 2026 at 6:53 PM IST
सुपौल : बिहार के सुपौल में दर्दनाक हादसा हुआ है. सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी रोड वार्ड नंबर-19 स्थित निजी मदरसे में फूड प्वाइजनिंग की घटना में शुक्रवार को दूसरी छात्रा की भी मौत हो गई. शहर के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में इलाजरत हलीमा सादिया ने दम तोड़ दिया. इससे पहले सोमवार को उपचार के दौरान 10 वर्षीया अल्फिशा की मौत हो गई थी.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, सोमवार को मदरसे में आवासीय रूप से रहकर पढ़ाई करने वाली चार छात्राओं आफिया, सहाना खातून, हलीमा सादिया और अल्फिशा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. चारों को बेहोशी की हालत में सुपौल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
'बच्ची की मां समोसा और मिठाई लेकर आई थी'
मदरसा संचालक खलीउर रहमान के अनुसार, ''सोमवार को अल्फिशा की मां बच्ची से मिलने मदरसे पहुंची थीं. वह बच्ची के लिए मिठाई और समोसा देकर गई थीं. खाने के बाद चारों छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गईं. इसके बाद सभी को इलाज के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया.''
बताया जाता है कि मदरसे में करीब 60 से 65 छात्राएं आवासीय रूप से रहकर पढ़ाई करती हैं. संस्था करीब दो वर्षों से संचालित बताई जा रही है. अल्फिशा भी करीब डेढ़-दो वर्षों से यहां रह रही थी. घटना के बाद पुलिस ने मदरसा परिसर पहुंचकर संचालक और शिक्षकों से पूछताछ की. सदर एसडीपीओ ने भी प्रबंधन से घटना के संबंध में जानकारी ली.
कागजात और हॉस्टल की अनुमति की जांच
घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम सावन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय से डीपीओ समेत अधिकारियों की टीम ने मदरसे का निरीक्षण किया. टीम ने संस्था के कागजात और छात्राओं के आवासीय रूप से रहने की व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं की जानकारी ली.
''सूचना मिलने पर मैं खुद एसडीपीओ और थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचा था. मदरसे में कई बच्चियां हॉस्टल के रूप में रह रही थीं. मामले की जांच के मद्देनजर मदरसे को सील कर दिया गया है.''- मनोहर कुमार साह, एसडीएम, सदर
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