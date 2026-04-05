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बिहार के मदरसा में छापेमारी, हथियार और कारतूस बरामद, PFI कनेक्शन की आशंका

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में स्थित गवंदरा इस्लामिया मदरसे में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की. छापेमारी में एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए. इस कार्रवाई में मदरसे के मौलवी, केयरटेकर और सफाईकर्मी समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद: एसपी स्वर्ण प्रभात के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चकिया थाना क्षेत्र में हथियारों की खरीद-फरोख्त हो रही है, जो मदरसे से जुड़ी हुई थी. एसआईटी का गठन किया गया, जिसने मदरसे की घेराबंदी कर पूरे परिसर की तलाशी ली. तलाशी में एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए.

स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी (ETV Bharat)

तीनों संदिग्धों से पूछताछ: मौके पर फॉरेंसिक टीम (FSL) डॉग स्क्वायड और अन्य विशेषज्ञों को बुलाया गया. मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि घटना के पीछे का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके. हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्ध कई महीनों से मदरसे में रह रहे थे और उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है.

"हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में मदरसे का केयरटेकर, एक मौलाना और सफाई कर्मचारी शामिल हैं. पुलिस इनके PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से संभावित संबंधों की जांच कर रही है. ये लोग मदरसे के संचालन से जुड़े थे और हथियारों का मिलना संदिग्ध परिस्थितियों को इंगित करता है." - स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

मोबाइल फोन की जांच: एसपी के अनुसार पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि हथियार किसी बड़ी साजिश के तहत रखे गए हों. तीनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और अब उनके मोबाइल फोन, दस्तावेजों की जांच हो रही है.